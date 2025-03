Simone Venditti il padrino del 5° Life Beyond Life Film Festival

Un’anima pura, un operatore olistico orientato all’evoluzione delle coscienze come ambasciatore del LBLFF 2025

Domani, 29 marzo, alle 15.00 a Pino Torinese inizierà la quinta edizione del Life Beyond Life Film Festival presso l’auditorium di Pino Torinese, dove vi rimarrà anche domenica 30 marzo, per poi passare il 31 marzo e il 1 aprile al Cine Teatro Gobetti di San Mauro Torinese e concludersi il 2 aprile al Cinema Classico di Torino.

E mentre tutto è ormai pronto, la direzione artistica e lo staff di produzione del LBLFF 2025 annunciano la scelta del padrino del cinefest che è ricaduta su Simone Venditti, un coaching spirituale che vive in provincia di Cuneo.

Simone Venditti è Fondatore di Armonizzazioni Angeliche Italia, operatore olistico, autore e formatore. Propone percorsi individuali e di gruppo per il risveglio per l’Evoluzione Spirituale, forma Operatori attraverso un metodo esperienziale profondo. Ha creato un seminario gratuito online, corsi avanzati, meditazioni canalizzate e libri dedicati alla crescita interiore per grandi e piccoli, offrendo strumenti concreti per chi desidera manifestare Pace e Gioia, al di là di ogni religione.

“La telefonata del direttore artistico mi ha spiazzato. Avevo appena visionato il magnifico e ricchissimo programma della quinta edizione del festival quando mi è stato proposto di divenirne il padrino. L’energia e l’entusiasmo di Annunziato, col suo spirito di servizio, mi hanno investito ed ho subito accettato. Parlare dell’esistenza, nei suoi molteplici aspetti, è fondamentale, e il cinema può essere una leva per la sua immediatezza per veicolare contenuti e indurre a riflessioni e a cambi di rotta. Non si può che adottare e sostenere un festival come questo, animato da un grande cuore e da altrettanta passione”, afferma Simone Venditti.

“Con quella attuale, le ultime quattro edizioni del LBLFF possono vantare un personaggio che le rappresenta per le sue qualità umane e morali. Abbiamo avuto, prima di Simone, in ordine Manuela Pompas, Claudio Lalla e Lorenza Aimone Querio, rispettando così la presenza dei generi. Ringrazio queste magnifiche anime per come hanno interpretato il ruolo di ambasciatrici del nostro festival e per come si sono spese per parlarne e far capire cosa rappresenta. Sono tra gli ospiti più vicini che hanno relazionato al Convegno Internazionale “Andare Oltre. Uniti nella Luce”, la cui nona edizione sarà dal 17 al 19 ottobre pv, presso il B&B Hotel Borgaro a Borgaro Torinese, evento connesso al nostro cinefest”, conclude Annunziato Gentiluomo.

Si precisa che l’evento è patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino, dal Comune di Pino Torinese, dal Comune di San Mauro Torinese e da Nuovo Imaie, e vanta tra i suoi sostenitori la Bimed – Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo -, l’ASI Settore Arti Olistiche e Orientali, la CNUPI, la Fondazione per la Salutogenesi Onlus, l’Associazione Ghost Hunters e Psiche 2 Edizioni.

Il main media-partner è ArtInMovimento Magazine (http://artinmovimento.com/) con la sua webradio (https://www.spreaker.com/user/artinmovimento), affiancato da Arte Settima, CameraLook, LaC TV, Horror Italia 24, Central do Cinema, Agenda del Cinema Torino, Fotogrammi, KarmaNews, Tv Alvorada Espirita, ArtApp, MusiCultura online, Métis 2.0 e PoliticamenteCorretto.

ArtInMovimento Ufficio Stampa cura la relazione con i media.