TRACCE DI UMANITÀ AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI FIRENZE Un viaggio teatrale tra i classici al Museo Archeologico Nazionale Dopo il successo all’Area Archeologica di Roselle, Tracce di Umanità approda per la prima volta a Firenze, nel cuore del Museo Archeologico Nazionale.

Un’occasione unica per vivere l’incontro tra le testimonianze millenarie del passato e la forza senza tempo del teatro classico. Sofocle, Aristofane, Plauto, Seneca e Shakespeare tornano a parlare attraverso le voci della Compagnia delle Seggiole, restituendo la grandezza immortale della tragedia e della commedia. Come ricordava Goethe nel suo Viaggio in Italia, a Roma “perfino un mediocre può diventare maggiore di se stesso, investito da quell’aria di grandezza”.

La stessa sensazione si ritrova tra le sale del Museo Archeologico di Firenze, dove il teatro riscopre la sua dimensione originaria e universale.