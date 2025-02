Il 18 febbraio alle ore 20.45

Il 18 febbraio alle ore 20.45 torna l’appuntamento con la grande danza in collaborazione con il MAGGIORE_DANZA della Fondazione Egri sotto la direzione di Raphael Bianco. Due le coreografie che andranno in scena a cura del Balletto Teatro di Torino.

Sista, produzione Balletto Teatro di Torino con la coreografia di Simona Bertozzi vede in scena le danzatrici Viola Scaglione e Marta Ciappina, Premio Ubu 2023 come miglior attrice/performer e Premio come interprete Danza&Danza 2022.

Nella sua prima forma di quadri danzati, il lavoro è stato realizzato con MilanOltre svelando le prospettive, ancora in itinere, di due presenze diversamente vigili ma entrambe inclinate verso la necessità di ritrovarsi. Nella modalità di appunti coreografici, pensata per It’s a little bit messy, la forma oramai compiuta del lavoro torna ad aprirsi per dispiegare una partitura di immaginari e fraseggi condivisi, azioni solitarie e attese che aprono varchi tra presenza e prossimità, tra ciò che emerge e ciò che non è dato vedere.

Dopo la prima nazionale in ottobre al Festival MilanOltre, lo spettacolo White Pages, firmato Manfredi Perego e BTT riflette l’esigenza di indagare elementi che ciclicamente si sono presentati in tutto il suo percorso coreografico, dall’inizio sino a oggi. Una sfida coreografica che agisce su più fronti delle diversità interpretative che ora lo hanno incuriosito. Il tempo come luogo della dimensione creativa, non frettolosa ma urgente, il dinamismo emotivo e fisico, la nascita come lotta creativa dove lasciare spazio alla follia generatrice, dandole ordine.

Raphael Bianco

Studia come danzatore e coreografo la sua formazione spazia dalla danza classica al contemporaneo, persegue studi di composizione coreografica avvicinandosi alle teorie di Laban sotto la guida di Susanna Egri e Karin Waehener. Dopo aver danzato nella Compagnia Nazionale di Danza Contemporanea Norvegese Carte Blanche ed una breve esperienza con l’Ensemble di Micha Van Hoecke è danzatore presso il Ballet du Nord – Centro Coreografico Nazionale di Roubaix in Francia. Raphael torna in Italia nel 1999 e fonda con Susanna Egri la Compagnia EgriBiancoDanza. Raphael è un coreografo che fa dell’eclettismo il proprio credo artistico dedicando ad ogni progetto una ricerca poetica ed estetica differente. Recentemente però la sua ricerca è più circoscritta, astratta e visionaria, con una particolare attenzione alle infinite suggestioni del corpo e del movimento. Raphael trae ispirazione da istanze politiche e sociali e dall’intimità dell’anima: l’essere umano è al centro della sua indagine coreografica.

Marta Ciappina

Danzatrice e didatta, Marta Ciappina si forma a New York al Trisha Brown Studio e al Movement Research. Come danzatrice affianca Alessandro Sciarroni, Michele Di Stefano, Marco D’Agostin, Simona Bertozzi, Chiara Bersani, Tiziana Arnaboldi, Daniele Albanese, Daniele Ninarello. Ariella Vidach. Come docente collabora con la Scuola Luca Ronconi del Piccolo Teatro di Milano diretta da Carmelo Rifici e con il progetto DA.RE diretto da Adriana Borriello. Nel 2022 riceve il Premio Danza&Danza come interprete e nel 2023 il Premio Ubu come perfomer.

Viola Scaglione

Nasce a Torino e studia alla scuola di Perfezionamento del Balletto Teatro di Torino con: Pasi Nieminem, Jaqueline De Min, March de Bouais, Deborah Weaver e molti altri dove termina i suoi studi accademici. Si perfeziona in seguito alla scuola “High On Dance” di Washington D.C ( USA ) diretta da Morren Basta, alla “London Contemporary School” e al Conservatorio di Boulogne di Parigi sotto la guida di Rouxandra Racovitza. Entra a far parte del Balletto Teatro di Torino, lavorando con Nina Viroubova, Loris Gai, James Urbain che la scelgono per ruoli solistici. Interpreta ruoli principali in “Romeo e Giulieta” di Loris Petrillo, “There is the time” di Josè Limon, “Mirra” di Fabrizio Monteverde, “Casanova” di Karole Armitage, ed il ruolo della “ragazza” nel “Mandarino Meraviglioso” creato da Gigi Caciuleanu. Si trasferisce a Madrid dove lavora con la Compagnia La Piel di Josè Reches per un anno. Collabora come danzatrice a Opere e spettacoli per le scuole del Teatro Regio di Torino. Nel 2001 entra a far parte della Compagnia LA PIEL di Madrid, diretta da José Reches. Dal 2002 entra a far parte del Balletto Teatro di Torino dove, nel 2017, è nominata Direttrice della Compagnia.

Con il suo approccio inclusivo, Viola continua il suo impegno per la danza a livello locale ed internazionale.

Nel 2019 prende la direzione artistica e didattica della Youth Company, insieme a Raphael Bianco – EgriBiancoDanza e la prestigiosa realtà dello Scottish Ballet di Glasgow, nell’ambito dei progetti di residenza trampolino ideati da Piemonte dal Vivo per la Lavanderia a Vapore di Collegno, centro Regionale della Danza.

Dal 2019 entra a far parte del coordinamento artistico insieme alla Compagnia Zerogrammi e Egribiancodanza per il progetto sulla “Sacre du Pringtemps”, concept di Alain Platel, promosso dalla Lavanderia a Vapore con il sostegno di Piemonte dal Vivo e TorinoDanza Festival.

In qualità di direttrice artistica del BTT, adotta un approccio aperto ed inclusivo.

Manfredi Perego

Manfredi Perego si forma presso l’Accademia Isola Danza diretta da Carolyn Carlson.

Nel 2014 vince il Premio Equilibrio con il solo Grafiche del silenzio.

Nel 2015 debutta al Festival Equilibrio con Dei crinali e con Horizon alla Vetrina della Giovane danza d’autore del Network Anticorpi XL. Nel 2016 partecipa al progetto VITA NOVA della Biennale di Venezia con il primo capitolo del suo lavoro Primitiva.

Vince nel 2017 il Premio GD’A Giovane Danza D’Autore con Labile pangea.

Dal 2015 è artista sostenuto da TIR Danza e dal 2017 collabora anche come Maestro ospite con il Balletto Teatro di Torino e crea nel 2020 studio per Anemoi e nel 2024 il trittico WHITE PAGES.

Nel triennio 2019-21 è Artista associato presso il Centro Nazionale di Produzione della Danza Scenario Pubblico/CZD, mentre in quello 2022-24 per Festival MilanOltre Manfredi focalizza il suo lavoro nell’individuazione della tecnica fisica-emotiva a supporto dell’idea coreografica, attivando princìpi di trasformazione del corpo.

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2025 ore 20.45

SISTA

Balletto Teatro di Torino

coreografia Simona Bertozzi

danzatrici Marta Ciappina e Viola Scaglione

musica The Slits, Francesco Giomi, Jason Sharp

light design Simona Gallo

editing voce Roberto Passuti

costumi Born to be Reborn Lab

parole Marta Ciappina e Viola Scaglione

Con il supporto di Lavanderia a Vapore, Collegno (TO)

Progetto realizzato in prima fase con MilanOltre Festival

WHITE PAGES

Dedica al dinamismo

Balletto Teatro di Torino

Coreografia Manfredi Perego

Danzatorə Nadja Guesewell, Noa Van Tichel, Luca Tomasoni, Luis Agorreta

Musiche Paolo Codognola

Disegno luci Roberta Faiolo

Costumi Majatai

Coproduzione Balletto Teatro di Torino e MILANoLTRE Festival

Teatro Giuditta Pasta

via I Maggio snc