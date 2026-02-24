Firenze

A tavola con Dio

Redazione
Redazione
56
Leonardo Romanelli e Andrea Bigalli

Una lezione spettacolo sul cibo e le religioni al Teatro delle Spiagge

Il parroco Andrea Bigalli e il critico enogastronomico Leonardo Romanelli affrontano insieme il complesso rapporto tra cibo e religione.
Attraverso aneddoti, curiosità e usanze millenarie, “A tavola con Dio” esplora i precetti che hanno influenzato la nostra alimentazione, tra cibi proibiti e tradizioni che restano attuali.

Perché il maiale è bandito dalle tavole di molti popoli?
E come mai da questa carenza è nata l’usanza di preparare salumi d’oca?
Da dove nasce il divieto di consumare carne di mucca o l’idea stessa di vegetarianismo e veganesimo?
Il dialogo tra il parroco e il critico enogastronomico ripercorre questi affascinanti argomenti, dedicando uno spazio speciale anche al vino, ritenuto in alcune fedi un prodotto sacrale e in altre una bevanda proibita.

Per esaltare il concetto di convivialità, prima dello spettacolo sarà offerto un aperitivo a cura dell’Antica Bottega del Pane di Firenze.

Teatro delle Spiagge
Via del Pesciolino 26 – Firenze
Biglietti € 12
www.teatridimbarco.it

Gloria Forever, Umberto Tozzi al Teatro Verdi di Firenze
Ort stagione concertistica 2023/24
In Sua Movenza è Fermo, 400 repliche
Al Teatro delle Spiagge ‘Il Coccodrillo’ di Dostoevskij
APPUNTAMENTO CON MICHELANGELO E LEONARDO
Condividi questo articolo
Articolo precedente Circo Massimo, Alessandro Barbero in San Francesco, un santo scomodo
Articolo successivo Attesa per “Mi dimetto da uomo” a Lamezia Terme

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Attesa per “Mi dimetto da uomo” a Lamezia Terme
Cartellone - Stagione Catanzaro
Leonardo Romanelli e Andrea Bigalli
A tavola con Dio
Firenze
Circo Massimo, Alessandro Barbero in San Francesco, un santo scomodo
Evento Roma
Circo Massimo, Edoardo Bennato in concerto
Concerto Roma