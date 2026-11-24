Dal 4 al 6 dicembre a Roma

Dal 4 al 6 dicembre il Teatro Brancaccio di Roma ospita Lo Schiaccianoci, balletto natalizio per eccellenza con le musiche originali di PËTR IL’IČ ČAJKOVSKI, interpretato dalla Les ètoiles ANNA NEVZOROVA (English National Ballet) e COSTANTINE ALLEN (Dutch National Ballet).

Un capolavoro immortale in una versione inedita e visionaria firmata da Alessia Gatta e Manuel Paruccini: un’audace fusione tra la grazia del balletto classico e la potenza della danza contemporanea, un incontro tra passato e futuro.

La notte di Natale, Clara e la sua famiglia si recano in un luna park dimenticato, un luogo sospeso tra ricordo e abbandono. Ma quella notte, per un misterioso prodigio, i cancelli del parco si riaprono, risvegliando attrazioni, luci e sogni sopiti. Inizia così un viaggio onirico e poetico, un percorso tra incanto e disincanto che conduce la protagonista — e con lei il pubblico — alla riscoperta della meraviglia.

Nella visione coreografica di Gatta e Paruccini, Lo Schiaccianoci diventa uno specchio del nostro tempo: la fiaba classica si trasforma in una riflessione sulla bellezza che resiste, sulla nostalgia e sulla capacità dell’arte di reinventarsi.

Lo spettacolo è impreziosito dalla presenza di due ospiti internazionali d’eccezione: Anna Nevzorova, attualmente in scena con l’English National Ballet di Londra, e Constantine Allen, Principal Dancer del Dutch National Ballet. Due interpreti di straordinario talento che contribuiranno a rendere questa produzione un’esperienza artistica di grande intensità ed eleganza.

Info e dettagli su teatrobrancaccio.it