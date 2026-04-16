Cucuncia Entertainment e Goldenart Production

presentano

Dal 5 al 17 maggio 2026

feriali ore 20,45 – domenica ore 15,30

sabato 16 maggio ore 15,30 e 20,45

LUCA BARBARESCHI

NOVEMBER

una commedia di David Mamet

traduzione di Luca Barbareschi

con

Luca Barbareschi Charles Smith

Chiara Noschese Clarice Bernstein

Simone Colombari Archer Brown

Nico Di Crescenzo Rappresentante associazione nazionale produttori tacchino

Brian Boccuni Dwight Grackle

scene Lele Moreschi

costumi Federica De Bona

luci Francesco Vignati

regia Chiara Noschese

November è una macchina comica perfetta, in due atti, con cambi di ritmo continui e ripartenze spiazzanti, dove ogni battuta è un colpo ben assestato. Protagonisti dello spettacolo sono Luca Barbareschi, Simone Colombari e Chiara Noschese, quest'ultima anche regista. La commedia, scritta da David Mamet, gioca con un umorismo cinico e affilato, tipico dello stile del drammaturgo, che non lascia spazio alla mediocrità.

Ambientata nel novembre dell’anno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, November segue il presidente uscente Charles Smith, le cui possibilità di rielezione sono minate da un calo dei consensi, da fondi sempre più scarsi e dalla minaccia di una guerra nucleare imminente. Nonostante tutto sembri andare contro di lui, mentre il suo staff ha già gettato la spugna e sua moglie si sta preparando per la sua vita post-Casa Bianca, Chuck non è ancora pronto a mollare. Con una serie di mosse audaci e un evento pubblico inaspettato – il perdono di due tacchini, da graziare dalla macellazione prima del Giorno del Ringraziamento – il presidente tenta di riacquistare la fiducia del pubblico e di salvare la sua carriera. Un gesto simbolico che, tra l’altro, diventa l’occasione per Smith di rischiare tutto nel tentativo di invertire le sorti della sua campagna elettorale. Scritto nel 2007, nel pieno della grande recessione, November è una satira feroce e divertente, unaffresco esilarante di un Paese in crisi, dove il sogno americano diventa la giustificazione per ogni mezzo, anche il più discutibile. La commedia non solo esplora la corruzione e la manipolazione che segnano la politica, ma anche la fragilità di un sistema che, pur di mantenere il potere, è disposto a sacrificare ogni principio morale. Un’occasione imperdibile per vivere una commedia che non solo fa ridere, ma che lascia ancheuno spunto di riflessione sul mondo in cui viviamo. Un'esperienza teatrale unica, che unisceintrattenimento e satira sociale in un mix vincente.

NOTE DI REGIA

Dirigere November è stato come trovarsi di fronte a una partitura musicale: andanti, moderati, allegrissimi, cambi di ritmo, ripartenze spiazzanti, dialoghi asciutti e spudorati cuciti da una dinamica impetuosa e travolgente. Io sono da sempre innamorata di David Mamet, lo spessore dei suoi personaggi è nelle battute stesse, non serve cercare una psicologia perché il percorso di tutti i ruoli è chiaro, netto e preciso, ognuno con le proprie urgenze, nessuno ha torto, tutti legati indissolubilmente dalla comune

necessità di salvarsi e dare un senso alla propria vita. November è come un circo a tre piste dove tutto è lecito pur di continuare ad avere potere e soldi. Il protagonista, il Presidente Charles Smith, è un equilibrista di professione, feroce ma buffo, vulnerabile e capriccioso, tenero e impietoso, al centro di quel circo di spudorata venalità, dove tutto è concesso. Così l’ho immaginato e così ho cercato di restituirlo, affidandomi al testo e tutelandone il significato e il graffio narrativo. Mi ritengo privilegiata di aver avuto la possibilità di dirigere un testo di Mamet e questi straordinari attori, ho avuto la sensazione di essere alla guida di un’elegantissima e potente fuoriserie, con il vento tra i capelli, a duecento chilometri orari, ed è stato un viaggio bellissimo… Chiara Noschese

LA STAMPA US

‘Questa è satira con il pungiglione di uno scorpione.’; – Variety ‘Ferocemente originale… e realizzato con grande precisione, November va avanti da una battuta politicamente scorretta all’altra.’- San Francisco Chronicle ìSublime! Una delle prime commedie intelligenti e leggere con sostanza che abbiamo visto da molto tempo.’ – The Village ‘Estremamente divertente.’- The New York Times

BIGLIETTI

Prestige € 37,00 – Poltronissima € 34,00 – Poltrona € 26,00 – Poltronissima under 26 anni € 18,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3915465

telefonicamente 027636901

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