Una lezione spettacolo sul cibo e le religioni al Teatro delle Spiagge
Il parroco Andrea Bigalli e il critico enogastronomico Leonardo Romanelli affrontano insieme il complesso rapporto tra cibo e religione.
Attraverso aneddoti, curiosità e usanze millenarie, “A tavola con Dio” esplora i precetti che hanno influenzato la nostra alimentazione, tra cibi proibiti e tradizioni che restano attuali.
Perché il maiale è bandito dalle tavole di molti popoli?
E come mai da questa carenza è nata l’usanza di preparare salumi d’oca?
Da dove nasce il divieto di consumare carne di mucca o l’idea stessa di vegetarianismo e veganesimo?
Il dialogo tra il parroco e il critico enogastronomico ripercorre questi affascinanti argomenti, dedicando uno spazio speciale anche al vino, ritenuto in alcune fedi un prodotto sacrale e in altre una bevanda proibita.
Per esaltare il concetto di convivialità, prima dello spettacolo sarà offerto un aperitivo a cura dell’Antica Bottega del Pane di Firenze.
Teatro delle Spiagge
Via del Pesciolino 26 – Firenze
Biglietti € 12
www.teatridimbarco.it