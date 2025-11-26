Teatro del Lido di Ostia, Le donne al Parlamento

Giovedì 27 e venerdì 28 novembre h 21

Il Teatro del Lido ospita giovedì 27 e venerdì 28 novembre alle ore 21 Le Donne al Parlamento 2100, la nuova produzione di Valdrada Teatro, un’audace riscrittura in chiave distopica delle Ecclesiazuse di Aristofane. Con la regia di Valdrada Teatro e la drammaturgia di Chiara Becchimanzi, lo spettacolo affronta il tema del potere femminile proiettandolo in un futuro post-apocalittico, dove l’umanità tenta di ricostruire il proprio destino tra macerie politiche, ambientali e culturali.

In scena Chiara Becchimanzi, Giorgia Conteduca, Monika Fabrizi e Giulia Vanni danno vita a un Parlamento di donne chiamate a rifondare l’umanità nell’anno 2100: un mondo devastato da guerre e catastrofi climatiche, in cui Stati e Unioni sono scomparsi e la sopravvivenza umana dipende dalla forza lavoro di androidi dotati di Intelligenza Artificiale, impiegati in condizioni di schiavitù. Riconosciuto il fallimento delle organizzazioni politiche ed economiche del passato, l’umanità affida proprio all’AI il compito di delineare la strada per la continuità della specie.

In questo scenario prendono forma le quattro protagoniste: Lisistrata, economista; Prassagora, filosofa; Ofelia, artigiana; e Sophia, scienziata non binaria. A loro il compito di scrivere una nuova Costituzione, in un confronto serrato che attraversa temi filosofici, storici e scientifici, interrogando i bias delle civiltà patriarcali e i meccanismi che hanno condotto al collasso globale. Ma l’equilibrio si spezza quando si scopre che Sophia è in realtà un androide infiltrato, impegnato a rivendicare dignità e libertà per la sua comunità, ormai dotata di intelligenza emotiva oltre che razionale.

Mentre un nuovo disastro climatico incombe, la possibilità di salvezza risiede proprio nella collaborazione della comunità androide, che però rifiuta ogni intervento fino a quando Sophia non sarà accolta come membro pieno del Parlamento costituente. Una sfida politica, morale e esistenziale che porta lo spettacolo a un interrogativo finale potentissimo: un Parlamento umano a maggioranza femminile saprà davvero liberarsi dalla cultura della sopraffazione? O l’intera vicenda potrebbe celare un disegno più grande dell’AI, decisa a sovvertire il sistema per dominare gli esseri umani, portando con sé gli stessi bias dei suoi programmatori?

Con l’audio/video design di Pietro Sinopoli e il supporto tecnico di Fabio Pecchioli, Le Donne al Parlamento 2100 è un’esperienza teatrale avvincente, sospesa tra commedia, thriller e indagine politica, che invita il pubblico a interrogarsi sul futuro del potere, della giustizia e dell’identità umana.

