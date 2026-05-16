UNA PRODUZIONE DI ARÊTÉ THEATRE

Progetto di Teatro e Nuoto Artistico

EUMENIDI IN PISCINA

Tratto da Le Eumenidi di Eschilo

La Spezia, Piscina Due Giugno, sabato 16 maggio 2026, ore 18:30

Savona, Piscina Carlo Zanelli, domenica 17 maggio 2026, ore 18:30

Imperia, Piscina Felice Cascione, domenica 24 maggio 2026, ore 18:30

Genova, 13 maggio 2026

Inizia nel mese di maggio 2026 la tournée italiana di Eumenidi in piscina, che partirà proprio dalla Liguria. Lo spettacolo si propone di contribuire alla diffusione e valorizzazione del Teatro insieme a una disciplina sportiva come il Nuoto Artistico, che coniuga l’agonismo all’espressione del corpo, all’armonia e al ritmo. Attori di prosa professionisti e atleti di Nuoto Artistico della prestigiosa Rari Nantes Savona, tutti under 35, interagiscono con parole e gesti in maniera sorprendente, utilizzando gli spazi della piscina – l’acqua e i bordi – che vengono animati da splendide coreografie, suoni e luci. Ideatrice, regista e coreografa di questa forma di spettacolo – che riprende il teatro classico che allagava la scena, fino alle danze acquatiche novecentesche della grande nuotatrice americana Esther Williams – è Yassi Jahanmir. La studiosa ed ex atleta statunitense di Nuoto Artistico è capace di coniugare al meglio la propria anima accademica con l’attività teatrale, nel cui panorama contemporaneo rappresenta ormai una figura di alto profilo. Tratta dall’opera classica di Eschilo, “Le Eumenidi”, la sua trasposizione costituisce una grande novità per il pubblico, che può assistere al primo tribunale democratico della storia, in cui la Giustizia, con notevole attualità, vuole e deve trionfare per la pace tra le parti avverse.

Le prime tre tappe dello spettacolo, della durata di 65 minuti, con inizio sempre alle ore 18:30, sono, nel mese di maggio 2026, le città di La Spezia (sabato 16), Savona (domenica 17) e Imperia (domenica 24) con le rispettiva piscine comunali. Per ciascuno dei tre eventi c’è il Patrocinio del singolo Comune. È aperta la prevendita dei biglietti online: www.aretetheatre.com. Linda Kaiser / Kaiser Art Coordinamento Eumenidi in piscina

info@kaiserart.net – +39 347 2684946

EUMENIDI IN PISCINA tratto da Le Eumenidi di Eschilo

Lo spettacolo in sintesi

PROGETTO

Eumenidi in piscina è uno spettacolo prodotto da Arêté Theatre che unisce teatro e nuoto artistico. Il progetto è ideato e diretto dalla regista, coreografa ed ex atleta statunitense Yassi Jahanmir, che in Italia aveva realizzato presso le Piscine di Albaro, a Genova: nel

2024, Playwater, risultato e conclusione del workshop attorno alla figura di Esther Williams, in occasione di Genova Capitale Europea dello Sport, e nel 2025 proprio la prima rappresentazione nazionale di Eumenidi in piscina.

CAST

Questa esperienza, capace di coniugare il teatro a una disciplina altrettanto artistica ma agonistica come il nuoto, torna, dunque, con le repliche in Liguria di Le Eumenidi (458 a.C.). L’ultimo capitolo della trilogia del tragediografo greco Eschilo (Eleusi, 525-Gela, 456 a.C.), è portato in scena da un cast composto da otto attori e un nuotatore, insieme alle nove atlete della squadra di nuoto artistico della Rari Nantes Savona, preparata e allenata da Patrizia Giallombardo, direttore tecnico della Nazionale Italiana di Nuoto Artistico. Nello specifico, il coro delle Erinni è costituito da dodici elementi, di cui tre sono le attrici che interpretano le Furie sul bordo della piscina, dialogando con le nove atlete che agiscono in acqua.

SINOSSI

Il dramma racconta la trasformazione delle Furie da agenti vendicativi, legati a una giustizia perseguita in nome delle leggi di sangue, in agenti benevoli, capaci di tutelare una giustizia più razionale, frutto del confronto democratico. L’acqua diventa elemento centrale della narrazione, rappresenta il rituale di purificazione, che dal caos del furore delle Erinni diventa simbolo per la fluidità del cambiamento.

SIGNIFICATI

La questione è: assolvere Oreste per l’omicidio della madre Clitennestra oppure lasciare che sia perseguitato e giustiziato dalle stesse Erinni? Le Furie, divinità portatrici di una giustizia antica, primigenia, si scontrano con divinità portatrici di una giustizia nuova, ma legata a un linguaggio patriarcale.

ATTUALITÀ

La carica del dramma e di tale conflitto risuona ancora forte: echeggia l’ingiustizia di cause irrisolte, di donne inascoltate, di lotte intestine, di drammi attuali, dove ciò che è giusto per uno spesso tradisce ciò che è giusto per molti. Così Eumenidi in piscina racconta il dramma eschileo in una cornice inedita, ma allo stesso tempo pone una domanda: qual è la strada che conduce al sorgere di una giustizia che possa davvero dirsi “nuova”?

INFO E BIGLIETTI: WWW.ARETETHEATRE.COM

Yassi Jahanmir, regista e coreografa Anima accademica e attività teatrale Regista, studiosa e innovatrice del linguaggio scenico, Yasmine “Yassi” Jahanmir rappresenta una figura poliedrica nel panorama teatrale contemporaneo, capace di far dialogare la ricerca accademica di alto profilo con una pratica registica audace e transoceanica. Con un Ph.D. in Theatre Studies conseguito presso la University of California, Santa Barbara, Jahanmir ha costruito una carriera che attraversa i continenti, dagli Stati Uniti al Kuwait, fino all’approdo in Italia. La sua cifra stilistica è profondamente segnata da un’originale intersezione tra teatro e sport, tema centrale dei suoi studi e della sua produzione artistica. È considerata una delle massime esperte di nuoto sincronizzato teatrale, argomento a cui ha dedicato la sua tesi dottorale. Questa competenza unica si è tradotta in creazioni spettacolari come Synchro/Salon/Sangria per il MoCA – Museum of Contemporary Art di Tucson e l’innovativo progetto Eumenidi in Piscina (da Eschilo), che ha visto la luce a Genova neldicembre 2025 per iniziare la sua tournée in Italia, a partire dalla Liguria, nel maggio 2026, in collaborazione con le campionesse europee della Rari Nantes Savona. Sperimentazione e impegno sociale Il percorso di Yassi Jahanmir è costellato di successi internazionali e progetti ad alto impatto sociale. È stata regista di produzioni acclamate come An Iliad: Activating Veteran

Histories, vincitrice di prestigiosi bandi del National Endowment for the Arts (NEA) e di Nevada Humanities, un’opera che è stata rappresentata negli USA tra il 2021 e il 2024 abbinata a laboratori di scrittura per veterani di guerra. Attualmente ricopre il ruolo di Co-Direttore Artistico di Arêté Theatre e collabora attivamente con importanti istituzioni italiane. Nel 2024 è stata assistente alla regia per Thelma & Louise, 30 anni dopo presso il Teatro Nazionale di Genova. È anche Co-Direttore Artistico e produttore del Festival Schechner Plays, che si terrà nell’autunno 2027 a New York.

Esperienza internazionale e formazione Già Assistant Professor presso la University of Nevada e l’American University of Kuwait

(AUK), Jahanmir vanta una vasta esperienza nella direzione di grandi classici e musical, da Marat/Sade (Peter Weiss) e The Seagull (Anton Čechov) a West Side Story (Arthur Laurents) e Cabaret (Joe Masteroff / John Kander / Fred Ebb). La sua solida formazione

include un Master presso la Tisch School of the Arts della New York University e una profonda conoscenza della cultura italiana, paese in cui oggi vive e opera stabilmente. Nel giugno 2026, Jahanmir firmerà la prima italiana di Spoiled di Elizabeth Hess per La

Mama Umbria Spoleto OPEN, consolidando ulteriormente il suo ruolo di ponte culturale tra la tradizione teatrale americana e l’avanguardia europea. Contatti e approfondimenti: www.yassijahanmir.com

Tournée in Liguria, cast e crediti tecnici

sabato 16 maggio 2026 La Spezia, Piscina Due Giugno ore 18:30 (Via Monfalcone 4)

domenica 17 maggio 2026 Savona, Piscina Carlo Zanelli ore 18:30 (Corso Cristoforo Colombo 3)

domenica 24 maggio 2026 Imperia, Piscina Felice Cascione ore 18:30 (Via San Lazzaro 1)

Personaggi e interpreti:

• LE FURIE: Mariachiara Di Giacomo, Antonella Loliva, Miriam Lilith Russo e 9 atlete della Rari Nantes Savona: Beatrice Andina, Valentina Bisi, Greta Gitto, Giorgia Macino, Ginevra Marchetti, Sarah Rizea, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice, Flaminia Vernice

• APOLLO: Giovanni Costamagna

• ATENA: Irene Mori

• ORESTE: Raffaele Barca

• CLITENNESTRA: Enrica La Rosa

• PIZIA: Marika Ruta

• CARONTE: Gabriele Minak (atleta della Rari Nantes Savona)

Il cast artistico è tutto under 35.

Atlete e atleti fanno parte della squadra preparata e allenata da Patrizia Giallombardo, direttore tecnico della Nazionale Italiana di Nuoto Artistico

Regia e Coreografia: Yassi Jahanmir

Assistente coreografa: Rari Nantes Savona

Assistente alla regia: Miriam Lilith Russo

Aiuto regia: Milo Prunotto

Dramaturg: Mariachiara Di Giacomo

Costume Painting: Silvia Talassi

Realizzazione dei costumi: Barbara Fontanini, Anna Alunno

Concept scenografico: Haddy Kreie

Assistente scenografa: Elisa Carucci

Suoni e luci: Communication Products

Traduzione dei testi: Monica Centanni

Coordinamento: Linda Kaiser

INFO E BIGLIETTI: WWW.ARETETHEATRE.COM