Teatro Argentina, I ragazzi irresistibili di Neil Simon

Massimo Popolizio dirige Umberto Orsini e Franco Branciaroli che tornano sul palcoscenico del Teatro Argentina, dal 21 gennaio al 2 febbraio, dando vita a una delle più famose commedie di Neil Simon, I ragazzi irresistibili, testo scritto nel 1972, divenuto un classico della commedia brillante e diventato presto un film di notevole successo.

I due protagonisti, due anziani attori di varietà che hanno lavorato in coppia per tutta la vita, dando vita al famoso duo “I ragazzi irresistibili”, dopo essersi separati a causa di insanabili incomprensioni, sono chiamati undici anni dopo a riunirsi in occasione di una trasmissione televisiva che li vuole insieme, per una sola sera, per celebrare la storia del glorioso varietà americano. I due vecchi attori, con le loro diverse personalità, cercano di ricucire quello strappo che li ha separati per tanti anni nel tentativo di ridare vita al numero comico che li ha resi famosi, ma le incomprensioni del passato riemergono immediatamente, scatenando un meccanismo di geniale ironia e di profonda melanconia. Certi scambi di battute e situazioni esilaranti sono fonte non solo di comicità ma anche di uno sguardo di profonda tenerezza per quel mondo del teatro che, quando vede i suoi protagonisti avviati sul viale del declino mostra tutta la sua umana fragilità.

Dopo Pour un oui ou pour un non, Umberto Orsini e Franco Branciaroli si ritrovano ancora insieme in scena per dare vita alla commedia di Neil Simon, nel tentativo di cogliere tutto quello che accomuna il testo più al teatro di Beckett (Finale di partita) o, addirittura a Čechov (Il canto del cigno), piuttosto che a un lavoro di puro intrattenimento. In questo omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole, deliziose manie e tragiche miserie, li affianca la regia di Massimo Popolizio, che ritrova nei due protagonisti quei compagni di strada con cui ha condiviso tante esperienze, tra le più intense e significative del teatro di questi ultimi anni.

21 gennaio – 2 febbraio 2025

I RAGAZZI IRRESISTIBILI

di Neil Simon

traduzione Masolino D’Amico

regia Massimo Popolizio

con Umberto Orsini, Franco Branciaroli

e con Flavio Francucci, Chiara Stoppa, Eros Pascale, Emanuela Saccardi

scene Maurizio Balò

costumi Gianluca Sbicca

luci Carlo Pediani

suono Alessandro Saviozzi

Produzione Teatro de Gli Incamminati, Compagnia Umberto Orsini, Teatro Biondo di Palermo

in collaborazione con CTB Centro Teatrale Bresciano

e con AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali e Comune di Fabriano

