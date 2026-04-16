IL BABYSITTER – Paolo Ruffini

27 aprile 2026 – 21 e 22 maggio 2026 – 8 giugno 2026 – 20,45

VERA Produzione

presenta

Paolo Ruffini

IL BABYSITTER

Quando diventerai piccolo capirai

Uno spettacolo di Paolo Ruffini Scritto da Paolo Ruffini e Claudia Campolongo Con Isabel Aversa, Nicholas Ori, Leonardo Zambelli,

Al pianoforte Claudia Campolongo

Regia Claudia Campolongo

Lo spettacolo live di Paolo Ruffini ispirato al suo celebre video-podcast da 250 milioni di views prosegue nel suo viaggio nella sconfinata fantasia, spontaneità e senso di meraviglia dei bambini, rinnovandosi con una novità

Continua a macinare sold out in tutta Italia “Il Babysitter – Quando diventerai piccolo capirai”, lo spettacolo teatrale interpretato da Paolo Ruffini e diretto da Claudia Campolongo. Lo show, ispirato all’omonimo video podcast di grandissimo successo, che sui social ha raggiunto oltre 250 milioni di views totali, prosegue nel suo viaggio alla scoperta della sorprendente spontaneità dei bambini, capaci di rivelare nuovi punti di vista, spunti di riflessione e letture ironiche su tematiche esistenziali e universali. Lo spettacolo, che vede sul palco Paolo Ruffini, Claudia Campolongo al pianoforte e i piccoli interpreti Isabel Aversa, Nicholas Ori e Leonardo Zambelli, si è arricchito nel 2026 di una novità: un nuovo momento di improvvisazione, in cui vengono lette le letterine che i bambini – sia i protagonisti dello show che quelli presenti tra il pubblico – hanno scritto a Babbo Natale, rivelando i loro sogni, aspirazioni, fantasie e idee del mondo e del futuro, e facendo rivivere agli adulti per una sera la magia dell’attesa e l’aspettativa pura irripetibili che il Natale regala durante l’infanzia.

“Ho deciso di creare una sorta di dittico teatrale legato al tema della fede” – commenta Paolo Ruffini. “Se in Din Don Down la fede è quella verso Dio, qui nel Babysitter è rivolta a Babbo Natale, rappresentazione di quel Sogno e di quel mondo magico che è la fantasia dei più piccoli che poi, purtroppo, andiamo a perdere da adulti. Abbiamo tanto da imparare dai bambini, e anche una semplice letterina a Babbo Natale può mostrarci come migliorare noi stessi e il mondo che ci circonda”. “Il Babysitter – Quando diventerai piccolo capirai” continua così a portare in tutta Italia il suo esilarante ed emozionante racconto, che attraverso un escamotage narrativo trasforma per una sera Paolo Ruffini in un babysitter improvvisato, pronto a intrattenere i tre piccoli guastafeste, che sono delle vere forze della natura! Tra giochi di gruppo, momenti poetici, favole, avventure, riflessioni, nascondino e rubabandiera, si parla di libertà e fantasia. L’attesa dei genitori costituisce un vero e proprio conto alla rovescia, facendo diventare il tutto un grande happening teatrale. Un concentrato di comicità e improvvisazione per famiglie e un viaggio tra passato e futuro per re- imparare le cose che solo i più piccoli realmente “sanno”, ma che inevitabilmente, col tempo e l’esperienza, le persone perdono: il senso del gioco e dell’amore incondizionato. Perché “la vita è un gioco la cui prima regola è far finta che non lo sia”, come diceva Alan Wilson Watts.

BIGLIETTI

Prestige € 35,00 – Poltronissima € 32,00 – Poltrona € 23,00 – Poltronissima under 26 anni € 20,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

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Il Teatro Manzoni

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