Nordic Film Fest 2025, al via la quattordicesima edizione

Da giovedì 27 a domenica 30 novembre al Cinema Caravaggio e Cinema Azzurro Scipioni, Roma

La quattordicesima edizione del NORDIC FILM FEST si tiene da giovedì 27 a domenica 30 novembre 2025 a Roma. La rassegna che nasce con l’intento di promuovere la cinematografia e la cultura dei Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) è organizzata dalla ITALE20 di Antonio Flamini, che ne cura anche la direzione artistica, in collaborazione con le cinque ambasciate nordiche presenti in Italia e con il Circolo Scandinavo di Roma, partirà il 27 novembre presso il Cinema Caravaggio per poi proseguire dal 28 al 30 novembre presso il Cinema Azzurro Scipioni e presenterà una selezione della cinematografia nordica degli ultimi anni, realizzata in collaborazione con i Film Institutes dei rispettivi paesi, alcuni distributori e con il patrocinio del MIC e della Regione Lazio. Oltre alle proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano e ad ingresso libero, il programma prevede presentazioni e incontri con ospiti, mostre, presentazioni di libri e degustazioni di prodotti tipici nordici.

Quest’anno la manifestazione festeggerà la sua quattordicesima edizione, importante obiettivo raggiunto con un percorso che l’ha vista affermarsi sul panorama romano e nazionale come appuntamento imperdibile della stagione cinematografica. In tutto verranno presentati 9 lungometraggi, 2 documentari, 4 cortometraggi e 2 filmati di video art a cura del Circolo Scandinavo. Durante la manifestazione l’Ambasciata di Svezia presenta al Cinema Azzurro Scipioni la mostra fotografica “A Swedish Love Story: Film and TV drama”. Tutte le proiezioni saranno introdotte dai rappresentanti delle ambasciate” nordiche”. Inoltre, a cura dell’Ambasciata di Norvegia, verranno presentati 4 cortometraggi di cui 2 per ragazzi. Ad aprire ufficialmente il Nordic Film Fest 2025, giovedì 27 novembre, al Cinema Caravaggio sarà l’anteprima dell’attesissimo film” The Last Viking” (titolo originale “Den Sidste Viking”) del regista danese Anders Thomas Jensen, con la star Mads Mikkelsen e Nikolaj Lie Kaas, una coproduzione di Danimarca e Svezia, in uscita nei cinema italiani nel 2026 con il titolo “Mio fratello è un Vichingo”, presentato fuori concorso ma con grande successo alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 ed al Toronto International Film Festival. Una storia di redenzione, di legami familiari e di ricerca della propria identità, commedia nera esilarante e grottesca, un film folgorante che tiene perfettamente insieme pezzi e tempistiche di un ingranaggio narrativamente complesso, che gioca di accumulazioni e colpi di scena, mescolando singolarmente umorismo, follia e sentimento.

Venerdì 28 novembre, al Cinema Azzurro Scipioni, alle 16, 00, Grethe Meyer: The Quenn of Danish Design, regia di Isabel Bernadette Brammer, Vibeke Muasya (Danimarca). Alle 17, 10, il documentario, Home And Away , regia: di Arto Halonen (Finlandia). Alle 19,10, il cortometraggio, Kaskje Det Var Elefanter,regia di Alex Ivanovici, Torill Kove(Norvegia), a seguire, Frammenti Di Luce,regia di Rúnar Rúnarsson (Islanda). Alle 21,00, il cortometraggio, African Family Dinner, regia di Ibrahim Mursal

(Norvegia), a seguire, Alle Hater Johan, regia di Hallvar Witz (Norvegia). Sabato 29 novembre, al Cinema Azzurro Scipioni, alle 16.30, presentazione del libro “SeGreta Garbo – La prima diva queer” sull’attrice svedese Greta Garbo con la partecipazione dello scrittore Stefano Mastrosimone introdotto da Rosario Tronnolone. Alle 17,15, Becoming Astrid, regia di Pernille Fischer Christensen (Svezia). Alle 19,30, Munch, regia di Henrik Martin Dahlsbakken (Norvegia). Alle 21,30, The Ugly Stepsister, regia d Emilie Blichfeldt (Danimarca, Norvegia, Svezia). Chiusura dell’edizione 2025 del Nordic Flim Fest, domenica 30 novembre, al Cinema Azzurro Scipioni, con un nutrito programma. Si parte alle 16,00 con cortometraggi per ragazzi, Warrior Heart, regia di Marianne Ulrichsen(Norvegia) e Ursa-The Song Of The Northern Lights. Regia di Natalia Malykhina Bratli (Norvegia). Alle 16,30, come per le scorse edizioni ci sarà anche uno spazio a cura del Circolo Scandinavo, con la presentazione di due opere di video art. Il primo film “Frame” sarà dedicato alla regista svedese Gunvor Nelson, considerata una delle figure più influenti del movimento del cinema d’avanguardia, scomparsa nel gennaio di quest’anno, all’età di 93 anni. Il secondo film “Un Giorno In Città “ (En dag i staden) è una sinfonia urbana dedicata alla città e, in particolare, alla Stoccolma degli anni Cinquanta, un un collage di immagini basato sull’estetica del cinema muto, oscilla tra pura sperimentazione e tocchi umoristici, prendendo in giro i labirinti della burocrazia. Alle 17,30, il docu-film, It Could Have Been Us, regia di Rebecca Brander, Björn Tjärnberg (Svezia). Alle 19,00, 100 Litraa sahtia (100 Litri di Birra), regia di Teemu Nikki(Finlandia) e a chiudere, alle 20,30, Eternal-Odissea Negli Abissi, regia di Ulaa Salim (Danimarca, Islanda, Norvegia).

La sigla della manifestazione è a cura dello IED, Istituto Europeo di Design di Roma.

Il NORDIC FILM FEST 2025 è inserito nel programma del ”Novembre Nordico a Roma”, www.novembrenordico.com .

I film verranno sottoposti al giudizio del pubblico per stabilire quello più gradito insieme ad una giuria formata da addetti ai lavori, dalla direzione artistica e dagli addetti culturali delle ambasciate nordiche.

Tutte le proiezioni saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano, l’ingresso è libero e gratuito senza prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Cinema Caravaggio, via Giovanni Paisiello24, Roma

Info 351 799 1552

Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma

Info 06 8953 5724

www.nordicfilmfest.it