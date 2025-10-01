Bimbi sul palco, torna la rassegna «Prima a teatro». Primo appuntamento con «Melodia» della compagnia Tpo, il 4 e 5 ottobre.

Otto date da non perdere per vivere la magia della scena a un passo dagli attori. Il primo titolo è un omaggio al re del valzer Robert Stolz, in un tripudio di musica e danza all’interno di uno spettacolo-gioco interattivo.

Prato, 1 ottobre 2025 – Gli spettatori? Direttamente seduti sul palco! Comodamente adagiati su morbidi cuscini, per non perdere nessun dettaglio dello spettacolo da vicino con occhi pieni di incanto e stupore, quelli dei bambini.

Formula che vince non si cambia e, nel caso della rassegna «Prima a teatro», è quella che nei fine settimana di ottobre porterà il giovane pubblico del Politeama Pratese a vivere la magia del teatro a un passo dalla scena, in un’interazione di spazi e linguaggi. Quattro titoli e otto date per emozionarsi fin dalla tenera età in un viaggio tra storie, avventure e ricordi con spettacoli dedicati a tutta la famiglia che toccheranno anche temi importanti come l’amicizia, il coraggio, il rispetto delle diversità. Musica e danza sono gli ingredienti del primo appuntamento per i più piccoli, «Melodia», sabato 4 e domenica 5 ottobre (alle 17), uno spettacolo-gioco interattivo con un omaggio al compositore Robert Stolz: in scena le danzatrici Běla Dobiášová e Valentina Consoli, direzione artistica di Francesco Gandi e Davide Venturini. A produrlo, la compagnia Tpo che insieme al museo per bambini Frida&Fred di Graz ha voluto ricostruire la lunga vita del maestro austriaco scomparso cinquant’anni fa, la sua stanza d’infanzia, i primi passi nel mondo della musica, i successi in Europa e in America. Un viaggio che durerà una vita intera senza mai smettere di suonare, dirigere orchestre, comporre musica per film. Per tutti Robert è il re del valzer e dell’operetta, della musica popolare, della musica dei cabaret, dei teatri e del circo, ma nel suo cuore rimarrà sempre il bambino che guarda il mondo capace di trasformare in melodia ciò che sente nel cuore. «Melodia» è uno spettacolo adatto a bambini e bambine dai 6 anni in su ma, in realtà, non ha limiti d’età e promette di emozionare sia grandi che piccini.

«Giunta ormai alla quinta edizione – sottolinea la presidente della Fondazione Politeama Pratese Beatrice Magnolfi – “Prima a teatro” si conferma come un appuntamento irrinunciabile nella nostra programmazione di “Politeama Educational”, una rassegna che abbiamo voluto intitolare così perché chi si abitua ai palcoscenici fin da bambino con ogni probabilità li frequenterà anche da adulto. Andare “prima a teatro” è un potente mezzo per crescere e diventare affezionati spettatori da adulti».

Dopo il Tpo, realtà del territorio nota livello internazionale con cui il Politeama collabora anche per la rassegna «Capolavori dietro le quinte» rivolta alle scuole, la rassegna proseguirà ospitando altre compagnie riconosciute e accreditate nel panorama del teatro ragazzi. Con il Teatro del Piccione e i Teatri di Pistoia in «Soqquadro» si volerà sulle ali della fantasia, grazie a una pozzanghera incantata che creerà scompiglio nella vita di una coppia, sabato 11 e domenica 12 ottobre: un inno alle scoperte e alle meraviglie della vita. Con «Tuono, il mio vicino gigante» (18 e 19 ottobre), entreremo nelle pagine dell’autore svedese Ulf Stark, con il suo universo immaginifico, e sfideremo paure e pregiudizi grazie a una storia curiosa e divertente. A teatro anche i piccolissimi in età di nido con l’ultimo appuntamento in chiusura di rassegna: si tratta di «Tip Toe/ in punta di piedi», di e con Aurora Candelli, produzione de La Piccionaia (25 e 26 ottobre). Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 17: il biglietto d’ingresso costa 5 euro per bambini, 10 per adulti. Biglietti su Ticketone, circuito Boxoffice o in biglietteria del teatro, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30. Info: www.politeamapratese.it

