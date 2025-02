Il Teatro dei Lupi presenta, con il Patrocinio del Municipio 6 del Comune

di Milano, il Progetto: Dialoghi Futuri

per un Futuro senza paura dell’incertezza – Umanità, Intelligenza

Artificiale e Teatro”

“Dialoghi Futuri” è un progetto culturale, multidisciplinare, coordinato da Teatro dei Lupi, in collaborazione e partenariato con esperti, artisti, filosofi ed enti specializzati: un gruppo di lavoro d’eccellenza che si pone l’obiettivo di fornire ai giovani adulti (18/ 35 anni) degli strumenti culturali e personali per affrontare un futuro sempre meno prevedibile e meno rassicurante. I giovani adulti vivono una realtà sempre meno inclusiva, in cui le divisioni e la mancanza di prospettive generano paura e incertezze, sulle quali sentono di non aver controllo. Abbiamo strutturato una catena di attività che parla di paura del futuro: il target dei giovani adulti si trova incapacitato nel programmare il futuro e il vuoto che ne deriva provoca un disagio sensibile (NEET, Hikikomori, ansia sociale ecc..). La soluzione per supportare i ragazzi e le ragazze che versano in queste difficoltà risiede nell’essere uniti come società e in dialogo gli uni con gli altri. Oggi purtroppo le nostre comunità non sono solo frammentate per colpa dei social, che ci invadono con prospettive di una vita irrealistica, o per una eredità che trascinano da due anni di isolamento in pandemia. Siamo frammentati perché non siamo capaci di includere delle intere fette di popolazione che hanno oggi – finalmente- una identità propria e pubblica, un proprio vocabolario e dei propri codici di comunicazione e comportamento: è una situazione mai accaduta prima. Convinti che la chiave per uscire dalla paura sia l’inclusione, noi ci concentriamo sulla prospettiva delle persone con disabilità, e degli appartenenti alla comunità LGBTQIA+.Contro la paralisi, che la paura suscita, e in contrapposizione con le fughe in realtà fittizie come quelle evocate dai social, DIALOGHI FUTURI offre la forza combinata di strumenti culturali (teatro, scrittura e arte figurativa), strumenti umani e sociali (filosofia, psicologia, volontariato) e strumenti tecnologici (Intelligenza Artificiale come strumento e opportunità, da usare e non demonizzare).

In Lombardia i dati della disabilità e della povertà educativa sono in aumento, con questo progetto si cerca di sensibilizzare la comunità verso questi problemi.

Obiettivi del progetto sono:

1. promuovere attività esperienziali e occasioni di confronto sui temi del progetto, stimolando il pensiero critico e creativo nei confronti della diversità, non più fonte di paure, ma forza e risorsa per contrastare un futuro incerto

2. Sostenere giovani adulti a rischio di esclusione sociale attraverso programmi educativi e attività artistiche.

3. Promuovere iniziative specifiche di prevenzione dei fenomeni di esclusione sociale, con particolare attenzione alla discriminazione di

orientamento sessuale (comunità LGBTQ+), di esclusione dalla crescita e contatto sociale (Hikikomori) e rifiuto di partecipazione comunitaria (NEET).

Presentazione del progetto e delle attività:

“Dialoghi Futuri” è un progetto culturale, multidisciplinare, che si pone l’obiettivo di aiutare i giovani adulti ad affrontare e superare la paura del futuro, che questo periodo storico trasforma in ostacolo per la crescita personale e l’autorealizzazione. Esplorando il rapporto tra Umanità, Intelligenza Artificiale (IA) e Teatro mettiamo in gioco la nostra natura di esseri umani, fragili e incerti, l’arte dell’umanità per eccellenza, cioè il teatro, e l’ultima meraviglia della nostra evoluzione tecnologica, l’IA, demone e spirito guida della nostra attualità.

Attraverso talk, installazioni artistiche e attività sociali ed educative, promuoveremo la crescita relazionale, emotiva e cognitiva del target di

giovani adulti (18-35 anni), con particolare attenzione alle fasce più fragili del target e all’inclusività.

 Aree principali del progetto: i tre dialoghi

 1. Teatro e Arte: Dialogo contro la paura e l’incertezza del futuro.

 Talk e confronto con il pubblico

 Incontro con registi, autori teatrali ed esperti di teatroe esplorare il ruolo

del teatro e della cultura nel superamento delle paure Laboratorio gratuito per giovani adulti: Dialogo contro la paura e l’incertezza

 2.Natura umana: Dialogo verso l’integrazione e l’inclusione sociale

 Talk e confronto con il pubblico

 Esposizione opere di Namurc Art

 Laboratorio di empowerment e inclusione: TUTTI DIVERSI, NESSUNO è DIFFERENTE Accettazione, amore per sé stessi e consapevolezza: Il nostro corpo, la nostra natura e le nostre capacità come strumento per i nostri obiettivi.

 Creatività ed empowerment: scrivere, creare costruire storie, e nel frattempo creare,crescere arrivare al nostro meglio.

 3. Intelligenza Artificiale: Dialogo per conoscere e addomesticare l’IA

 Talk e confronto con il pubblico

 Anteprima assoluta dello spettacolo “14 Agosto”

Note di Teatro dei Lupi

Il Teatro dei Lupi, è una compagnia teatrale nata nel 2013 con l’obiettivo di studiare, produrre e promuovere nuove forme di espressione teatrale e nuovi linguaggi. Nata per iniziativa di Alberto Corba, autore, regista, insegnante e performer, è oggi una realtà di produzione spettacoli, eventi e formazione di altissima qualità, caratterizzata da un approccio unico, pratico ed empatico, sia nell’insegnamento che nell’interpretazione. Vogliamo riportare il teatro nelle abitudini dei cittadini, riempire le platee di pubblico interessato, divertito e partecipe, conservando il ruolo sociale del teatro come mobilitatore di coscienze e riflessioni. Nel 2022, Teatro dei Lupi vanta un repertorio ricco di spettacoli e contenuti formativi e con orgoglio si trasforma in Scuola di Teatro e Centro di Cultura. Nella nuova sede di Milano, in Via della Capinera 1, abbiamo a disposizione 100 mq per sala prove e sala corsi e un salotto culturale a servizio degli affamati di teatro, di cultura , di arte.

Un centro per presentazioni di libri, mostre, incontri, tavole rotonde, serate di poesia e avvicinamento alla lettura, incontri con gli artisti… uno spazio per tutte le idee, non sole le nostre, in linea con il nostro modo di intendere la cultura. Teatro dei Lupi crede fortemente nella capacità del teatro di migliorare la vita delle persone, di fornire strumenti per interpretare la realtà. Allo stesso tempo crede in un teatro accessibile, a tutti, fisicamente ed intellettualmente, crede che la linea vada tracciata il più vicino possibile al pubblico, per abbracciare la maggior parte di esso, coinvolgendolo puntando sull’emozione che deriva dalla passione unita al talento ed alla professionalità di chi scegliamo di avere accanto nei nostri progetti.

Presidente del Teatro dei Lupi, ha seguito corsi e laboratori di quasi tutto quello che riguarda il teatro e la narrativa: scrittura creativa, commedia dell’arte, clownerie, drammaturgia, recitazione. Mi sono formato in molti contesti, con metodi e scuole diverse, studiando anche regia, scrittura per la TV e per il cinema. Dal 2010 produce e porta in scena con regolarità spettacoli ideati da Lui, di cui curo testo e allestimento. Inoltre, insegna teatro, regia, scrittura per la scena in diverse scuole di Milano e con laboratori che avvio in modo indipendente.

Cit. di Alberto Corba: io di teatro ho bisogno, come dell’aria che respiro, come di mangiare, bere e leggere. Avvio quindi un percorso di formazione artistica assolutamente eterogeneo e frammentato.

Teatro dei Lupi Gruppo di arti dello spettacolo a Milano