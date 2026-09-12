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Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 13 al 20 settembre

Fabiana Raponi
Fabiana Raponi
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Gli eventi alla Casa del Jazz e all'Auditorium Parco della Musica

Al via una nuova settimana di eventi della Fondazione Musica per Roma: spazio agli appuntamenti della settimana dal 13 al 20 settembre all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Sabato 12 e domenica 13 settembre dalle ore 12
Dissonanze

Lunedì 14 settembre ore 21
Pablo Trincia – L’uomo sbagliato
Cavea

Martedì 15 settembre ore 18.30
Presentazione libro di Giovanni Grasso
Finché durerà la terra
Sala Petrassi

Martedì 15 settembre ore 21
Vincenzo Salemme
Cavea

Giovedì 17 settembre ore 20
Paolo Fresu
Heroes
Omaggio a David Bowie
Sala Sinopoli

Domenica 20 settembre ore 20
Napoli nel cuore
Teatro studio Borgna

CASA DEL JAZZ

Venerdì 11 e sabato 12 settembre e domenica 13 settembre ore 19.30
European Jazz’s Cool 2026
Sala Armando Trovajoli

Venerdì 18 e sabato 19 settembre ore 19.30
Domenica 20 settembre ore 18
Franco D’Andrea Trio
Sala Armando Trovajoli

Domenica 20 settembre ore 12
Junctions Beyond Jazz – Luca Nostro, Electric Guitar in my Life
Sala Armando Trovajoli

TeatroBasilica, Erodiade di Giovanni Testori
Racconti dal Decamerone
Da Cassino, Atina e la Valle del Comino parte la seconda edizione di A SPASSO CON ABC Un altro sguardo 2018
Accademia di Santa Cecilia, Massimo Biscardi nuovo presidente-sovrintendente
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