Cie Mazelfreten: Rave Lucid al Teatro Verdi di Padova

Sabato 23 maggio 2026, ore 21.00, Teatro Verdi di Padova unica data in Veneto.

Musikè: Cie Mazelfreten porta l’electro-dance e l’hip-hop al Teatro Verdi di Padova

Sabato 23 maggio 2026, alle ore 21.00, il collettivo francese sarà al Teatro Verdi di Padova con uno spettacolo ispirato alle danze urbane. Unica data in Veneto.

Sabato 23 maggio alle ore 21.00 il Teatro Verdi di Padova ospiterà Cie Mazelfreten con Rave Lucid, nuovo appuntamento di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Lo spettacolo di Padova sarà l’unica data in Veneto.

Un omaggio all’electro-dance, prima danza urbana francese

Concepito e coreografato da Brandon Masele e Laura Nala Defretin, Rave Lucid è un omaggio all’electro-dance, la prima danza urbana francese, nata nei club parigini dei primi anni Duemila e poi diffusasi nel mondo della street dance e in tutta Europa attraverso internet. Nata tra musica techno e musica elettronica, questa forma espressiva si distingue per velocità esecutiva, precisione tecnica e costanti intrecci tra gesto individuale e dinamica collettiva.

Dieci danzatori e un palcoscenico che diventa spazio pulsante

In scena dieci danzatori costruiscono, sui ritmi serrati della musica electro-house e techno, una performance che trasforma il palcoscenico in uno spazio pulsante, sospeso tra club culture e scrittura coreografica contemporanea. Luci dinamiche, accelerazioni improvvise e movimenti sincronizzati danno forma a un flusso ininterrotto in cui energia fisica e relazione umana diventano parte integrante della composizione scenica.

La cultura rave come luogo di aggregazione e presenza condivisa

In Rave Lucid la cultura rave diventa spazio simbolico di aggregazione e presenza condivisa. Il club non è soltanto un ambiente notturno, ma un luogo in cui il movimento costruisce relazioni, contatto e comunità attraverso il ritmo. In questo modo la danza porta avanti una riflessione sul corpo e sul bisogno di incontro in un tempo sempre più dominato dalle relazioni virtuali. Terza creazione della compagnia, lo spettacolo è coprodotto dal Ballet National de Marseille sotto la direzione di (LA)HORDE ed è stato presentato in numerosi festival e tournée internazionali.

Mazelfreten: dalla scena francese alla cerimonia olimpica di Parigi 2024

Negli ultimi anni la compagnia Mazelfreten si è affermata come una delle realtà più riconoscibili della nuova scena coreutica francese, partecipando anche alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Fondata nel 2016 dall’incontro tra Brandon Masele, vicecampione del mondo di electro-dance e figura di riferimento dell’electro-dance internazionale, e Laura Nala Defretin, formatasi nell’hip-hop tra Criminalz Crew e Undercover e già interprete nella compagnia Swaggers di Marion Motin, Cie Mazelfreten sviluppa un linguaggio coreografico che fonde electro-dance e hip-hop mantenendo l’energia originaria delle battles e della club culture. Biglietto unico 10 euro (più prevendita e commissioni) in vendita su ticketone.it e al botteghino un’ora prima dell’inizio dello spettacolo Per informazioni info@rassegnamusike.it www.rassegnamusike.it Musikè è un progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Direzione artistica Alessandro Zattarin Organizzazione Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo IMARTS – International Music and Arts Comunicazione Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo