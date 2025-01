Teatro Torlonia, al via il ciclo Lo spazio in versi

Dal 22 gennaio al 28 maggio 2025 a Roma

La poesia e la musica, due linguaggi universali ed eterni, si incontrano nella rassegna Lo Spazio in Versi per offrire al pubblico del Teatro Torlonia un viaggio emozionante nella parola e nella canzone d’autore.

Il ciclo di incontri – ideato da Oscar Pizzo e curata da Andrea Satta e Maria Grazia Calandrone – invita a riflettere sul nostro tempo attraverso le voci di poeti e cantautori, che si alterneranno sul palco in dieci incontri dal 22 gennaio al 28 maggio. Un ponte tra parole e note per esplorare temi universali come l’amore, la solitudine, l’infinito e la visceralità, attraverso il legame che unisce la potenza evocativa della parola, intesa come poesia e prosa, alla forza espressiva della musica.

Ogni appuntamento sarà un’occasione unica per ascoltare voci diverse, scoprire nuovi talenti e spostarsi dalla poesia più intima alle canzoni più coinvolgenti, creando un dialogo profondo tra artisti e pubblico. Ciascuno dei dieci appuntamenti si presenta, infatti, come un’esperienza unica di incontro tra un poeta e un cantautore, con incursioni di specialisti ed esperti lettori di versi come Andrea Cortellessa e di pentagrammi come Angelo Pelini dei Têtes de Bois, che apriranno testi e spartiti per svelare la trama creativa a chi è seduto in sala. Gli artisti saranno accolti da Maria Grazia Calandrone e Andrea Satta, che guideranno il pubblico in un viaggio alla scoperta delle opere e degli autori.

Lo Spazio in Versi si apre il 22 gennaio con la poetessa Silvia Bre accompagnata dalle note di Lepre; segue un doppio appuntamento a febbraio con il poeta Giorgiomaria Cornelio assieme al musicista Canio Loguercio (il 12) e con la voce di Valerio Magrelli in sinergia con la musica di Agnese Valle (il 19). Il viaggio continua a marzo con protagonisti la poetessa Laura Pugno e la musicista Giulia Anania (il 19), per spostarsi poi sul palco del Teatro Tor Bella Monaca con Graziano Graziani, Gianfranco Rosati e Giovanni Fisichella insieme alle note di Pino Marino (il 26). Il mese di aprile sarà dedicato alla poesia creativa con Stefano Bartezzaghi (il 6) e all’incontro tra Franco Buffoni e Riccardo Sinigaglia (il 16). La rassegna si conclude a maggio con un tris di eventi: l’incontro con Daniela Attanasio e Momo (il 14); un’intera giornata in Villa (il 25) dedicata ai giovani poeti con Il parco dei poeti, tra poesie a braccio, poesie creative e semplici canzoni, assieme a studenti e studentesse delle scuole secondarie superiori del laboratorio La Scuola in Versi; e la serata finale con un commosso omaggio a Paolo Benvegnù, recentemente scomparso, da parte dei poeti Stefano Del Bianco e Cinzia Marulli, accompagnati dal musicista Flavio Giurato, e con i curatori della rassegna Maria Grazia Calandrone, Andrea Satta e Oscar Pizzo.

Lo Spazio in Versi vuole celebrare il legame profondo tra poesia e canzone d’autore, dimostrando come la parola, recitata e cantata, sia uno strumento potente per comprendere la società contemporanea. Il Teatro Torlonia diventa così un luogo di incontro, di riflessione e di condivisione: un ponte emotivo tra chi crea e chi ascolta, tra artisti e pubblico, dove l’ascolto diventa un’esperienza unica e trasformativa.

FONDAZIONE TEATRO DI ROMA _ Teatro Argentina_ Largo di Torre Argentina, Roma

Teatro Torlonia _ Via Lazzaro Spallanzani, Roma

Info e orari: ogni incontro ore 20.00 I ore 11.00 domenica 6 aprile e domenica 25 maggio

Teatro Tor Bella Monaca ore 21.00 mercoledì 26 marzo

Biglietti e card:

Teatro Torlonia _ singolo incontro €8.00 _ ridotto €6.00 I CARD 4 incontri €20

ingresso libero domenica 25 maggio, La Banda dei poeti

Teatro Tor Bella Monaca _ singolo incontro €8.00 _ ridotto €6.00

