Teatro Diamante, la stagione 2026/2027

dal 2 Dal 2 ottobre 2026 al 9 maggio 2027 tra teatro, danza, musica, commedia e nuove proposte della scena contemporanea.
Oltre 54 titoli in programma dal 2 ottobre 2026 al 9 maggio 2027 tra teatro, danza, musica, commedia e nuove proposte della scena contemporanea nel nuovo cartellone del Teatro Diamante con la direzione artistica di Alessandro Longobardi.
Anche quest’anno la programmazione, articolata nelle tre sale Black, White e Grey di via Prenestina 230
si conferma un vivace luogo di incontro tra artisti, linguaggi e pubblici diversi che spaziano dalla prosa ai percorsi di formazione, dai festival alla danza contemporanea alle nuove drammaturgie.
Il nuovo cartellone propone una presenza non solo ampia, ma anche trasversale di artisti e spettacoli tra cui spiccano Carrozzeria Orfeo con Cuore di porco, Non aprire quella mail con Gianluca Ramazzotti ed Elena Arvigo, Memorie e amnesia conferite ad una gamba di Timpano/Frosini, Cinzia Sapanò in Il condominio, produzione dell’Elfo di Milano, Tribùdi Duccio Camerini, La sparanoiadi Fettarappa/Guerrieri, Massimiliano Vado sulla Vera storia dell’omicidio Pasolini, oltre a Ladyvette, Ivan Castiglione, Gioia Salvatori, Joele Anastasi, Riccardo D’Alessandro, Eleonora Danco, Teatrodilina, Michele Savoia, Alessio Ingravalle, e molti altri, con spettacoli e progetti che attraversano generi, generazioni e differenti modalità di racconto della scena contemporanea.
Il cartellone si anima di tantissimi spettacoli e diverse anime: Lorenzo Gioielli, direttore della STAP Brancaccio cura, con Piero di Blasio l’XI edizione de I Classici del Secolo Futuro, quattro riscritture dai classici scritti e interpretati dagli allievi e allieve diplomandi della Stap Brancaccio, scuola di teatro e arti performative.
La stagione si aprirà il 2 ottobre con Interazioni Festival 2026 – Re-incanto, progetto di Chiasma diretto da Salvo Lombardo fra performance, danza, proiezioni e dj-set.
Nel corso della stagione torneranno anche In Altre Parole, giunto alla XXI edizione, con testi inediti provenienti da Spagna, Ucraina e Repubblica Ceca, e Il Diamante dei Piccoli, la programmazione dedicata alle bambine e ai bambini dai 3 ai 10 anni.
Dal 21 settembre al 15 ottobre 2026 tra Spazio Impero e Spazio Diamante, a Roma, spazio a Vocifero, progetto curato dall’Associazione Teatrale Culturale Saltimbanco Ets ideato da Rossella Marchi dedicato alla poesia performativa tra formazione, residenze artistiche, spettacoli e Poetry Slam.
Alessia Gatta, direttrice artistica di Futuro Roma, porta allo Spazio Diamante la sesta edizione del festival dedicato alla danza contemporanea, dal 9 all’11 ottobre, con tre giornate dedicate a linguaggi diversi seppur accomunati da una stessa attenzione al corpo come luogo di trasformazione, relazione e osservazione del presente.
Dal 23 al 31 ottobre 2026, spazio alla quarta edizione di Officine Teatrabili, ideato da Rossella Marchi, format che nasce con l’intento di favorire la circuitazione professionale degli artisti e delle artiste con disabilità nel sistema dello spettacolo dal vivo, creando occasioni concrete di lavoro, visibilità e incontro con pubblici e territori differenti. Marchi cura anche il progetto Grattacielo – Pelle di fiaba: otto donne attraversano le fiabe tradizionali per interrogare, attraverso il teatro, le forme della violenza di genere. Info e dettagli su spaziodiamante.it.
2 > 4 ottobre 2026 | sala black-white
INTERAZIONI FESTIVAL 2026
RE-INCANTO
un progetto di Chiasma
direzione artistica Salvo Lombardo
6 > 7 Ottobre 2026| sala-white
GRATTACIELO – PELLE DI FIABA
dalle fiabe tradizionali
con Francesca Anzidei ▪ Carlotta Solidea Aronica ▪ Alice Bertini ▪ Alessandra Berton Eleonora Bracci ▪ Evelyn Casamassimi ▪ Eliana Ghione ▪ Adelaide Pianca
costumi e scene Annamaria Porcelli
da un progetto di Rossella Marchi
drammaturgia collettiva e regia a cura di Emilia Martinelli ▪ Tiziana Scrocca
a cura di A.T.C. Saltimbanco Ets
9 > 11 ottobre 2026 | sala black-white
FUTURO ROMA SIESTA EDIZIONE direzione artistica Alessia Gatta
12 > 15 ottobre 2026 | sala white
VOCIFERO TRA LE FORME DELLA SLAM POETRY
da un progetto di Rossella Marchi
a cura di A.T.C. Saltimbanco Ets
13 > 18 ottobre 2026 | sala grey
Davide Cirri
COM’È PROFONDO IL MALE
assistenti alla creazione Ludovica M. Poerio ▪ Eugenio Sorrentino
ideazione artistica La Mandria | libero consorzio di individui artistici
scrittura, co-regia Davide Cirri
drammaturgia, musiche originali, co-regia Sergio Beercock
produzione Babel
con il sostegno di Incontroteatro ▪ Ballaro’ Buskers ▪ Piccolo Teatro Dei Biscottari ▪ Spazio Franco
13 > 18 ottobre 2026 | sala black
Antonio Guerriero ▪ Luana Pantaleo
ANAGRAMMA DI MADRE QUELLO CHE UOMINI E DONNE AVREBBERO DOVUTO SAPERE E CHE NON SI SONO MAI DETTI
scritto da Betta Cianchini regia di Giuseppe Miale Di Mauro
produzione La Prima Americana
16 > 18 ottobre 2026 | sala white
Benedetta Parisi
ESP
EXTRA SENSORY PERCEPTION cura del suono Filippo Conti ▪ cura dello spazio, assistenza drammaturgia Sara Cattin
video editing Tommaso Valli
regia e drammaturgia Benedetta Parisi
produzione esecutiva CUBO
23 > 30 ottobre 2026 | sala white
Benedetta Parisi
OFFICINE TEATRABILI – QUARTA EDIZIONE
DA UN PROGETTO DI ROSSELLA MARCHI a cura di Sala Umberto Srl in collaborazione con Teatro Giovani Teatro Pirata – Impresa Sociale e Hubstract. Made for art
20 > 25 ottobre 2026 | sala black
Carrozzeria Orfeo
CUORE DI PORCO
di Chiara Arrigoni, Filippo Capobianco, Francesco Petruzzelli
supervisione drammaturgica Gabriele Di Luca
con Matteo Berardinelli ▪ Massimiliano Setti ▪ Federico BassI
illustrazioni e animazioni Federico Bassi, Giacomo Trivellini
motion graphic Gloria Marsaglio ▪ musiche Massimiliano Setti ▪ costumi Stefania Coretti
consulenza tecnica Dario Andreoli ▪ ufficio produzione Luisa Supino, Giulia Zaccherini
ufficio stampa Raffaella Ilari
regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti
produzione La Corte Ospitale ▪ Centro Teatrale MaMiMò
Fondazione Campania dei Festival – Campania Teatro Festival
in collaborazione con Cartoon Club Rimini
20 > 25 ottobre 2026 | sala grey
Lavinia Savignoni
IL CORPO PERFETTO
di Lavinia Savignoni
produzione Bam Teatro/La Loba Production
29 ottobre > 1 novembre 2026 | sala black
Vittorio Allegra ▪ Alessandro Apostoli ▪ Leonardo Carducci
Matteo Pascarella ▪ Claudio Totino
BENG
LO STRANO CASO DEL CASO RISOLTO PER CASO
drammaturgia Leonardo Carducci, Alessandro Apostoli, Vittorio Allegra, Claudio Totino
Matteo Pascarella, Giacomo De Cataldo ▪ musiche Marco Sinopoli
consulenza drammaturgica Nicolò Gaetani ▪ scenografia Alessandro Chiti
costumi Camilla Grappelli ▪ consulenza di progetto Massimo Wertmüller
regia Giacomo De Cataldo ▪ produzione DO7 Factory
Spettacolo vincitore del progetto LABOR WORK dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini
con il sostegno di DiSco Lazio e Regione Lazio.
29 ottobre > 1 novembre 2026 | sala white
Ivan Talarico
VANILOQUI
di Ivan Talarico
5 > 8 novembre 2026 | sala black
Alessandro Bandini
PER SEMPRE
testi tratti da lettere e cartoline inedite di Giovanni Testori ad Alain Toubas, “I Trionfi”
di Giovanni Testori, dediche private di Giovanni Testori ad Alain Toubas
drammaturgia e traduzione Alessandro Bandini, Ugo Fiore sguardo esterno Alessandro Sciarroni ▪ coaching Tindaro Granata
consulenza spazio scenico Giulia Pastore ▪ disegno luci Elena Vastano ▪ styling Ettore Lombardi consulenza musicale Federica Furlani ▪ tecnico luci, audio e video Alessandro Di Fraia
ideazione e creazione Alessandro Bandini
produzione LAC Lugano Arte e Cultura
in coproduzione con Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa
CTB Centro Teatrale Bresciano ▪ Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale
in collaborazione con Casa Testori ▪ Institut Culturel Italien de Paris
La Corte Ospitale di Rubiera con il sostegno di Inteatro Residenze ▪ Fondazione Armunia
partner di produzione Gruppo Ospedaliero Moncucco ▪ Clinica Moncucco ▪ Clinica Santa Chiara
5 > 8 novembre 2026 | sala white
Giulia Trippetta ▪ Rosario Giglio
U.B.U. ULTIME BELLICOSE UNIONI
di Giulia Trippetta
luci Paolo Mano
produzione Compagnia Mauri/Sturno
10 > 15 novembre 2026 | sala black
Gianluca Ramazzotti ▪ Elena Arvigo
NON APRIRE QUELLA MAIL
di Sebastien Thiery
Versione italiana di Gianluca Ramazzotti e David Conati Scene di Alessandro Chiti Luci Giuseppe Filipponio ▪ Costumi Giulia Iacovacci
La colonna sonora è a cura di Marcello Cotugno
regia di MARCELLO COTUGNO
produzione OLIVER & FRIENDS srls
in collaborazione con 58 Festival di Borgio Verezzi
11 > 15 novembre 2026 | sala white
Cinzia Spanò
IL CONDOMINIO
UNO SPETTACOLO SUPERFICIALE CON QUALCOSA DA DIRE
assistente alla regia Valeria Perdonò ▪ allestimento tecnico Giuliano Almerighi
progetto grafico Giulia Maino
scritto e diretto da Cinzia Spanò
produzione Teatro dell’Elfo ▪ Effimera Produzioni
17 > 22 novembre 2026 | sala white
Lavinia Mancusi ▪ Giulietta Tisminetzky
COME UCCIDERE UNA GALLINA
di Giulietta Tisminetzky ▪ musica Giovanna Famulari
regia Giampiero Judica
19 > 22 novembre 2026 | sala black
Noemi Apuzzo
NEI LETTI DEGLI ALTRI
da La Gilda del Mac Mahon di Giovanni Testori
regia JOELE ANASTASI
produzione Viola Produzioni Centro di Produzione Teatrale
24 > 29 novembre 2026 | sala white
Duccio Camerini ▪ Anna D’Alessio ▪ Filippo Macchiusi ▪ Marianna Petronzi Leonardo Zarra ▪ Marianna Menga ▪ Alessandro Bisegna
TRIBU’
di Duccio Camerini
musiche originali di Gianluca Cucchiara ▪ scenografia di Tiziano Fario
aiuto regia Cristina Tassone e Francesco di Cesare
regia di Duccio Camerini
25 > 29 novembre 2026 | sala black
Chiara Ferrara ▪ Luca Ingravalle
BUBARO DEI BUBARI
di Carolina Balucani
scene Giuseppe Stellato ▪ costumi Graziella Pepe ▪ musiche e suono Franco Visioli luci Simone De Angelis ▪ assistente alla regia Riccardo Rampazzo
regia Antonio Latella produzione Teatro Stabile dell’Umbria
3 > 6 dicembre 2026| sala black
Compagnia Berardi Casolari
I FIGLI DELLA FRETTOLOSA
con Gianfranco Berardi ▪ Gabriella Casolari ▪ Eugenio Coppola ▪ Alice Faella ▪ Silvia Zaru
e con il Coro nato di volta in volta dal laboratorio su piazza
testo e regia di Gabriella Casolari ▪ Gianfranco Berardi
produzione Compagnia Berardi Casolari/IGS APS ICC ▪ Fondazione Luzzati Teatro della Tosse Associazione Culturale Mascarà – Teatro popolare d’arte
In collaborazione con IRFA – Istituto di Riabilitazione e Formazione di ANMIL – Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro e Viola Produzioni
4 > 13 dicembre 2026 | sala white
Angela Ciaburri ▪ Claudia A. Marsicano
RIGETTO
costumi Annamaria Porcelli ▪ ambienti sonori Mario Russo
voice over Lucio De Francesco, Mauro Fanoni, Riccardo Festa
aiuto regia Valentina Medda
drammaturgia, scene e luci e regia Dino Lopardo
produzione Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale
con il supporto di Centro di Residenza della Toscana (Armunia – CapoTrave/Kilowatt)
18 dicembre 2026 | sala black
W.O.M. International Dance Training
W.O.M. DIALOGUES
coreografie di Alessia Gatta ▪ Vanessa Guidolin ▪ Daniele Toti
produzione BrancaccioDanza
19 dicembre 2026 > 10 gennaio 2027 | sala black
Massimiliano Carulli ▪ Michele Guidotti
ASSASSINIO PER DUE
libretto Kellen Blair e Joe Kinosian ▪ liriche Kellen Blair ▪ musiche Joe Kinosian
direzione musicale Eleonora Beddini ▪ versione italiana Lorenzo Scuda
regia Eugenio Contenti
produzione Giuseppe Di Falco per GiRoTeatro
21 > 22 dicembre 2026 | sala white
Ladyvette
LADYVETTE CHRISTMAS À LA CARTE
produzione La macchina del suono
29 dicembre > 3 gennaio 2027| sala black
Niccolò Fettarappa ▪ Lorenzo Guerrieri
LA SPARANOIA
progetto ideato e scritto da Niccolò Fettarappa
contributo intellettuale di Christian Raimo ▪ assistente alla regia Giulia Bartolini
regia di Niccolò Fettarappa ▪ Lorenzo Guerrieri
produzione Sardegna Teatro ▪ Agidi
con il sostegno di Armunia Teatro ▪ Spazio ZutCircuito Claps ▪ Officine della cultura
Si ringrazia Carrozzerie n.o.t
5 > 10 gennaio 2027 | sala white
Giada Prandi ▪ Salvatore Palombi
CHARLOTTE & THEODORE
di Ryan Craig ▪ traduzione Enrico Luttmann
musiche Switala ▪ scenografia Laura Giannisi ▪ costumi Michela Marino
disegno Luci Gianluca Cappelletti ▪ aiuto regia Veronica Buccolieri ▪ foto locandina Manuela Giusto
regia Massimiliano Farau
produzione D07 Factory
21 > 24 gennaio 2027 | sala grey
Claudio Zanelli
MONSIEUR MALAUSSENE
di Daniel Pennac ▪ traduzione Yasmina Mélaouah
al pianoforte Maestro Antonio Torella ▪ scenografia Matteo Giudici
assistente direzione musicale Maria Di Giandomenico ▪ direzione musicale Antonio Torella
direttore di produzione Giuseppe Musmarra ▪ assistente alla regia Ginevra Ciuni
foto di scena Valerio Iglio
regia Gabriele Colferai
produzione CDM
25 > 27 gennaio 2027 | sala grey
Les Moustaches
UN RATTO
TRAGEDIA DI LUCE E DI BUIO
scritto e interpretato da Alberto Fumagalli
regia di Ludovica D’Auria e Alberto Fumagalli
produzione Les Moustaches
26 > 31 Gennaio 2027 | sala white
Aurora Spreafico ▪ Luigi Fedele
WORLD BUILDERS
di Johnna Adams ▪ traduzione di Enrico Luttmann
regia Riccardo D’alessandro
produzione Orizzonti Artistici in collaborazione con Alt Academy
2 > 7 febbraio 2027 | sala black
Frosini/Timpano
RISORGIMENTO POP
MEMORIE E AMNESIE CONFERITE AD UNA GAMBA
uno spettacolo di Frosini/Timpano
con DANIELE TIMPANO ▪ VALERIO MALORNI
disegno luci Marco Fumarola ▪ musiche aggiuntive Marco Maurizi
collaborazione artistica Elvira Frosini
produzione Gli Scarti ▪ Kataklisma Teatro con il sostegno di “Scenari Indipendenti” – Provincia di Roma
In collaborazione con Circo Bordeaux, RialtoSantambrogio, Voci di Fonte, Ozu, Area 06
Centro di Documentazione, Teatro Civile, Consorzio Ubusettete
2 > 7 Febbraio 2027 | sala white
Andrea Monno
TORTUGA
cast in via di definizione
di Lorenzo Gioielli
coreografie Lorenzo Caldarozzi ▪ disegno luci Marco D’Amelio
scene e costumi Annamaria Porcelli regia Alice Bertini
produzione Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale
9 > 14 febbraio 2027 | sala white
Anna Bellato ▪ Francesco Colella
DIARIO DI LINA
uno spettacolo di Teatrodilina disegno suono Giuseppe D’Amato ▪ disegno luci Gianluca Di Meo scenografia Francesca Bottaro ▪ regista aiutante Leonardo Maddalena scritto e diretto da Francesco Lagi produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi
10 > 11 febbraio 2027| sala black
Iulia Bonagura ▪ Luca Salzarulo
NON VOLEVAMO ESSERE STRAORDINARI
di Iulia Bonagura e Luca Salzarulo
luci di Tommaso Lo Cascio ▪ suoni di Valerio Castriziani ▪ coreografia di Lorenzo Caldarozzi
grafica di Valerio Castriziani
regia Iulia Bonagura ▪ Luca Salzarulo ▪ Andrea Goracci
produzione Intima Temporalia
12 > 14 febbraio 2027 | sala black
Compagnia Licia Lanera
ALTRI LIBERTINI
di Pier Vittorio Tondelli
con Giandomenico Cupaiuolo ▪ Danilo Giuva ▪ Licia Lanera ▪ Roberto Magnani
luci Martin Palma ▪ sound design Francesco Curci ▪ costumi Angela Tomasicchio
aiuto regia Nina Martorana ▪ tecnico di Compagnia Massimiliano Tane
adattamento, regia e spazio Licia Lanera
produzione Compagnia Licia Lanera ▪ coproduzione Teatro delle Albe ▪ Ravenna Teatro
si ringrazia Compagnia La Luna nel Letto
17 > 21 febbraio 2027 | sala white
Sotterraneo
SHAKESPEAROLOGY
scrittura Daniele Villa
con Woody Neri
luci Marco Santambrogio ▪ costumi Laura Dondoli ▪ sound design Mattia Tuliozi
tecnica Nicolas Baggi
concept e regia Sotterraneo produzione Sotterraneo con il sostegno di Regione Toscana ▪ Mibact
residenze artistiche Centrale Fies_art work space ▪ CapoTrave/Kilowatt ▪ Tram – Attodue
Associazione teatrale Pistoiese
Sotterraneo fa parte del progetto Fies Factory, è residente presso Teatri di Pistoia
ed è artista associato al Piccolo Teatro di Milano
19 > 21 Febbraio 2027 | sala black
Massimiliano Vado
IO SO E HO LE PROVE
LA VERA STORIA DELL’OMICIDIO PASOLINI
Scritto e diretto da Massimiliano Vado
produzione LAROS di GINO CAUD
23 > 24 Febbraio 2027 | sala black
Clara Addari ▪ Edoardo D’antonio ▪ Francesco Providenti
GODLIKE
dramaturg Penelope Sangiorgi ▪ scenografia Andrea Noviello
produzione Addari / D’Antonio
24 > 28 Febbraio 2027 | sala grey
Carlotta Rondana
LA SMORFIA
Di e con Carlotta Rondana
Collaborazione creativa Ivano Picciallo ▪ Consulenza artistica Adele Piras ▪
Drammaturgia sonora Cristian D’innocenzo ▪ Drammaturgia Sonora Simone Cassio
Produzione ZerKalo
25 > 28 febbraio 2027 | sala white
Evelina Rosselli
SdisOrè
realizzazione maschere e marionette Caterina Rossi ▪ sound design Franco Visioli
light design Camilla Piccioni
con uno sguardo di Antonio Latella
regia Gruppo UROR
produzione TPE – Teatro Piemonte Europa ▪ produzione originale 2024 PAV
con il sostegno di AMAT Marche e Comune di Pesaro
1 > 3 Marzo 2027 | sala white
MARCELLO GRAVINA | ALESSANDRO BURZOTTA
MARIA INDESIDERATA
di Gravina/Martorana
testo di Victoria Blondeau e Anita Martorana ▪ Musiche di Enrico Morello ▪ Visual Anita Martorana
4 > 7 marzo 2027 | sala black
Vuccirìa Teatro
IMMACOLATA CONCEZIONE
con Joele Anastasi ▪ Federica Carruba Toscano ▪ Fabrizio Milano
Eduardo Scarpetta ▪ Enrico Sortino
scene e costumi Giulio Villaggio ▪ light designer Martin Palma ▪ musica originale Davide Paciolla
testo musica Federica Carruba Toscano ▪ contributo drammaturgico Alessandro Lui
sculture cartapesta Ilaria Sartini ▪ foto Dalila Romeo, Alessandro Scarano ▪ video Giuseppe Cardaci
drammaturgia e regia Joele Anastasi
produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini
4 > 7 Marzo 2027 | sala white
Giovanni Ludeno
SEN-Z
di Enzo Moscato
adattamento drammaturgico Giovanni Ludeno
musiche Paolo Polcari ▪ paesaggio visivo Roberto-C ▪ a cura di Claudio Affinito
produzione Casa del Contemporaneo
18 > 21 marzo 2027 | sala white
Vuccirìa Teatro
IO MAI NIENTE CON NESSUNO AVEVO FATTO
con Joele Anastasi ▪ Federica Carruba Toscano ▪ Enrico Sortino
scene e costumi Giulio Villaggio ▪ aiuto regia Nicole Calligaris
disegno luci Joele Anastasi ▪ foto Dalila Romeo ▪ video Giuseppe Cardaci
drammaturgia e regia Joele Anastasi
produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini
nuovo allestimento
11 > 14 Marzo 2027 | sala black
Eleonora Danco ▪ Orietta Notari
BOCCONI AMARI – SEMIFREDDO
di Eleonora Danco
e con altri 3 in interpreti in via di definizione
Costumi Massimo Cantini Parrini ▪ Assistente Costumi Jessica Zambelli
Scenografia di Francesca Pupilli e Mario Antonini ▪ Luci Eleonora Danco ▪Musiche scelte da Marco Tecce
aiuto regia Manuel Valeri
regia ELEONORA DANCO
produzione La Fabbrica dell’Attore/Teatro Vascello ▪ Teatro Metastasio di Prato
16 > 21 Marzo 2027 | sala white
Pietro De Pascalis ▪ Anahì Traversi
BOVARY
da Madame Bovary di Gustave Flaubert
drammaturgia Elena C. Patacchini ▪ scene Marco Muzzolon ▪ costumi Giulia Giovanelli
disegno luci Fulvio Melli ▪ progetto sonoro Gianluca Agostini ▪ aiuto regia Marica Pace
assistente alla regia Giuseppe Tammaro ▪ staff tecnico Stefano Lattanzio e Ahmad Shalabi
responsabile di produzione Susanna Russo
ideazione e regia STEFANO CORDELLA
produzione Manifatture Teatrali Milanesi ▪ Viola Produzioni Centro di Produzione Teatrale
18 > 21 marzo 2027 | sala black
Vuccirìa Teatro
BATTUAGE
con Joele Anastasi ▪ Federica Carruba Toscano
Ivan Castiglione ▪ Enrico Sortino
scene e costumi Giulio Villaggio ▪ disegno luci Davide Manca
musica originale Alberto Guarrasi ▪ foto Alessandro Scarano, Dalila Romeo ▪ video Giuseppe Cardaci
drammaturgia e regia Joele Anastasi
produzione Fondazione Teatro di Napoli ▪ Teatro Bellini
23 > 26 marzo 2027 | sala white
Marit Nissen
MARIE MAGDALENE D.
LE CONSEGUENZE DEL CORAGGIO
di Alice Bertini
scene Francesco Arrivo ▪ costumi Marta Genovese ▪ luci Cristian Allegrini
regia MARINELLA ANACLERIO
produzione Compagnia del Sole
23 > 26 marzo 2027 | sala grey
Maria Lomurno
MANCANZA DI STELLE
di Maria Lomurno
musiche Originali Marco Pellegrino
24 > 25 marzo 2027 | sala black
Cosimo Grilli ▪ Margherita Silingardi
MUOIONO TUTTI
liberamente ispirato a Romeo e Giulietta di William Shakespeare
drammaturgia Anna Farina e Leonardo Ceccanti ▪ suoni e luci Matteo Ceccantini e Anna Farina
regia MATTEO CECCANTINI
produzione Compagnia A.D.D.A. e Pilar Ternera
31 marzo > 4 aprile 2027 | sala black
Gioia Salvatori
AVERE UNA BRUTTA NATURA
UN VARIETÀ TUTTO STORTO
di Gioia Salvatori
con i musicisti SIMONE ALESSANDRINI, IACOPO SCHIAVO, VALERIO VANTAGGIO
musiche originali Simone Alessandrini
canzone iniziale “Avere una brutta naturaˮ Ginomaria Boschi | drammaturgia fisica e consulenza coreografica Carlo Massari | scene Rosita Vallefuoco | luci Raffaella Vitiello | video Luca Brinchi | riprese video Carlo Fabiano | animazioni Turtle Studio | costumi Annapaola Brancia dʼApricena | realizzazione costumi Pariya Mohammadi | fonico Pierdomenico Niglio | assistente alla regia Samuele Gambino | consulenza artistica Lorenzo Letizia | foto di scena Manuela Giusto | ufficio stampa Antonella Mucciaccio | distribuzione Terry Chegia
messa in scena Fabiana Iacozzilli
produzione Cranpi, La Corte Ospitale
con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna
con il sostegno di Teatro Biblioteca Quarticciolo
1 > 4 aprile 2027 | sala white
Alaa Shehada
THE HORSE OF JENIN
scritto da Alaa Shehada
consulenza Stand-Up Comedy/Co-autore Sam Beale ▪ maschere Den Durand musiche Remy van Kesteren, Khalil Al Batran ▪ drammaturgia Maarten Bos disegno tecnico Roderick Bredenoord ▪ associate Artistico Sacha Muller visual artist statua cavallo Thomas Kilpper ▪ fotografia di produzione Kamerich &Budwilowitz | fotografia poster Dario & Misja Photography ▪ design poster Buro Fritz ▪ trailer David Koster | company manager Troupe Courage Monique Bos | booking Gianni Bettucci
regia KATRIEN VAN BEURDEN | THOMAS VAN OUWERKERK
produzione Troupe Courage ▪ Alaa Shehada
con il sostegno di FPK ▪ AFK ▪ FONDS21 Cultuurfonds ▪ NORMAfonds
6 > 11 Aprile 2027 | sala black
ALESSIA GIANGIULIANI | MARCO QUAGLIA | GABRIELE SABATINI | MAURO SANTOPIETRO | ANTONIO TINTIS
QUATTRO QUARTI
da Samuel Beckett
costumi Marzia Paparini ▪ scene Paola Castrignanò ▪ luci Luca Bronzo
scritto e diretto da ALESSANDRO AVERONE
produzione Altra Scena
7 > 11 Aprile 2027 | sala white
ANTONIO PERRETTA | LEDA KREIDER | MAURO LAMANTIA
HAMLET
CRONACHE DALL’INTERZONA
di Pasquale Stanziale
Adattamento Antonio Perretta | Scene Francesca Sgariboldi | Costumi Gianluca Carrozza | Progetto sonoro Gianluca Agostini | Disegno luci Fabrizio Visconti | Animazioni Martino Prendini | Movimenti scenici Leda Kreider
regia LEDA KREIDER
produzione Tieffe Teatro, Centro Teatrale Bresciano, TrentoSpettacoli
con il sostegno di Operaestate Festival Veneto
15 – 18 Aprile 2027 | sala white
Matilde Bernardi
MINE – HAHA
OVVERO DELL’EDUCAZIONE FISICA DELLE FANCIULLE
dal romanzo di Frank Wedekind
un progetto di Marco Corsucci e Matilde Bernardi | spazio e luci Flavio Pezzotti | suono Federico Mezzana
ideazione e regia MARCO CORSUCCI
produzione TPE – Teatro Piemonte Europa
spettacolo nato come progetto dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica ‘Silvio d’Amico’ in collaborazione con Romaeuropa festival con il sostegno di TPE – Teatro Piemonte Europa e AMAT progetto vincitore della seconda edizione del Premio Silvio d’Amico alla regia selezione Hystrio Festival 2026
16 > 18 Aprile 2027 | sala black
Aleksandros Memetaj
IL MULO E L’ALPINO
ispirato a fatti realmente accaduti
di Xhuliano Dule, Aleksandros Memetaj, Yoris Petrillo
scene Federico Biancalani ▪ suono Fabio Recchia
produzione Twain Centro Produzione Danza ▪ Anonima Teatri
con il sostegno di Mic – Ministero della Cultura e Regione Lazio ▪ in residenza presso Spazio Fani e Supercinema – Tuscania ▪ debutto primo studio – Festival Dramma Popolare 2025 – San Miniato
20 > 24 Aprile 2027 | sala grey
Marcantonio Gallo
ASSOLUZIONE
di Owen O’Neill
traduzione di Evelyn Iacobone | adattamento di Marcantonio Gallo
regia ENRICO MARIA LAMANNA
20 > 24 Aprile 2027 | sala white
Michele Costabile
SAFARI POMODORO
UNA STAND-UP TRAGEDY
di Nicolò Sordo
luci Nando Frigerio | suono Emanuele Martina ▪ assistente alle scene Marina Conti
regia di ELIO DE CAPITANI | ALESSANDRO FRIGERIO
produzione Teatro dell’Elfo
con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per chi crea”
21 > 24 Aprile 2027| sala black
Valerio Ameli, Mauro Conte, Filippo Panigazzi, Simone Leonardi, Michele Savoia, Alessio Ingravalle, Angelo Di Figlia, Antonio Catalano, Daniele Palumbo, Angelo Curci
FEROCI
drammaturgia TOBIA ROSSI
Movimento scenico Claudia Mangini Musiche Orion Records Aiuto regia Roberto Marraffa
regia di Gabriele Colferai
produzione Dogma Theatre Company
con il sostegno di MiX Festival, I Sentinelli di Milano, Tempio del futuro perduto
26 Aprile > 9 maggio 2027
FESTIVAL INDIVENIRE
direzione artistica GIAMPIERO CICCIO’
da un progetto di ALESSANDRO LONGOBARDI
16 Dicembre 2026 > 24 Giugno 2027
STAP BRANCACCIO
CLASSICI DEL SECOLO FUTURO – QUATTRO RISCRITTURE SENZA PAURA
scritti e interpretati dagli allievi e allieve diplomandi della Stap Brancaccio
Calendario spettacoli:
16 e 17 dicembre 2026 Tutor drammaturgia e regia Fabrizio Arcuri
17 e 18 febbraio 2027 Tutor drammaturgia Renata Coluccini Regia Virginia Franchi
14 e 15 aprile 2027 Tutor drammaturgia e regia Vucciria Teatro
23 e 24 giugno 2027 Tutor drammaturgia Alberto Fumagalli a cura di Lorenzo Gioielli e Piero Di Blasio