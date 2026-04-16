Dal 21 aprile al 3 maggio 2026

Dal 21 aprile al 3 maggio 2026

Edoardo Siravo

in

VOLPONE

di Ben Jonson

versione di Larry Gelbart

traduzione e adattamento di Carlo Emilio Lerici

con

Francesca Bianco

e con

Tonino Tosto, Roberto Tesconi, Paolo Perinelli,

Susy Sergiacomo, Gabriella Casali, Francesca Buttarazzi,

Germano Rubbi, Giuseppe Cattani, Amedeo D’Amico,

Alessandro Laprovitera, Andrea Bezzi, Alessandra Santilli

musiche Francesco Verdinelli – costumi Annalisa Di Piero – scenografia Marilena Maddonni

regia di

Carlo Emilio Lerici

Coproduzione Teatro Belli di Antonio Salines e Laros di Gino Caudai

Dopo il grande successo ottenuto nelle ultime tre stagioni con il Falstaff shakespeariano, la Compagnia del Teatro Belli di Antonio Salines, guidata da Edoardo Siravo affiancato da Francesca Bianco, torna per presentare un altro dei titoli più amati del teatro classico: Volpone di Ben Jonson. Una commedia di inganni, avidità e ironia travolgente, capace di regalare risate a raffica e di coinvolgere il pubblico in un intreccio irresistibile. Con un cast di ben 14 attori guidati da Carlo Emilio Lerici, questa nuova produzione promette una serata di puro divertimento, confermando la capacità della compagnia di reinterpretare i grandi classici con intelligenza e freschezza. Questo nuovo adattamento, liberamente ispirato alla trasposizione che il grande drammaturgo americano Larry Gelbart

fece nel 1976, sposta la vicenda in una città qualsiasi nella prima metà del 900 e la trasforma in un vero e proprio vaudeville, ricco di situazioni apertamente comiche e battute in serie. Un fuoco di fila di invenzioni che conducono a sviluppi nuovi ed imprevedibili. A cominciare dal personaggio di Mosca che, per la prima volta, è una donna. Un allestimento snello e moderno dove però la tematica amara dell’opera originale, nonostante la comicità incalzante, viene mantenuta con altrettanta forza.

Dal 21 aprile al 3 maggio 2026 (h 21.00, domenica 26 e 3 h 17.30, mercoledì 29 h 17.00)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio)

Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Tram: 3; Bus: 23, 30, 75, 83, 170, 280, 716, 781.

Comunicazione: uffstampa@teatrovittoria.it

Responsabile Ufficio Stampa: Teresa Bartoli 348.7932811 – ter.bartoli@gmail.com

Biglietti (prevendita esclusa):

– intero: platea € 27, galleria € 21

– ridotto (under 35/over 65/cral): platea € 20, galleria € 17

– ridotto under 18: platea € 13, galleria € 11