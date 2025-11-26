Casa del Jazz, Simona Severini e Jacopo Ferrazza in concerto

Sabato 29 novembre ore 19.30

Sabato 29 novembre, ore 19.30, Simona Severini e Jacopo Ferrazza in concerto alla Casa del Jazz per presentare il loro album “Dream Scenario”, pubblicato dalla Parco della Musica Records.

Due musicisti diversi ma complementari, con background differenti, si incontrano in un progetto essenziale e ricco di personalità. Simona, cantautrice e chitarrista, Jacopo, contrabbassista, fondono jazz, canzone d’autore e sonorità folk in un repertorio che alterna brani originali a riletture intense, da Joni Mitchell a storici standard jazz.

Nato nell’ottobre del 2022, dopo numerosi concerti in Italia e all’estero, il duo affina il proprio repertorio durante una residenza artistica presso il Centro di Produzione Adriatico, per poi entrare in studio di registrazione nel gennaio 2025.

Il titolo dell’album trae ispirazione dall’omonimo film di Kristoffer Borgli, storia surreale di un uomo che si ritrova a comparire nei sogni di persone a lui estranee, fino a essere riconosciuto nella realtà.

“Dream Scenario” parla, infatti, di ciò che accade quando dormiamo: come portiamo nel sogno ciò che viviamo da svegli, così nella veglia riportiamo ciò che il sogno di ha lasciato.

Simona e Jacopo evocano una condizione sospesa, un limbo affascinante e perturbante, tradotto in musica attraverso linguaggi differenti, in un continuo alternarsi di tensione e distensione.

L’album è composto da undici brani – otto originali con musiche di Ferrazza e testi, in italiano e in inglese, di Severini – accanto alle riletture in chiave minimalista di Black Crow di Joni Mitchell, Prelude to a Kiss e Caravan di Duke Ellington. Le composizioni si muovono tra progressioni armoniche spesso modulanti, sopra le quali la melodia si dispiega limpida e ampia nel suo sviluppo. Sole è una fantasia su un sole ardente che brucia a Milano, Sogno è ambientata in una casa assolata e popolata da fantasmi, evocando le atmosfere sudamericane di Rulfo e Garcia Marquez. In Silence la voce sussurra all’orecchio una ninna nanna, mentre Huelva e Choro lasciano spazio anche al virtuosismo e all’improvvisazione.

“Dream Scenario” è un unico contenitore di ambientazioni e stili diversi, ma anche una riflessione sui percorsi immaginari, sui limiti e sulla nostalgia. È uno spazio in cui realtà e possibilità si sfiorano, dove ogni suono sembra nascere da un ricordo e aprirsi verso un’atmosfera stratificata, dolce ed inquietante, che esplora il confine tra controllo e abbandono.

Casa del Jazz

Roma, Viale di Porta Ardeatina, 55

Biglietto 15 euro

FORMAZIONE

Simona Severini, voce e chitarra

Jacopo Ferrazza, contrabbasso