Teatro India e Teatro Torlonia, Festival Comtemporaneo Futuro

Dall'8 al 12 aprile a Roma

Dall’8 al 12 aprile il Teatro di Roma presenta la sesta edizione del Festival CONTEMPORANEO FUTURO, un palinsesto artistico dedicato alle nuove generazioni per esplorare il rapporto tra infanzia, realtà e possibilità

. Una ricca programmazione di spettacoli, incontri, proiezioni e percorsi, con un focus speciale sulla danza e sulle scritture originali e riscritture di classici come strumenti per osservare, ascoltare e attraversare il contemporaneo negli spazi del Teatro India e del Teatro Torlonia.

Una vetrina nazionale che diventa un itinerario di scoperta e di incontri per un Festival che guarda al presente e al futuro, rivolgendosi a un pubblico eterogeneo e di tutte le età, dove potersi confrontare con opere creative e condividere esperienze di crescita attraverso riflessioni e pratiche teatrali, contribuendo a ragionare sulle forme dello sguardo e sulla relazione tra chi la scena la abita e chi ne usufruisce.

La sesta edizione del Festival, infatti, coinvolge artisti e compagnie che spaziano dalla danza al teatro di figura, da classici della letteratura ripensati anche per l’infanzia a produzioni originali e sperimentali, per un palinsesto composto di 10 spettacoli, 2 incontri e la proiezione di un docufilm. Contemporaneo Futuro si conferma come un Festival unico nel suo genere all’interno di un Teatro Nazionale, proponendo lavori inediti e di ricerca con uno sguardo sempre attento all’esperienza intergenerazionale, per sollecitare un dialogo che vede impegnati anche operatori nazionali di settore nella selezione di proposte per la prossima stagione teatrale.

«Negli anni Contemporaneo Futuro ha aperto uno spazio in cui generazioni diverse possono incontrarsi, condividere tempo, emozioni e presenza. Quest’anno dieci lavori si intrecciano per ricostruire quello spazio prezioso: danza, teatro di figura, scritture originali e riscritture di classici affrontano le domande della realtà e aprono possibilità di incontro con noi stessi e con ciò che ci circonda – racconta Fabrizio Pallara, curatore della rassegna – una parte della programmazione è dedicata alla prima infanzia, non solo come pubblico da accompagnare, ma come presenza capace di trasformare lo spazio, il tempo, le emozioni dell’esperienza. La danza, al centro di questa edizione, rafforza questa possibilità: nei corpi in scena e nella relazione con chi osserva si apre una percezione in cui il senso prende forma prima delle parole. Accanto agli spettacoli, il docufilm promosso da Assitej Italia e gli incontri di Teatro e Altrove restano spazi di confronto: momenti in cui artisti, operatori e pubblico possono fermarsi, ascoltarsi, porsi domande.»

Il Festival si inaugura al Teatro Torlonia l’8 aprile (ore 18) con la proiezione del docufilm Basta favole! diretto da Alessandro Scillitani a cura di Assitej Italia per raccontare la storia, il presente e il futuro del teatro per le nuove generazioni.

Si prosegue al Teatro India il 9 aprile con Il coro dell’alba (ore 17.30) di Consorzio Balsamico, uno spettacolo di teatro di figura rivolto a bambini e bambine dai 6 anni, che utilizza la metafora degli uccelli migratori come simbolo dei legami che ci uniscono e ci mantengono vicini anche nella distanza. A seguire è la volta di Kinkaleri con METAMORPHOLAND Miti di trasformazione dalle Metamorfosi di Ovidio (18.30), il testo pone in primo piano l’importanza di considerare l’umano come parte di un tutto per esplorare il mondo creato sotto i nostri occhi, cercando letteralmente di mostrarlo nella sua dinamica di apparizione.

Il programma prevede il 10 aprile la danza di Piedi nudi (alle 9.30) di Déjà Donné, dove su una piccola scena bianca con un piccolo fondale bianco, ci sono due piedi nudi che danzano, imparando a camminare e ad andare in un mondo pieno di colori. Segue l’appuntamento con la Compagnia Brat e il loro Ubu (ore 10.30), liberamente ispirato a Ubu Roi di Alfred Jarry, una storia spassosa e irriverente che narra tematiche di potere, avidità e guerra, una farsa divertente e assurda, grazie alla magia del teatro di maschera e di figura, ma molto vicina alla realtà.

Cambio palcoscenico nella stessa giornata con l’approdo al Teatro Torlonia della Compagnia Kanterstrasse e il loro Il Furioso, la battaglia di Parigi e altri disastri (ore 19.00), un’immersione nel mondo ariostesco dei Paladini di Carlo Magno, in un universo magico tra eroi, eroine, amori leggendari, scontri epici e cavalli volanti dove domina la scena lo scontro tra due mondi, tra due religioni: Oriente e Occidente.

Si torna al Teatro India l’11 aprile dove Teatro Koreja con la Compagnia Babilonia Teatri debuttano con Cielo (ore 10), un’attrice e un attore-disegnatore danno vita a un dialogo poetico e vibrante tra parola e immagine, per una riflessione sull’immensità del cielo e del nostro rapporto con esso; ma anche un omaggio alla figura del Maestro, a quei maestri di vita che ci aiutano a guardare oltre. A seguire Scotch – Un gioco di ABC- Allegra Brigata Cinematica (ore 11), un lavoro che parte da un oggetto semplice, quotidiano, spesso dimenticato e lo trasforma in un compagno di giochi, una fonte inesauribile di possibilità di movimento.

Ci si sposta poi al Teatro Torlonia con BAILAORA / in a Room (ore 18 e 19.30) dove Giorgia Celli, storica interprete delle più importanti compagnie spagnole di flamenco, accoglie gli spettatori in un universo che pulsa al ritmo ipnotico della sua esperienza umana e antropologica, dando vita a una performance in acustico che intreccia la forza viscerale del Flamenco a uno sguardo femminile, facendo del proprio corpo un territorio di resistenza e di memoria.

La programmazione prosegue al Teatro India il 12 aprile con il solo di Lorena Dozio con BALLATA_ Attraversa il bosco, sali la scala e tocca il cielo (ore 10) della compagnia svizzera Crile che, a partire dal movimento astratto, indaga coreograficamente la ripetizione, elemento centrale nello sviluppo dei bambini, e la trasforma in una narrazione danzata. Mentre la Compagnia Dimitri/Canessa porta in scena CUOR DI CONIGLIO (ore 11.30), un inno alla libertà di essere diversi, alla bellezza nella fragilità e alla necessità di superare la paura del giudizio degli altri, abbattendo i confini (fisici e mentali) e la meraviglia che c’è nell’accettarsi e aprirsi all’altro.

Inoltre, il 10 e l’11 aprile (dalle ore 14.30 alle 16.30) al Teatro India si terranno gli incontri di TEATRO E ALTROVE a cura di Roberta Ortolano, con Ecologie della cura per mondi nuovi, un dialogo attorno a temi che attraversano il teatro e l’infanzia in un senso ampio, per chiedersi se può il teatro per le nuove generazioni rappresentare una fonte generativa capace di ridisegnare alfabeti affettivi, sguardi sensibili e attenti, approcci ecologici allo stare al mondo.

Fondazione Teatro di Roma _www.teatrodiroma.net

Teatro India Lungotevere Vittorio Gassman, 1 (già Lungotevere dei Papareschi) – Roma

Teatro Torlonia _ Via Lazzaro Spallanzani, 1 Roma

Biglietti: scuole e partecipanti ai progetti 6€ – Sciroppo di Teatro 3€ – bambini 7€ – adulti 10€ – TdR under14 Card 24€