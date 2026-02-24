EventoRoma

Circo Massimo, Alessandro Barbero in San Francesco, un santo scomodo

Il 29 giugno alle pre 21

Alessandro Barbero con “San Francesco, Un Santo Scomodo”, il 29 giugno al Circo Massimo, data organizzata dal Teatro dell’Opera in collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, produzione Teatro Carcano, distribuzione Mismaonda, in collaborazione con il progetto Frate Francesco 2023-2026. Centenari francescani in Lombardia e Fondazione Terra Santa

San Francesco d’Assisi è uno dei più popolari e conosciuti santi italiani, ma pochi sono consapevoli di come la sua immagine sia stata accuratamente ripulita dal suo principale biografo San Bonaventura e dagli affreschi di Giotto, rimuovendo asperità, contraddizioni e dubbi che invece emergono prepotentemente dalle biografie più antiche. Da quando questi testi, che l’ordine francescano decise di sopprimere, sono stati riscoperti, Francesco si rivela una figura meno idealizzata e molto più umana di quello che avevamo creduto.Alessandro Barbero, storico e scrittore, professore ordinario di Storia Medievale presso l’Università del Piemonte Orientale e volto noto al pubblico televisivo per la collaborazione a SuperQuark, svela segreti e curiosità di “un uomo straordinario e anche molto scomodo”.
Alessandro Barbero ha insegnato Storia medievale presso l’Università del Piemonte Orientale. Ha vinto il Premio Strega nel 1996 con il romanzo storico Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo, ha collaborato per molti anni con il programma Superquark di Piero Angela ei suoi podcast sono tra i più seguiti. Tra le sue molte opere per Laterza: Carlo Magno. Un padre dell’Europa; La battaglia. Storia di Waterloo ; 9 agosto 378 il giorno dei barbari ; Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell’impero romano ; Benedette guerra. Crociate e jihad ; Lepanto. La battaglia dei tre imperi ; I prigionieri dei Savoia. La vera storia della congiura di Fenestrelle ; Donne, madonne, mercanti e cavalieri. Sei storie medievali ; Le parole del papà. Da Gregorio VII a Francesco ; Caporetto ; Dante ; L’aristocrazia nella società francese del Medioevo .

Biglietti in vendita su Ticketone.it da martedì 24 febbraio alle ore 12.00

