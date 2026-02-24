Attesa per “Mi dimetto da uomo” a Lamezia Terme

Al Grandinetti venerdì 27 febbraio l'attore percorre un viaggio profondo, ironico e sorprendentemente attuale nelle difficoltà della società moderna

Una comicità travolgente fatta di risate e riflessioni brillanti. La stagione teatrale di AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice, accoglierà l’energia incontenibile di Sergio Assisi con “Mi dimetto da uomo”: un viaggio profondo, ironico e sorprendentemente attuale nelle difficoltà della società moderna e nei suoi cambiamenti. Un appuntamento imperdibile che andrà in scena al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme venerdì 27 febbraio, alle ore 21.

La soddisfazione del direttore artistico

«Accogliere Sergio Assisi per la prima volta nella nostra rassegna», ha dichiarato il M° Pollice, «è per me motivo di profonda soddisfazione professionale. In lui non c’è solo un interprete di immenso talento, ma un artista capace di parlare al cuore delle persone con una naturalezza rara. Con “Mi dimetto da uomo” proponiamo al pubblico un evento di altissima qualità, che riesce a far sorridere e a riflettere al contempo». Parole che raccontano l’attesa, l’orgoglio e la volontà di regalare al pubblico un’esperienza teatrale che lasci il segno.

Il triplice ruolo di Assisi e la storia di una crisi d’identità

Lo spettacolo nasce dalla penna di Simone Repetto e dello stesso Sergio Assisi, che firma anche la regia e interpreta il protagonista. Una triplice veste che mette in luce la straordinaria versatilità dell’artista partenopeo. Il risultato è un viaggio graffiante, dissacrante e profondamente umano nelle fragilità del maschio contemporaneo. In un’epoca in cui i ruoli sociali cambiano velocemente e le certezze si sgretolano, il protagonista decide di compiere un gesto tanto estremo quanto paradossale: rassegnare le proprie dimissioni dall’essere “uomo”. Un’idea brillante che diventa specchio dei nostri tempi, capace di far ridere e, allo stesso tempo, di farci sentire meno soli nelle nostre contraddizioni.

Un laboratorio di emozioni

Accanto ad Assisi, il talento poliedrico di Giuseppe Cantore. Insieme danno vita a un duo irresistibile, sostenuto da tempi comici impeccabili e da una complicità scenica che conquista fin dal primo istante. Il palcoscenico si trasforma in un laboratorio di emozioni, dove la risata diventa catarsi e le situazioni paradossali si intrecciano a monologhi brillanti. Lo spettatore viene trascinato in un vortice di equivoci, confessioni e verità scomode che mettono a nudo le piccole miserie e le grandi aspirazioni dell’uomo moderno. “Mi dimetto da uomo” è una satira pungente, attraversata da una leggerezza poetica che la rende unica.

L’istrionico Sergio Assisi, un talento senza confini

Sergio Assisi è un artista completo, capace di muoversi con naturalezza tra teatro, cinema e televisione. La sua carriera è costellata di successi che lo hanno reso un volto amatissimo dal grande pubblico. Dalla fiction cult “Capri”, dove il suo fascino mediterraneo e la sua ironia hanno conquistato milioni di telespettatori, a “Il commissario Nardone”, che ha messo in luce la sua maturità drammatica. La sua presenza scenica magnetica, la capacità di empatizzare con la platea e di trasformare ogni ruolo in un’esperienza autentica lo rendono un erede moderno della grande tradizione teatrale napoletana, capace di rinnovarla con un linguaggio fresco, diretto e universale.

L’evento è realizzato con risorse PAC 2014-20 erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione Teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura

I biglietti per assistere a “Mi dimetto da uomo” potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme. Per l’acquisto online s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24580 e 334.2293957 o alla sede di AMA Calabria sita a Lamezia Terme in via Celli, 23. Per contatti via e-mail scrivere all’indirizzo info@amacalabria.org.

