Teatro Ghione, Moni Ovadia&Cinetic Quintet in Lettere dall’universo

Giovedì 27 novembre ore 20,30 a Roma

Moni Ovadia & Cinetic Quintet

in “Lettere dall’Universo”, giovedì 27 novembre al Teatro Ghione di Roma, musica e testo di Marco Turriziani, lettere aperte dall’ universo che parlano d’ amore, di amicizia, storie sospese tra il surreale e l’iperrealismo. Musica, parole e immagini si fondono nello spettacolo “Lettere dall’Universo” con Moni Ovadia. Un viaggio emozionante tra surreale e iperrealismo, dove musica, parole e immagini si intrecciano per raccontare storie di vita, amicizia, amore e inquietudine esistenziale. Lettere dall’Universo” e’ il nuovo progetto che vede protagonista Moni Ovadia, attore e interprete di rara intensità, capace di trasportare il pubblico in un universo fatto di emozioni profonde e riflessioni autentiche. “Lettere dall’Universo” sono un racconto di storie sospese tra sogno e realtà, attraversate da una straordinaria capacità evocativa. Ad accompagnare le parole dell’artista, la musica originale composta da Marco Turriziani eseguita magistralmente dal Cinetic Quintet: Claudia Agostini, pianoforte, Mauro De Vita, fagotto, Sandro Pippa, percussioni, Marco Turriziani, contrabbasso, chitarra, voce, Salvatore Zambataro, fisarmonica, clarinetto. Un’atmosfera cinematografica, raffinata e dal gusto acustico che suggella ogni scena e intensifica ogni suggestione.

L’incontro artistico tra Moni Ovadia e Marco Turriziani nasce da una comune passione per la poesia e il racconto, che si nutrono tanto di riferimenti all’attualità quanto di fantasia e surreale. Entrambi condividono la bellezza di un linguaggio poetico capace di attraversare il reale con un occhio rivolto all’immaginazione. La musica di Turriziani riflette una ricerca profonda che spazia dalla tradizione italiana dei grandi compositori fino all’universalità di un linguaggio musicale colto, capace di parlare a ogni cultura e tempo. “Lettere dall’Universo” non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza immersiva che celebra la vita in tutta la sua fragilità e forza. Attraverso la potente interpretazione di Moni Ovadia, accompagnata dal linguaggio universale della musica e delle immagini, lo spettacolo coinvolge profondamente il pubblico. In alcuni momenti, immagini e video arricchiscono la narrazione, amplificando l’intensità delle evocazioni e rendendo l’esperienza ancora più emozionante.

Teatro Ghione,via delle Fornaci,37, Roma

Info:06 6372294

www.teatroghione.it