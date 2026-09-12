Teatro Diamante, la stagione 2026/2027

dal 2 Dal 2 ottobre 2026 al 9 maggio 2027 tra teatro, danza, musica, commedia e nuove proposte della scena contemporanea.

Oltre 54 titoli in programma dal 2 ottobre 2026 al 9 maggio 2027 tra teatro, danza, musica, commedia e nuove proposte della scena contemporanea nel nuovo cartellone del Teatro Diamante con la direzione artistica di Alessandro Longobardi.

Anche quest’anno la programmazione, articolata nelle tre sale Black, White e Grey di via Prenestina 230

si conferma un vivace luogo di incontro tra artisti, linguaggi e pubblici diversi che spaziano dalla prosa ai percorsi di formazione, dai festival alla danza contemporanea alle nuove drammaturgie.

Il nuovo cartellone propone una presenza non solo ampia, ma anche trasversale di artisti e spettacoli tra cui spiccano Carrozzeria Orfeo con Cuore di porco, Non aprire quella mail con Gianluca Ramazzotti ed Elena Arvigo, Memorie e amnesia conferite ad una gamba di Timpano/Frosini, Cinzia Sapanò in Il condominio, produzione dell’Elfo di Milano, Tribùdi Duccio Camerini, La sparanoiadi Fettarappa/Guerrieri, Massimiliano Vado sulla Vera storia dell’omicidio Pasolini, oltre a Ladyvette, Ivan Castiglione, Gioia Salvatori, Joele Anastasi, Riccardo D’Alessandro, Eleonora Danco, Teatrodilina, Michele Savoia, Alessio Ingravalle, e molti altri, con spettacoli e progetti che attraversano generi, generazioni e differenti modalità di racconto della scena contemporanea.

Il cartellone si anima di tantissimi spettacoli e diverse anime: Lorenzo Gioielli, direttore della STAP Brancaccio cura, con Piero di Blasio l’XI edizione de I Classici del Secolo Futuro, quattro riscritture dai classici scritti e interpretati dagli allievi e allieve diplomandi della Stap Brancaccio, scuola di teatro e arti performative.

La stagione si aprirà il 2 ottobre con Interazioni Festival 2026 – Re-incanto, progetto di Chiasma diretto da Salvo Lombardo fra performance, danza, proiezioni e dj-set.

Nel corso della stagione torneranno anche In Altre Parole, giunto alla XXI edizione, con testi inediti provenienti da Spagna, Ucraina e Repubblica Ceca, e Il Diamante dei Piccoli, la programmazione dedicata alle bambine e ai bambini dai 3 ai 10 anni.

Dal 21 settembre al 15 ottobre 2026 tra Spazio Impero e Spazio Diamante, a Roma, spazio a Vocifero, progetto curato dall’Associazione Teatrale Culturale Saltimbanco Ets ideato da Rossella Marchi dedicato alla poesia performativa tra formazione, residenze artistiche, spettacoli e Poetry Slam.

Alessia Gatta, direttrice artistica di Futuro Roma, porta allo Spazio Diamante la sesta edizione del festival dedicato alla danza contemporanea, dal 9 all’11 ottobre, con tre giornate dedicate a linguaggi diversi seppur accomunati da una stessa attenzione al corpo come luogo di trasformazione, relazione e osservazione del presente.

Dal 23 al 31 ottobre 2026, spazio alla quarta edizione di Officine Teatrabili, ideato da Rossella Marchi, format che nasce con l’intento di favorire la circuitazione professionale degli artisti e delle artiste con disabilità nel sistema dello spettacolo dal vivo, creando occasioni concrete di lavoro, visibilità e incontro con pubblici e territori differenti. Marchi cura anche il progetto Grattacielo – Pelle di fiaba: otto donne attraversano le fiabe tradizionali per interrogare, attraverso il teatro, le forme della violenza di genere. Info e dettagli su spaziodiamante.it.

2 > 4 ottobre 2026 | sala black-white

INTERAZIONI FESTIVAL 2026

RE-INCANTO

un progetto di Chiasma

direzione artistica Salvo Lombardo

6 > 7 Ottobre 2026| sala-white

GRATTACIELO – PELLE DI FIABA

dalle fiabe tradizionali

con Francesca Anzidei ▪ Carlotta Solidea Aronica ▪ Alice Bertini ▪ Alessandra Berton Eleonora Bracci ▪ Evelyn Casamassimi ▪ Eliana Ghione ▪ Adelaide Pianca

costumi e scene Annamaria Porcelli

da un progetto di Rossella Marchi

drammaturgia collettiva e regia a cura di Emilia Martinelli ▪ Tiziana Scrocca

a cura di A.T.C. Saltimbanco Ets

9 > 11 ottobre 2026 | sala black-white

FUTURO ROMA SIESTA EDIZIONE direzione artistica Alessia Gatta

12 > 15 ottobre 2026 | sala white

VOCIFERO TRA LE FORME DELLA SLAM POETRY

da un progetto di Rossella Marchi

a cura di A.T.C. Saltimbanco Ets

13 > 18 ottobre 2026 | sala grey

Davide Cirri

COM’È PROFONDO IL MALE

assistenti alla creazione Ludovica M. Poerio ▪ Eugenio Sorrentino

ideazione artistica La Mandria | libero consorzio di individui artistici

scrittura, co-regia Davide Cirri

drammaturgia, musiche originali, co-regia Sergio Beercock

produzione Babel

con il sostegno di Incontroteatro ▪ Ballaro’ Buskers ▪ Piccolo Teatro Dei Biscottari ▪ Spazio Franco

13 > 18 ottobre 2026 | sala black

Antonio Guerriero ▪ Luana Pantaleo

ANAGRAMMA DI MADRE QUELLO CHE UOMINI E DONNE AVREBBERO DOVUTO SAPERE E CHE NON SI SONO MAI DETTI

scritto da Betta Cianchini regia di Giuseppe Miale Di Mauro

produzione La Prima Americana

16 > 18 ottobre 2026 | sala white

Benedetta Parisi

ESP

EXTRA SENSORY PERCEPTION cura del suono Filippo Conti ▪ cura dello spazio, assistenza drammaturgia Sara Cattin

video editing Tommaso Valli

regia e drammaturgia Benedetta Parisi

produzione esecutiva CUBO

23 > 30 ottobre 2026 | sala white

Benedetta Parisi

OFFICINE TEATRABILI – QUARTA EDIZIONE

DA UN PROGETTO DI ROSSELLA MARCHI a cura di Sala Umberto Srl in collaborazione con Teatro Giovani Teatro Pirata – Impresa Sociale e Hubstract. Made for art

20 > 25 ottobre 2026 | sala black

Carrozzeria Orfeo

CUORE DI PORCO

di Chiara Arrigoni, Filippo Capobianco, Francesco Petruzzelli

supervisione drammaturgica Gabriele Di Luca

con Matteo Berardinelli ▪ Massimiliano Setti ▪ Federico BassI

illustrazioni e animazioni Federico Bassi, Giacomo Trivellini

motion graphic Gloria Marsaglio ▪ musiche Massimiliano Setti ▪ costumi Stefania Coretti

consulenza tecnica Dario Andreoli ▪ ufficio produzione Luisa Supino, Giulia Zaccherini

ufficio stampa Raffaella Ilari

regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti

produzione La Corte Ospitale ▪ Centro Teatrale MaMiMò

Fondazione Campania dei Festival – Campania Teatro Festival

in collaborazione con Cartoon Club Rimini

20 > 25 ottobre 2026 | sala grey

Lavinia Savignoni

IL CORPO PERFETTO

di Lavinia Savignoni

produzione Bam Teatro/La Loba Production

29 ottobre > 1 novembre 2026 | sala black

Vittorio Allegra ▪ Alessandro Apostoli ▪ Leonardo Carducci

Matteo Pascarella ▪ Claudio Totino

BENG

LO STRANO CASO DEL CASO RISOLTO PER CASO

drammaturgia Leonardo Carducci, Alessandro Apostoli, Vittorio Allegra, Claudio Totino

Matteo Pascarella, Giacomo De Cataldo ▪ musiche Marco Sinopoli

consulenza drammaturgica Nicolò Gaetani ▪ scenografia Alessandro Chiti

costumi Camilla Grappelli ▪ consulenza di progetto Massimo Wertmüller

regia Giacomo De Cataldo ▪ produzione DO7 Factory

Spettacolo vincitore del progetto LABOR WORK dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini

con il sostegno di DiSco Lazio e Regione Lazio.

29 ottobre > 1 novembre 2026 | sala white

Ivan Talarico

VANILOQUI

di Ivan Talarico

5 > 8 novembre 2026 | sala black

Alessandro Bandini

PER SEMPRE

testi tratti da lettere e cartoline inedite di Giovanni Testori ad Alain Toubas, “I Trionfi”

di Giovanni Testori, dediche private di Giovanni Testori ad Alain Toubas

drammaturgia e traduzione Alessandro Bandini, Ugo Fiore sguardo esterno Alessandro Sciarroni ▪ coaching Tindaro Granata

consulenza spazio scenico Giulia Pastore ▪ disegno luci Elena Vastano ▪ styling Ettore Lombardi consulenza musicale Federica Furlani ▪ tecnico luci, audio e video Alessandro Di Fraia

ideazione e creazione Alessandro Bandini

produzione LAC Lugano Arte e Cultura

in coproduzione con Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

CTB Centro Teatrale Bresciano ▪ Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

in collaborazione con Casa Testori ▪ Institut Culturel Italien de Paris

La Corte Ospitale di Rubiera con il sostegno di Inteatro Residenze ▪ Fondazione Armunia

partner di produzione Gruppo Ospedaliero Moncucco ▪ Clinica Moncucco ▪ Clinica Santa Chiara

5 > 8 novembre 2026 | sala white

Giulia Trippetta ▪ Rosario Giglio

U.B.U. ULTIME BELLICOSE UNIONI

di Giulia Trippetta

luci Paolo Mano

produzione Compagnia Mauri/Sturno

10 > 15 novembre 2026 | sala black

Gianluca Ramazzotti ▪ Elena Arvigo

NON APRIRE QUELLA MAIL

di Sebastien Thiery

Versione italiana di Gianluca Ramazzotti e David Conati Scene di Alessandro Chiti Luci Giuseppe Filipponio ▪ Costumi Giulia Iacovacci

La colonna sonora è a cura di Marcello Cotugno

regia di MARCELLO COTUGNO

produzione OLIVER & FRIENDS srls

in collaborazione con 58 Festival di Borgio Verezzi

11 > 15 novembre 2026 | sala white

Cinzia Spanò

IL CONDOMINIO

UNO SPETTACOLO SUPERFICIALE CON QUALCOSA DA DIRE

assistente alla regia Valeria Perdonò ▪ allestimento tecnico Giuliano Almerighi

progetto grafico Giulia Maino

scritto e diretto da Cinzia Spanò

produzione Teatro dell’Elfo ▪ Effimera Produzioni

17 > 22 novembre 2026 | sala white

Lavinia Mancusi ▪ Giulietta Tisminetzky

COME UCCIDERE UNA GALLINA

di Giulietta Tisminetzky ▪ musica Giovanna Famulari

regia Giampiero Judica

19 > 22 novembre 2026 | sala black

Noemi Apuzzo

NEI LETTI DEGLI ALTRI

da La Gilda del Mac Mahon di Giovanni Testori

regia JOELE ANASTASI

produzione Viola Produzioni Centro di Produzione Teatrale

24 > 29 novembre 2026 | sala white

Duccio Camerini ▪ Anna D’Alessio ▪ Filippo Macchiusi ▪ Marianna Petronzi Leonardo Zarra ▪ Marianna Menga ▪ Alessandro Bisegna

TRIBU’

di Duccio Camerini

musiche originali di Gianluca Cucchiara ▪ scenografia di Tiziano Fario

aiuto regia Cristina Tassone e Francesco di Cesare

regia di Duccio Camerini

25 > 29 novembre 2026 | sala black

Chiara Ferrara ▪ Luca Ingravalle

BUBARO DEI BUBARI

di Carolina Balucani

scene Giuseppe Stellato ▪ costumi Graziella Pepe ▪ musiche e suono Franco Visioli luci Simone De Angelis ▪ assistente alla regia Riccardo Rampazzo

regia Antonio Latella produzione Teatro Stabile dell’Umbria

3 > 6 dicembre 2026| sala black

Compagnia Berardi Casolari

I FIGLI DELLA FRETTOLOSA

con Gianfranco Berardi ▪ Gabriella Casolari ▪ Eugenio Coppola ▪ Alice Faella ▪ Silvia Zaru

e con il Coro nato di volta in volta dal laboratorio su piazza

testo e regia di Gabriella Casolari ▪ Gianfranco Berardi

produzione Compagnia Berardi Casolari/IGS APS ICC ▪ Fondazione Luzzati Teatro della Tosse Associazione Culturale Mascarà – Teatro popolare d’arte

In collaborazione con IRFA – Istituto di Riabilitazione e Formazione di ANMIL – Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro e Viola Produzioni

4 > 13 dicembre 2026 | sala white

Angela Ciaburri ▪ Claudia A. Marsicano

RIGETTO

costumi Annamaria Porcelli ▪ ambienti sonori Mario Russo

voice over Lucio De Francesco, Mauro Fanoni, Riccardo Festa

aiuto regia Valentina Medda

drammaturgia, scene e luci e regia Dino Lopardo

produzione Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale

con il supporto di Centro di Residenza della Toscana (Armunia – CapoTrave/Kilowatt)

18 dicembre 2026 | sala black

W.O.M. International Dance Training

W.O.M. DIALOGUES

coreografie di Alessia Gatta ▪ Vanessa Guidolin ▪ Daniele Toti

produzione BrancaccioDanza

19 dicembre 2026 > 10 gennaio 2027 | sala black

Massimiliano Carulli ▪ Michele Guidotti

ASSASSINIO PER DUE

libretto Kellen Blair e Joe Kinosian ▪ liriche Kellen Blair ▪ musiche Joe Kinosian

direzione musicale Eleonora Beddini ▪ versione italiana Lorenzo Scuda

regia Eugenio Contenti

produzione Giuseppe Di Falco per GiRoTeatro

21 > 22 dicembre 2026 | sala white

Ladyvette

LADYVETTE CHRISTMAS À LA CARTE

produzione La macchina del suono

29 dicembre > 3 gennaio 2027| sala black

Niccolò Fettarappa ▪ Lorenzo Guerrieri

LA SPARANOIA

progetto ideato e scritto da Niccolò Fettarappa

contributo intellettuale di Christian Raimo ▪ assistente alla regia Giulia Bartolini

regia di Niccolò Fettarappa ▪ Lorenzo Guerrieri

produzione Sardegna Teatro ▪ Agidi

con il sostegno di Armunia Teatro ▪ Spazio ZutCircuito Claps ▪ Officine della cultura

Si ringrazia Carrozzerie n.o.t

5 > 10 gennaio 2027 | sala white

Giada Prandi ▪ Salvatore Palombi

CHARLOTTE & THEODORE

di Ryan Craig ▪ traduzione Enrico Luttmann

musiche Switala ▪ scenografia Laura Giannisi ▪ costumi Michela Marino

disegno Luci Gianluca Cappelletti ▪ aiuto regia Veronica Buccolieri ▪ foto locandina Manuela Giusto

regia Massimiliano Farau

produzione D07 Factory

21 > 24 gennaio 2027 | sala grey

Claudio Zanelli

MONSIEUR MALAUSSENE

di Daniel Pennac ▪ traduzione Yasmina Mélaouah

al pianoforte Maestro Antonio Torella ▪ scenografia Matteo Giudici

assistente direzione musicale Maria Di Giandomenico ▪ direzione musicale Antonio Torella

direttore di produzione Giuseppe Musmarra ▪ assistente alla regia Ginevra Ciuni

foto di scena Valerio Iglio

regia Gabriele Colferai

produzione CDM

25 > 27 gennaio 2027 | sala grey

Les Moustaches

UN RATTO

TRAGEDIA DI LUCE E DI BUIO

scritto e interpretato da Alberto Fumagalli

regia di Ludovica D’Auria e Alberto Fumagalli

produzione Les Moustaches

26 > 31 Gennaio 2027 | sala white

Aurora Spreafico ▪ Luigi Fedele

WORLD BUILDERS

di Johnna Adams ▪ traduzione di Enrico Luttmann

regia Riccardo D’alessandro

produzione Orizzonti Artistici in collaborazione con Alt Academy

2 > 7 febbraio 2027 | sala black

Frosini/Timpano

RISORGIMENTO POP

MEMORIE E AMNESIE CONFERITE AD UNA GAMBA

uno spettacolo di Frosini/Timpano

con DANIELE TIMPANO ▪ VALERIO MALORNI

disegno luci Marco Fumarola ▪ musiche aggiuntive Marco Maurizi

collaborazione artistica Elvira Frosini

produzione Gli Scarti ▪ Kataklisma Teatro con il sostegno di “Scenari Indipendenti” – Provincia di Roma

In collaborazione con Circo Bordeaux, RialtoSantambrogio, Voci di Fonte, Ozu, Area 06

Centro di Documentazione, Teatro Civile, Consorzio Ubusettete

2 > 7 Febbraio 2027 | sala white

Andrea Monno

TORTUGA

cast in via di definizione

di Lorenzo Gioielli

coreografie Lorenzo Caldarozzi ▪ disegno luci Marco D’Amelio

scene e costumi Annamaria Porcelli regia Alice Bertini

produzione Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale

9 > 14 febbraio 2027 | sala white

Anna Bellato ▪ Francesco Colella

DIARIO DI LINA

uno spettacolo di Teatrodilina disegno suono Giuseppe D’Amato ▪ disegno luci Gianluca Di Meo scenografia Francesca Bottaro ▪ regista aiutante Leonardo Maddalena scritto e diretto da Francesco Lagi produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi

10 > 11 febbraio 2027| sala black

Iulia Bonagura ▪ Luca Salzarulo

NON VOLEVAMO ESSERE STRAORDINARI

di Iulia Bonagura e Luca Salzarulo

luci di Tommaso Lo Cascio ▪ suoni di Valerio Castriziani ▪ coreografia di Lorenzo Caldarozzi

grafica di Valerio Castriziani

regia Iulia Bonagura ▪ Luca Salzarulo ▪ Andrea Goracci

produzione Intima Temporalia

12 > 14 febbraio 2027 | sala black

Compagnia Licia Lanera

ALTRI LIBERTINI

di Pier Vittorio Tondelli

con Giandomenico Cupaiuolo ▪ Danilo Giuva ▪ Licia Lanera ▪ Roberto Magnani

luci Martin Palma ▪ sound design Francesco Curci ▪ costumi Angela Tomasicchio

aiuto regia Nina Martorana ▪ tecnico di Compagnia Massimiliano Tane

adattamento, regia e spazio Licia Lanera

produzione Compagnia Licia Lanera ▪ coproduzione Teatro delle Albe ▪ Ravenna Teatro

si ringrazia Compagnia La Luna nel Letto

17 > 21 febbraio 2027 | sala white

Sotterraneo

SHAKESPEAROLOGY

scrittura Daniele Villa

con Woody Neri

luci Marco Santambrogio ▪ costumi Laura Dondoli ▪ sound design Mattia Tuliozi

tecnica Nicolas Baggi

concept e regia Sotterraneo produzione Sotterraneo con il sostegno di Regione Toscana ▪ Mibact

residenze artistiche Centrale Fies_art work space ▪ CapoTrave/Kilowatt ▪ Tram – Attodue

Associazione teatrale Pistoiese

Sotterraneo fa parte del progetto Fies Factory, è residente presso Teatri di Pistoia

ed è artista associato al Piccolo Teatro di Milano

19 > 21 Febbraio 2027 | sala black

Massimiliano Vado

IO SO E HO LE PROVE

LA VERA STORIA DELL’OMICIDIO PASOLINI

Scritto e diretto da Massimiliano Vado

produzione LAROS di GINO CAUD

23 > 24 Febbraio 2027 | sala black

Clara Addari ▪ Edoardo D’antonio ▪ Francesco Providenti

GODLIKE

dramaturg Penelope Sangiorgi ▪ scenografia Andrea Noviello

produzione Addari / D’Antonio

24 > 28 Febbraio 2027 | sala grey

Carlotta Rondana

LA SMORFIA

Di e con Carlotta Rondana

Collaborazione creativa Ivano Picciallo ▪ Consulenza artistica Adele Piras ▪

Drammaturgia sonora Cristian D’innocenzo ▪ Drammaturgia Sonora Simone Cassio

Produzione ZerKalo

25 > 28 febbraio 2027 | sala white

Evelina Rosselli

SdisOrè

realizzazione maschere e marionette Caterina Rossi ▪ sound design Franco Visioli

light design Camilla Piccioni

con uno sguardo di Antonio Latella

regia Gruppo UROR

produzione TPE – Teatro Piemonte Europa ▪ produzione originale 2024 PAV

con il sostegno di AMAT Marche e Comune di Pesaro

1 > 3 Marzo 2027 | sala white

MARCELLO GRAVINA | ALESSANDRO BURZOTTA

MARIA INDESIDERATA

di Gravina/Martorana

testo di Victoria Blondeau e Anita Martorana ▪ Musiche di Enrico Morello ▪ Visual Anita Martorana

4 > 7 marzo 2027 | sala black

Vuccirìa Teatro

IMMACOLATA CONCEZIONE

con Joele Anastasi ▪ Federica Carruba Toscano ▪ Fabrizio Milano

Eduardo Scarpetta ▪ Enrico Sortino

scene e costumi Giulio Villaggio ▪ light designer Martin Palma ▪ musica originale Davide Paciolla

testo musica Federica Carruba Toscano ▪ contributo drammaturgico Alessandro Lui

sculture cartapesta Ilaria Sartini ▪ foto Dalila Romeo, Alessandro Scarano ▪ video Giuseppe Cardaci

drammaturgia e regia Joele Anastasi

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

4 > 7 Marzo 2027 | sala white

Giovanni Ludeno

SEN-Z

di Enzo Moscato

adattamento drammaturgico Giovanni Ludeno

musiche Paolo Polcari ▪ paesaggio visivo Roberto-C ▪ a cura di Claudio Affinito

produzione Casa del Contemporaneo

18 > 21 marzo 2027 | sala white

Vuccirìa Teatro

IO MAI NIENTE CON NESSUNO AVEVO FATTO

con Joele Anastasi ▪ Federica Carruba Toscano ▪ Enrico Sortino

scene e costumi Giulio Villaggio ▪ aiuto regia Nicole Calligaris

disegno luci Joele Anastasi ▪ foto Dalila Romeo ▪ video Giuseppe Cardaci

drammaturgia e regia Joele Anastasi

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

nuovo allestimento

11 > 14 Marzo 2027 | sala black

Eleonora Danco ▪ Orietta Notari

BOCCONI AMARI – SEMIFREDDO

di Eleonora Danco

e con altri 3 in interpreti in via di definizione

Costumi Massimo Cantini Parrini ▪ Assistente Costumi Jessica Zambelli

Scenografia di Francesca Pupilli e Mario Antonini ▪ Luci Eleonora Danco ▪Musiche scelte da Marco Tecce

aiuto regia Manuel Valeri

regia ELEONORA DANCO

produzione La Fabbrica dell’Attore/Teatro Vascello ▪ Teatro Metastasio di Prato

16 > 21 Marzo 2027 | sala white

Pietro De Pascalis ▪ Anahì Traversi

BOVARY

da Madame Bovary di Gustave Flaubert

drammaturgia Elena C. Patacchini ▪ scene Marco Muzzolon ▪ costumi Giulia Giovanelli

disegno luci Fulvio Melli ▪ progetto sonoro Gianluca Agostini ▪ aiuto regia Marica Pace

assistente alla regia Giuseppe Tammaro ▪ staff tecnico Stefano Lattanzio e Ahmad Shalabi

responsabile di produzione Susanna Russo

ideazione e regia STEFANO CORDELLA

produzione Manifatture Teatrali Milanesi ▪ Viola Produzioni Centro di Produzione Teatrale

18 > 21 marzo 2027 | sala black

Vuccirìa Teatro

BATTUAGE

con Joele Anastasi ▪ Federica Carruba Toscano

Ivan Castiglione ▪ Enrico Sortino

scene e costumi Giulio Villaggio ▪ disegno luci Davide Manca

musica originale Alberto Guarrasi ▪ foto Alessandro Scarano, Dalila Romeo ▪ video Giuseppe Cardaci

drammaturgia e regia Joele Anastasi

produzione Fondazione Teatro di Napoli ▪ Teatro Bellini

23 > 26 marzo 2027 | sala white

Marit Nissen

MARIE MAGDALENE D.

LE CONSEGUENZE DEL CORAGGIO

di Alice Bertini

scene Francesco Arrivo ▪ costumi Marta Genovese ▪ luci Cristian Allegrini

regia MARINELLA ANACLERIO

produzione Compagnia del Sole

23 > 26 marzo 2027 | sala grey

Maria Lomurno

MANCANZA DI STELLE

di Maria Lomurno

musiche Originali Marco Pellegrino

24 > 25 marzo 2027 | sala black

Cosimo Grilli ▪ Margherita Silingardi

MUOIONO TUTTI

liberamente ispirato a Romeo e Giulietta di William Shakespeare

drammaturgia Anna Farina e Leonardo Ceccanti ▪ suoni e luci Matteo Ceccantini e Anna Farina

regia MATTEO CECCANTINI

produzione Compagnia A.D.D.A. e Pilar Ternera

31 marzo > 4 aprile 2027 | sala black

Gioia Salvatori

AVERE UNA BRUTTA NATURA

UN VARIETÀ TUTTO STORTO

di Gioia Salvatori

con i musicisti SIMONE ALESSANDRINI, IACOPO SCHIAVO, VALERIO VANTAGGIO

musiche originali Simone Alessandrini

canzone iniziale “Avere una brutta naturaˮ Ginomaria Boschi | drammaturgia fisica e consulenza coreografica Carlo Massari | scene Rosita Vallefuoco | luci Raffaella Vitiello | video Luca Brinchi | riprese video Carlo Fabiano | animazioni Turtle Studio | costumi Annapaola Brancia dʼApricena | realizzazione costumi Pariya Mohammadi | fonico Pierdomenico Niglio | assistente alla regia Samuele Gambino | consulenza artistica Lorenzo Letizia | foto di scena Manuela Giusto | ufficio stampa Antonella Mucciaccio | distribuzione Terry Chegia

messa in scena Fabiana Iacozzilli

produzione Cranpi, La Corte Ospitale

con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna

con il sostegno di Teatro Biblioteca Quarticciolo

1 > 4 aprile 2027 | sala white

Alaa Shehada

THE HORSE OF JENIN

scritto da Alaa Shehada

consulenza Stand-Up Comedy/Co-autore Sam Beale ▪ maschere Den Durand musiche Remy van Kesteren, Khalil Al Batran ▪ drammaturgia Maarten Bos disegno tecnico Roderick Bredenoord ▪ associate Artistico Sacha Muller visual artist statua cavallo Thomas Kilpper ▪ fotografia di produzione Kamerich &Budwilowitz | fotografia poster Dario & Misja Photography ▪ design poster Buro Fritz ▪ trailer David Koster | company manager Troupe Courage Monique Bos | booking Gianni Bettucci

regia KATRIEN VAN BEURDEN | THOMAS VAN OUWERKERK

produzione Troupe Courage ▪ Alaa Shehada

con il sostegno di FPK ▪ AFK ▪ FONDS21 Cultuurfonds ▪ NORMAfonds

6 > 11 Aprile 2027 | sala black

ALESSIA GIANGIULIANI | MARCO QUAGLIA | GABRIELE SABATINI | MAURO SANTOPIETRO | ANTONIO TINTIS

QUATTRO QUARTI

da Samuel Beckett

costumi Marzia Paparini ▪ scene Paola Castrignanò ▪ luci Luca Bronzo

scritto e diretto da ALESSANDRO AVERONE

produzione Altra Scena

7 > 11 Aprile 2027 | sala white

ANTONIO PERRETTA | LEDA KREIDER | MAURO LAMANTIA

HAMLET

CRONACHE DALL’INTERZONA

di Pasquale Stanziale

Adattamento Antonio Perretta | Scene Francesca Sgariboldi | Costumi Gianluca Carrozza | Progetto sonoro Gianluca Agostini | Disegno luci Fabrizio Visconti | Animazioni Martino Prendini | Movimenti scenici Leda Kreider

regia LEDA KREIDER

produzione Tieffe Teatro, Centro Teatrale Bresciano, TrentoSpettacoli

con il sostegno di Operaestate Festival Veneto

15 – 18 Aprile 2027 | sala white

Matilde Bernardi

MINE – HAHA

OVVERO DELL’EDUCAZIONE FISICA DELLE FANCIULLE

dal romanzo di Frank Wedekind

un progetto di Marco Corsucci e Matilde Bernardi | spazio e luci Flavio Pezzotti | suono Federico Mezzana

ideazione e regia MARCO CORSUCCI

produzione TPE – Teatro Piemonte Europa

spettacolo nato come progetto dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica ‘Silvio d’Amico’ in collaborazione con Romaeuropa festival con il sostegno di TPE – Teatro Piemonte Europa e AMAT progetto vincitore della seconda edizione del Premio Silvio d’Amico alla regia selezione Hystrio Festival 2026

16 > 18 Aprile 2027 | sala black

Aleksandros Memetaj

IL MULO E L’ALPINO

ispirato a fatti realmente accaduti

di Xhuliano Dule, Aleksandros Memetaj, Yoris Petrillo

scene Federico Biancalani ▪ suono Fabio Recchia

produzione Twain Centro Produzione Danza ▪ Anonima Teatri

con il sostegno di Mic – Ministero della Cultura e Regione Lazio ▪ in residenza presso Spazio Fani e Supercinema – Tuscania ▪ debutto primo studio – Festival Dramma Popolare 2025 – San Miniato

20 > 24 Aprile 2027 | sala grey

Marcantonio Gallo

ASSOLUZIONE

di Owen O’Neill

traduzione di Evelyn Iacobone | adattamento di Marcantonio Gallo

regia ENRICO MARIA LAMANNA

20 > 24 Aprile 2027 | sala white

Michele Costabile

SAFARI POMODORO

UNA STAND-UP TRAGEDY

di Nicolò Sordo

luci Nando Frigerio | suono Emanuele Martina ▪ assistente alle scene Marina Conti

regia di ELIO DE CAPITANI | ALESSANDRO FRIGERIO

produzione Teatro dell’Elfo

con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per chi crea”

21 > 24 Aprile 2027| sala black

Valerio Ameli, Mauro Conte, Filippo Panigazzi, Simone Leonardi, Michele Savoia, Alessio Ingravalle, Angelo Di Figlia, Antonio Catalano, Daniele Palumbo, Angelo Curci

FEROCI

drammaturgia TOBIA ROSSI

Movimento scenico Claudia Mangini Musiche Orion Records Aiuto regia Roberto Marraffa

regia di Gabriele Colferai

produzione Dogma Theatre Company

con il sostegno di MiX Festival, I Sentinelli di Milano, Tempio del futuro perduto

26 Aprile > 9 maggio 2027

FESTIVAL INDIVENIRE

direzione artistica GIAMPIERO CICCIO’

da un progetto di ALESSANDRO LONGOBARDI

16 Dicembre 2026 > 24 Giugno 2027

STAP BRANCACCIO

CLASSICI DEL SECOLO FUTURO – QUATTRO RISCRITTURE SENZA PAURA

scritti e interpretati dagli allievi e allieve diplomandi della Stap Brancaccio

Calendario spettacoli:

16 e 17 dicembre 2026 Tutor drammaturgia e regia Fabrizio Arcuri

17 e 18 febbraio 2027 Tutor drammaturgia Renata Coluccini Regia Virginia Franchi

14 e 15 aprile 2027 Tutor drammaturgia e regia Vucciria Teatro

23 e 24 giugno 2027 Tutor drammaturgia Alberto Fumagalli a cura di Lorenzo Gioielli e Piero Di Blasio