REF 41, appuntamenti da lunedì 14 a venerdì 18 settembre

Gli eventi della seconda settimana del festival

La seconda settimana della 41esima edizione del Romaeuropa Festival prosegue con la grande danza e la musica. spazio agli eventi della settimana, da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre.

Danza / Musica

14 settembre, ore 21.00 | Auditorium Conciliazione

Benjamin Millepied, November Ultra, Paris Dance

SUMMERLAND (prima nazionale)

Benjamin Millepied presenta alla quarantunesima edizione del Romaeuropa Festival SUMMERLAND, la sua nuova pièce nata dalla collaborazione con la cantautrice francese November Ultra. Tra i coreografi più influenti della danza contemporanea, ex primo ballerino del New York City Ballet, già direttore artistico del Paris Opera Ballet e fondatore della L.A. Dance Project e del Paris Dance Project (piattaforma internazionale dedicata alla creazione e diffusione della danza contemporanea), in SUMMERLANDMillepied dà corpo all’universo delicato e senza tempo della cantautrice e producer francese November Ultra, il cui sound sospeso tra bedroom pop, R&B, folk ed elettronica diventa materia viva per la coreografia.

In uno spazio scenico luminoso e minimale, ispirato agli orizzonti infiniti di James Turrell, voce, luci e movimento si fondono in una materia poetica. La cantante appare come una musa vivente, centro radiante attorno al quale istanti di intimità si aprono gradualmente in spazi di comunione.

Il titolo richiama la piccola città californiana di SUMMERLAND, simbolo di luce, memoria e immaginazione, trasformata in metafora di un luogo sospeso tra reale e possibile. Lo spettacolo si dispiega come un paesaggio sensoriale e concreto: il pubblico percepisce il respiro dei danzatori, le vibrazioni della musica dal vivo e i giochi di luce, entrando in un’esperienza immersiva in cui danza e musica inventano insieme una visione più dolce, poetica e intensa del mondo.

___________

Musica

15 settembre, ore 21.00 | Auditorium Parco della Musica

Fatoumata Diawara

MASSA LIVE

Torna nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Fatoumata Diawara, una delle voci più potenti e carismatiche della scena musicale africana contemporanea. Artista magnetica, capace di far ridere, commuovere e soprattutto danzare il pubblico, Fatoumata utilizza la musica come strumento di libertà e consapevolezza. Fuggita dal Mali a 19 anni per scrivere il proprio destino, oggi – a 43 anni – continua a interrogare la società celebrando al tempo stesso la sua doppia vita di artista e madre. Una figura centrale della musica africana e della storia del Romaeuropa Festival, la cui presenza sul palco è sempre un momento di travolgente intensità.

________________

Musica

16 settembre, ore 21.00 | Auditorium Parco della Musica

Philip Glass Ensemble

POWAQQATSI (di Godfrey Reggio, Philip Glass)

Powaqqatsi, dalla lingua hopi, “una vita che si alimenta consumando altre vite”, è il secondo capitolo della trilogia Qatsi realizzata da Godfrey Reggio e Philip Glass. Completato nel 1988, immediatamente dopo Koyaanisqatsi, il film prosegue la riflessione di Reggio sul rapporto tra umanità, sviluppo e trasformazione globale, spostando lo sguardo verso il Sud del mondo e le tensioni tra culture tradizionali e modernizzazione. La musica non è un semplice accompagnamento delle immagini: le sostiene, le attraversa, le trasforma. L’opera segna un passaggio significativo nel percorso di Glass: alla struttura ipnotica e modulare che caratterizza il suo linguaggio si affianca un ampliamento timbrico e ritmico, con colori orchestrali più stratificati e l’apertura a suggestioni provenienti da tradizioni musicali extra-occidentali. Mai eseguita a Roma, Powaqqatsi viene presentata dalla Philip Glass Ensemble in occasione della quarantunesima edizione del Romaeuropa Festival, restituendo all’opera la sua dimensione originaria di esperienza totale, dove orchestra e immagini respirano insieme e riportano al centro uno dei capitoli più emblematici dell’universo sonoro di Glass.

_______________________

Musica

17 settembre, ore 21.00 | Auditorium Parco della Musica

Jeff Mills, Kety Fusco

THE TRIP TO VEGA

The Trip To Vega è un viaggio audiovisivo tra illusione ottica, video e musica acustica ed elettronica, immaginato come una traversata verso Vega, a 24 anni luce dalla Terra. Tra immagini e performance dal vivo, Jeff Mills e l’arpista Kety Fusco danno forma a un racconto sonoro e visivo ambientato su un pianeta remoto, sospeso tra meraviglia cosmica e la fine imminente della sua stella.

___________________

Danza

18-20 settembre | Teatro Vascello​

Christos Papadopoulos, Georgios Kotsifakis

LANDLESS

18 settembre ore 21.00 | 19 settembre ore 19.00 | 20 settembre ore 17.00