“Poveri Cristi” approda al Politeama

Atteso al "Mario Foglietti" per la prima volta per l'unica data in esclusiva al Sud uno tra i maggiori esponenti del teatro di narrazione contemporaneo italiano

Si intitola Poveri Cristi il nuovo spettacolo con cui Ascanio Celestini, tra i maggiori esponenti del teatro di narrazione contemporaneo italiano, approderà sabato 28 marzo per la prima volta al Teatro Politeama Mario Foglietti di Catanzaro per l’unica data in esclusiva al Sud. Un evento promosso tra gli ultimi appuntamenti di una stagione di successo, ideata dalla Sovrintendente Antonietta Santacroce, che ha contribuito ad aprire sempre di più le porte del teatro ai nuovi e diversi linguaggi intercettando un pubblico ampio e traversale.

Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Celestini, con le musiche di Gianluca Casadei, lo spettacolo è il risultato di un lungo lavoro di ascolto e raccolta di testimonianze durato oltre dieci anni. Un’indagine umana e sociale che si traduce in un racconto teatrale vivo, capace di restituire voce a chi solitamente resta ai margini. Al centro della scena ci sono i cosiddetti “poveri cristi”: persone comuni, spesso invisibili, che abitano le periferie reali ed esistenziali del nostro tempo. affrontando ogni giorno difficoltà economiche, solitudine e precarietà. Poveri Cristi non è uno spettacolo fisso, ogni sera cambia e si trasforma, si ricompone e l’improvvisazione diventa parte integrante del racconto.

“Ogni replica scegliamo un paio di storie, una manciata di personaggi – racconta Celestini -. Tutti questi personaggi hanno qualcosa in comune. Sono quelli brutti che finiscono sui giornali quando accade qualcosa di grave, di scandaloso. L’idea di questo progetto è quella di trovare le parole per raccontare questi poveri cristi che non hanno una lingua per raccontarsi che non sia quella della pietà. E invece il narratore di questo spettacolo li racconta come santi perché ogni giorno fanno il miracolo di restare al mondo”. Uno spettacolo intenso e coinvolgente, una nuova occasione per ammirare dal vivo un autore dallo stile inconfondibile, diretto, ironico e poetico. I biglietti per la serata sono disponibili al botteghino, telefonando al numero 0961501818 (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19), oppure tramite il portale https://www.liveticket.it/politeamacatanzaro .

​Teatro Politeama “Mario Foglietti” – Catanzaro

Tel. 0961501818

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