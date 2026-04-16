Extraterrestri al Funaro di Pistoia

Sabato 18 aprile, alle ore 16.00

Sabato 18 aprile, alle ore 16.00, al Funaro di Pistoia, va in scena in prima nazionale Extraterrestri, del Teatro del Piccione, prodotto insieme a Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale, uno spettacolo per bambini dai 6 anni e per le famiglie.

Sabato 18 aprile, alle ore 16.00, al Funaro di Pistoia, va in scena in prima nazionale Extraterrestri, del Teatro del Piccione, prodotto insieme a Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale. Questo spettacolo per bambini dai 6 anni e per le famiglie, nasce da una domanda semplice: cosa succederebbe se qualcuno, arrivando da molto lontano, guardasse il nostro mondo senza sapere nulla di noi? Come spiegherebbe le contraddizioni del nostro modo di vivere e i motivi per cui homo sapiens sapiens domina il pianeta Terra? La storia racconta di tre alieni, che atterrano sulla Terra dopo aver intercettato il Voyager 1, la sonda lanciata dagli esseri umani nel 1977. Al suo interno è custodito il Golden Record, un oggetto che contiene una versione luminosa, armoniosa, quasi ideale della Terra. Sono convinti di trovare i suoni, i colori, le relazioni descritte in quel Disco dorato. Quello in cui si imbattono è però molto diverso. Gli alieni, proprio come i bambini, osservano, imitano, cercano di capire. Scoprono le meraviglie del mondo, la magia della neve, il calore di un abbraccio, il valore della conoscenza e, con la medesima ingenuità, inciampano nelle logiche paradossali del nostro agire quotidiano, la corsa contro il tempo, i consumi smodati, le relazioni disturbate.

Un padre che educa il figlio alla tolleranza e alla calma mentre perde completamente il controllo di sé nel traffico cittadino, una coppia, al mare, intrappolata in una sequenza infinita di regole, protezioni, abitudini, i ristoranti “all you can eat” ed altre assurdità del vivere contemporaneo portano i visitatori in un viaggio comico e surreale visto con gli occhi di chi arriva da un altro mondo. Una visita molto speciale, capace di lasciare un dono prezioso: consapevolezza e capacità di sognare ancora.

Il Teatro del Piccione, da oltre 25 anni, è attivo nel mondo del teatro per ragazzi: creazione e produzione di spettacoli, organizzazione di rassegne, promozione della pratica teatrale tramite attività educative e formative sono le attività che contraddistinguono il percorso della compagnia. Negli ultimi anni ha maturato una profonda trasformazione, che lo ha portato a ulteriori contaminazioni allargando il campo alle arti performative, in ambiti contigui all’arte contemporanea. Nella sua lunga storia, il gruppo ha saputo restare fedele ad una propria poetica, aprendosi, nel contempo a collaborazioni molteplici e differenti. L’infanzia, come interlocutore privilegiato ma anche e soprattutto come possibilità poetica, resta al centro della ricerca perché, per il Piccione, guardare all’infanzia è guardare all’umanità che cresce, che ci fa da specchio e ci interroga, mentre si affida a noi.

EXTRATERRESTRI

con Danila Barone, Dario Garofalo, Ilaria Gelmi, Paolo Piano

regia Danila Barone e Dario Garofalo

drammaturgia Dario Garofalo

ideazione scenica Danila Barone

costumi Aurora Damanti

disegno luci Tea Primiterra

scenotecnica Simona Panella

musiche Antonio Giannantonio

maschere Luna Marongiu

video Lorenzo Marianeschi

video animazioni Beatrice Mazzone

assistente regia Denise Stuppia

voce Giuliano Greco

una produzione di Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale e Teatro del Piccione

fascia d’età dai 6 anni

Biglietti

spettacoli per le famiglie

adulti € 7,00 | under_14 € 5,00

adulti “LIBERO” € 6,00

spettacoli per le scuole

dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado € 5,00 docenti omaggio

Biglietteria Teatro Manzoni

Corso Gramsci, 125 | 0573 991609 – 27112

biglietteria@teatridipistoia.it

orario martedì, giovedì e venerdì 16/19, mercoledì 11/15, sabato 10/13 (lunedì chiuso)

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Biglietteria il Funaro

Via del Funaro, 16-18 | 0573 977225

orario mercoledì e giovedì 16/19

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online su www.bigliettoveloce.it