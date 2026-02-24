Una lezione spettacolo sul cibo e le religioni al Teatro delle Spiagge

Il parroco Andrea Bigalli e il critico enogastronomico Leonardo Romanelli affrontano insieme il complesso rapporto tra cibo e religione.

Attraverso aneddoti, curiosità e usanze millenarie, “A tavola con Dio” esplora i precetti che hanno influenzato la nostra alimentazione, tra cibi proibiti e tradizioni che restano attuali.

Perché il maiale è bandito dalle tavole di molti popoli?

E come mai da questa carenza è nata l’usanza di preparare salumi d’oca?

Da dove nasce il divieto di consumare carne di mucca o l’idea stessa di vegetarianismo e veganesimo?

Il dialogo tra il parroco e il critico enogastronomico ripercorre questi affascinanti argomenti, dedicando uno spazio speciale anche al vino, ritenuto in alcune fedi un prodotto sacrale e in altre una bevanda proibita.

Per esaltare il concetto di convivialità, prima dello spettacolo sarà offerto un aperitivo a cura dell’Antica Bottega del Pane di Firenze.

Teatro delle Spiagge

Via del Pesciolino 26 – Firenze

Biglietti € 12

www.teatridimbarco.it