“Lirica a scuola” il Politeama approda a scuola

Per la prima volta un progetto che vuol far scoprire il mondo dell'Opera ai più piccoli grazie a un'iniziativa del sovrintendente Santacroce con la regione Calabria

Il Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro per la prima volta approda tra i banchi per far scoprire il mondo dell’Opera ai più piccoli con il progetto “Lirica a scuola”.

L’iniziativa, ideata dal sovrintendente e direttore artistico Antonietta Santacroce con il sostegno della Regione Calabria, fa il suo debutto coinvolgendo un gruppo di circa 200 bambini delle scuole primarie della città che hanno inteso aderire cogliendo una straordinaria opportunità di conoscenza, formazione e partecipazione.

Le attività hanno preso il via, direttamente nelle classi del plesso Rodari e del convitto Galluppi, attraverso un ciclo di lezioni settimanali finalizzate ad avvicinare i bambini all’opera lirica, facendoli diventare protagonisti stessi della messa in scena. Il primo titolo scelto è legato all’appuntamento in programma nella stagione del teatro: “Il Barbiere di Siviglia”, il capolavoro di Rossini che sarà proposto in un nuovo allestimento originale della Fondazione Politeama, in collaborazione con il Conservatorio Tchaikovsky, in programma il prossimo 6 marzo.

Gli alunni saranno guidati dal musicista Giulio De Carlo e dalla cantante Marianna Monterosso – esperti di canto corale e con un curriculum artistico degno di nota – in un percorso alla scoperta dell’intonazione, della ritmica, della vocalità che culminerà nell’esecuzione di alcuni brani corali de Il Barbiere di Siviglia, appositamente trascritti per coro di voci bianche.

A questa attività musicale, se ne affiancherà anche una teorica – nel “Piccolo” del Politeama – a cura del divulgatore Marco Calabrese, che con linguaggio semplice e adatto ai piccoli uditori, introdurrà i bambini alla scoperta dell’opera e, in particolare, di quella di Rossini. Verranno, quindi, evidenziate le caratteristiche stilistiche e musicali, anche attraverso l’ascolto di parti dell’opera, tratteggiando i profili dei personaggi che la compongono, impersonati dai bambini stessi.

Terminato il lavoro in classe, i bambini prenderanno parte in teatro ad una fase intensiva di prove artistiche e tecniche al fianco del cast artistico dell’opera, sul palco con i cantanti e l’orchestra filarmonica della Calabria, sotto la guida del direttore d’orchestra Giovanni Pompeo e del regista Carlos Branca.

Il momento culminante sarà, quindi, la messa in scena finale, al teatro Politeama, quando il coro dei bambini si esibirà durante la matinée de “Il barbiere di Siviglia”, aperta a tutte le scuole del territorio, in programma il prossimo 5 marzo, alle ore 11.

Per favorire la più ampia partecipazione, il biglietto di ingresso per quest’ultimo evento è fissato a 10 euro; per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il teatro alla mail botteghino@politeamacatanzaro.net e al numero 0961501818.

“Lirica a scuola” rappresenta, quindi, una nuova opportunità che la Fondazione Politeama ha inteso proporre, uscendo dal teatro per coinvolgere e formare specialmente le nuove generazioni, puntando a stimolare la loro creatività e a creare scambi di esperienze e momenti di crescita culturale. Il progetto rientra tra i beneficiari dell’Avviso pubblico sostegno e promozione turistica e culturale della Regione Calabria – Dipartimento turismo – finanziato con risorse Poc 2014/ 2020- az. 6.8.3.

Teatro Politeama “Mario Foglietti” – Catanzaro

Tel. 0961501818

https://www.politeamacatanzaro.net

Facebook: https://www.facebook.com/teatropoliteamacatanzaro

Instagram: https://www.instagram.com/teatropoliteamamariofoglietti