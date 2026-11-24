Lo spettacolo che esplora il linguaggio di genere unendo ironia e leggerezza sarà in scena il prossimo venerdì 27 novembre all'auditorium comunale

Continua a regalare emozioni la nuova stagione teatrale di Dracma a Filadelfia (Vibo Valentia), BRECCE, che venerdì 27 novembre alle 20:45, vedrà Parole Femmine, l’opera di e con Annalisa Insardà, regia di Andrea Naso, scene e costumi di Cinzia Muscolino, musiche e voce di Vittoria Iannacone, video e voce fuori campo Roberto Cassiani, produzione DRACMA- Centro di produzione teatrale.

Annalisa Insardà, di Polistena (RC), attrice, autrice, formatasi all’Accademia d’Arte Drammatica della Calabria di Palmi, e all’Accademia Nazionale di Varsavia, in Parole Femmine esplora il linguaggio di genere e le trasformazioni del lessico contemporaneo, attraverso alcune parole chiave declinate al femminile.

Lo spettacolo, con una narrazione leggera e sarcastica, si sofferma più volte sui concetti di parità e di uguaglianza, ma anche sulle diversità tra il femminile e il maschile, basandosi su analisi antropologiche, deduzioni autoriali ed esperienze autobiografiche riportate nel testo.

«Questa leggerezza narrativa, che scandaglia i temi della dicotomia di genere, cede il passo, nei tratti salienti di alcune tematiche, alla veemenza drammatica senza lasciare spazio a ottimismo o ironia, per scendere con fermezza e durezza nel cuore del problema che rappresentano, laddove alcune “parole femmine” sono purtroppo piaghe a rischio di normalizzazione e accettazione sociale».

Annalisa Insardà, oltre a numerose esperienze professionali in Italia e all’estero, come regista e interprete, ha recitato per il cinema e la televisione. Nel corso della sua carriera, tra le altre cose, vince nel 2005 il Premio Asso-stampa come migliore attrice emergente, il Premio migliore attrice, nel 2008 al Tropea Film Festival, e il Premio migliore attrice nel 2010 al Festival Internazionale del Corto di Mendicino. Candidata ai David di Donatello come miglior attrice non protagonista del film La festa del ritorno di Lorenzo Adorisio.

Tutti gli spettacoli di BRECCE sono organizzati da Dracma, con il sostegno di Mic, Regione Calabria e il Comune di Filadelfia.

Per info su abbonamento e biglietti, visitare il sito www.dracma.org