Il nuovo ciclo didattico del Centro di alta formazione della Regione Lazio dedicato alle professioni del cinema,

Scuola Volonté, dall’8 settembre online il Bando per allievi e allieve del Triennio 2026/29

Parte il nuovo ciclo didattico del Centro di alta formazione della Regione Lazio dedicato alle professioni del cinema, affidato alla gestione della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio. Le iscrizioni sono gratuite fino al 15 ottobre 2026. In corso anche la call per le attività di docenza e tutoring.

Roma, 8 settembre 2026 – È stato pubblicato l’8 settembre 2026 il Bando per l’ammissione degli allievi e delle allieve al Triennio formativo 2026/29 della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, Centro di alta formazione della Regione Lazio affidato alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio. Sarà possibile presentare la propria candidatura fino al 15 ottobre 2026. La partecipazione al percorso formativo è gratuita.

Il Bando è rivolto a giovani interessati a intraprendere le carriere del cinema di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (tranne per Recitazione), iscritti a un Centro per l’impiego e residenti o domiciliati nella Regione Lazio. L’offerta formativa della Scuola è articolata in undici indirizzi professionali, corrispondenti ai principali reparti tecnico-artistici che contribuiscono alla realizzazione di un film: Regia, Sceneggiatura, Organizzazione della produzione, Recitazione, Direzione della fotografia, Scenografia, Costume cinematografico, Ripresa del suono, Montaggio Del Suono, Montaggio della scena, Vfx Design.

Inaugurata nel 2011, la Scuola Volonté rappresenta un’esperienza di innovazione nelle metodologie di apprendimento delle professioni del cinema, basate su una programmazione didattica interdisciplinare, sul Cooperative Learning e sull’integrazione la dimensione pratica ed esperienziale e quella teorica e storico-critica. Il progetto formativo e culturale da cui è nata la Scuola è stato elaborato da un gruppo di cineasti italiani di grande prestigio, tra i quali l’attore Valerio Mastandrea, i registi Ettore Scola, Daniele Vicari e Andrea Porporati, lo sceneggiatore Massimo Gaudioso, la Casting Director Laura Muccino, il direttore della fotografia Gherardo Gossi, il montatore Luca Gasparini, la costumista Grazia Colombini, i sound designer Benni Atria e Marco Saitta. Oggi la Scuola Volonté è tra i più importanti poli formativi dedicati alle professioni del cinema. Numerosi, tra gli allievi e le allieve diplomati, hanno ormai intrapreso brillanti carriere cinematografiche, tra cui gli interpreti Romana Maggiora Vergano, Gabriel Montesi, Enrico Borello.

«Ogni volta che su un set, in un laboratorio di VFX, in un noleggio, in una produzione o in un festival incontro gli ex allievi della Volonté mi dico che realizzare e portare avanti la Scuola fornisce un contributo importante alla nostra cinematografia» dichiara Daniele Vicari, Direttore Artistico della Scuola Volonté, «Allora ogni volta si rinnova in me il desiderio di renderla sempre più forte, sempre più attuale, e mi dico che il cinema lo faranno e lo cambieranno loro, quei ragazzi e quelle ragazze».

Il Triennio 2026/29 segna inoltre una nuova fase nel percorso della Scuola anche sul piano istituzionale: la Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio è l’Ente attuatore del progetto formativo, consolidando il rapporto tra formazione, filiera professionale e sistema audiovisivo del territorio.

“Il nostro impegno in ambito formativo è garantire che l’intera industria audiovisiva possa attingere costantemente a nuove energie e talenti altamente qualificati”, dichiara Lorenza Lei, Amministratore Delegato della Fondazione Roma Lazio Film Commission. “Esiste un legame indissolubile tra una formazione d’eccellenza e la competitività della filiera: stiamo lavorando affinché i vincitori del bando per il prossimo triennio della Scuola Volonté possano essere tra i professionisti che animeranno i set di domani. Attraverso questa nuova sinergia, la nostra Film Commission si pone l’obiettivo di trasformare l’Alta Formazione in un ponte diretto e concreto verso il mondo del lavoro, confermando il territorio di Roma e del Lazio come centro inclusivo e innovativo del cinema italiano”.

In vista dell’avvio del nuovo Triennio è aperta anche la call rivolta a professionisti e professioniste del cinema e dell’audiovisivo interessati a collaborare con la Scuola nelle attività di docenza e tutoring. Per la Volonté il rapporto con il mondo professionale attivo nel cinema contemporaneo è fondamentale, non solo per la condivisione con gli allievi e le allieve delle competenze più aggiornate, ma anche per il contatto concreto con l’ambito lavorativo che i professionisti possono creare per i giovani talenti in formazione.

Tutte le informazioni relative al Bando per allievi e allieve, alla call per docenti e tutor e agli altri avvisi sono disponibili sul sito ufficiale della Scuola Volonté e della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio.

Bando per l’ammissione allievi/e

Allegato B – Presentazione della Scuola Volonté

Allegato C – Descrizione delle selezioni

Allegato D – Parametri di valutazione delle selezioni

Scuola Volonté – Centro di Alta Formazione della Regione Lazio

Roma Lazio Film Commission – Ente attuatore

Per ulteriori informazioni sul Bando:

segreteria.scuole@romalaziofilmcommission.it