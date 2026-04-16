“David e Io”: su Raiplay il corto d’animazione che racconta ai bambini la nascita del David di Michelangelo

Il cortometraggio, diretto da Marilù Rainò, prodotto da Good Karma in collaborazione con Rai Kids, è disponibile su RaiPlay

Roma, 16 aprile 2026 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Arte, è stato presentato a Palazzo Montecitorio, nella sala stampa della Camera dei Deputati, il corto d’animazione David e Io, opera prima di Marilù Rainò. Prodotto da Good Karma in collaborazione con Rai Kids, realizzato in animazione 2D tradizionale con il sostegno dei Contributi Selettivi e del Tax Credit, David e Io porta le nuove generazioni dentro uno dei momenti più fondativi dell’arte e dell’identità italiana.

Pensato per parlare ai bambini con un linguaggio accessibile, coinvolgente e visivamente evocativo, David e Io trasforma una grande pagina della storia dell’arte in un racconto capace di avvicinare bambini e ragazzi alla figura di Michelangelo, al valore del patrimonio culturale e al significato profondo dell’arte come bene condiviso. Il corto conduce il giovane pubblico nella Firenze del 1501, dentro una vicenda fatta di immaginazione, coraggio, bellezza e scelte importanti. Non solo la realizzazione del David, ma anche il dibattito sul suo destino e sul suo posto nella città diventano così l’occasione per raccontare ai bambini che l’arte non è qualcosa di distante o riservato a pochi, ma una storia viva che parla ancora a tutti.

A spiegare la visione alla base del progetto è la regista Marilù Rainò, che racconta come il film nasca da una precisa scelta culturale: «Abbiamo tolto il David dalla sua cornice pop. In un’epoca di riproducibilità illimitata, vogliamo esaltarne l’unicità tornando all’origine. Il suo significato primo ci fa riconoscere nel David un pilastro inamovibile della nostra identità come cittadini italiani. Questo concetto è esaltato dal lavoro di artisti e artiste che hanno disegnato, fotogramma per fotogramma, questa storia, felici finalmente di raccontare di noi».

Sulla stessa lunghezza d’onda Caterina Vacchi, produttrice di Good Karma, che sottolinea il valore di un racconto volutamente radicato nella tradizione italiana: «Abbiamo voluto raccontare Michelangelo ai ragazzi non come un monumento, ma come un uomo alle prese con le proprie scelte. Una storia italiana, raccontata con strumenti italiani: animazione 2D, una giovane regista, una produzione indipendente. Essere ospiti della Commissione Cultura della Camera è per noi un riconoscimento importante e ne siamo orgogliosi».

Proprio in occasione della Giornata Mondiale dell’Arte, il cortometraggio è andato in onda su Rai Gulp ed è disponibile on demand su RaiPlay.

Sinossi

Firenze, 1501. La Repubblica ha appena cacciato i Medici e cerca un simbolo capace di dire al mondo chi è. L’Opera del Duomo affida a un giovane Michelangelo il compito di completare il colosso di marmo rimasto incompiuto per decenni. Da quel blocco segnato e abbandonato deve nascere il David. Ma il vero conflitto non è nel marmo: è nella grande disputa sul posizionamento della statua, un dibattito storico realmente avvenuto, in cui una commissione di artisti e cittadini illustri, tra cui Leonardo (NDR: il 15 aprile è la giornata internazionale dell’arte perché è il compleanno di Leonardo) e Botticelli, si divide tra chi vuole il David protetto, nascosto, consacrato al potere di pochi, e chi lo vuole in mezzo alla vita della città. Michelangelo, combattuto tra la fedeltà ai Medici che lo hanno cresciuto e la propria coscienza civile, trova infine il coraggio di scegliere: il David appartiene a Firenze, a tutti. Come David contro Golia. Opera prima di Marilù Rainò, prodotta da Good Karma in collaborazione con Rai Kids, realizzata in animazione 2D tradizionale con il sostegno dei Contributi Selettivi e del Tax Credit, David e Io porta le nuove generazioni dentro uno dei momenti più fondativi dell’arte e dell’identità italiana.