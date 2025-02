I Concerti di Carnevale dell'ORT sono diretti da Marco Pierobon

Un viaggio musicale dedicato a New York e al musical

Il Carnevale dell’Orchestra della Toscana celebra New York con la musica di Morricone, Kander e Gershwin, tra jazz, cinema e teatro musicale. Dirige Marco Pierobon che sarà anche tromba solista. La prima è a Empoli il 27 febbraio, si replica a Figline (28), Grosseto (1° marzo), Poggibonsi (3) e infine al Teatro Verdi di Firenze (4).

Il Concerto di Carnevale dell’Orchestra della Toscana, diretto da Marco Pierobon – in questa occasione anche tromba solista –, è un omaggio alla città che più di ogni altra ha segnato l’immaginario musicale del Novecento: New York.

Un viaggio tra cinema, jazz e teatro musicale che rende tributo a tre giganti della composizione: Ennio Morricone, John Kander e George Gershwin.

New York è sogno e ambizione, ritmo e modernità, e in questa serata la sua essenza prende vita attraverso arrangiamenti che ne esaltano il carattere unico. L’oceano sconfinato e la promessa di una nuova vita risuonano nelle note di Morricone per La leggenda del pianista sull’oceano, dove un grido squarcia il silenzio e il pianoforte si insinua come un’onda che trasporta il destino. Poi le luci sfavillanti di Broadway si accendono con Kander, autore di melodie seducenti e cariche di ironia, capaci di trasformare ogni canzone in un piccolo spettacolo dentro lo spettacolo: dal magnetismo di All That Jazz all’energia beffarda di Cell Block Tango, passando per il sarcasmo e la teatralità di We Both Reached for the Gun. Infine, New York si fa sinfonia con Gershwin, dove lo swing incontra l’orchestra e il jazz si fonde con la musica colta: da Fascinating Rhythm al Concerto in Fa, fino all’emozione travolgente delle pagine di Porgy and Bess, con la sua miscela di blues, gospel e lirismo senza tempo.

Un concerto che racconta la città che non dorme mai, con la sua musica fatta di luci e ombre, di euforia e malinconia.

Una celebrazione del mito di Broadway e del musical, cuore pulsante della Grande Mela, dove ogni nota è una storia e ogni melodia un viaggio nel tempo e nello spazio.

Marco Pierobon biografia

È stato per dieci anni Prima Tromba nelle Orchestre del Maggio Musicale Fiorentino e dell’Accademia di S. Cecilia, collaborando anche con la Chicago Symphony Orchestra e l’Orchestra Filarmonica della Scala. Ha suonato come solista con orchestre internazionali in Europa, USA, Giappone, Russia, Argentina e Cina, dirette da Zubin Mehta, Antonio Pappano e Daniel Barenboim. Ha commissionato e interpretato opere di compositori come Giancarlo Aquilanti, Michele Mangani e Angelo Sormani, e ha debuttato come direttore nel 2014, dirigendo orchestre prestigiose come quelle del Teatro Carlo Felice, della Radio Nazionale Slovena e dell’Orchestra Haydn di Bolzano. È stato invitato all’International Trumpet Guild Conference nel 2017, 2021 e 2024. Ha inoltre inciso per Sony ed Emi, realizzando anche DVD didattici. Con il Quintetto GomalanBrass, ha registrato per Summit Records e Naxos, esibendosi in tour in Giappone e in altre parti del mondo. Oltre alla carriera solistica, è titolare della cattedra di Tromba presso il Conservatorio di Bolzano dal 2007.

Giovedì 27 febbraio 2025 ore 21:00 – Empoli (FI), Palazzo delle Esposizioni

Venerdì 28 febbraio 2025 ore 21:00 – Figline (FI), Teatro Comunale Garibaldi

Sabato 1° marzo 2025 ore 21:00 – Grosseto, Teatro Moderno

Lunedì 3 marzo 2025 ore 21:00 – Poggibonsi (SI), Teatro Politeama

Martedì 4 marzo 2025 ore 21:00 – Firenze, Teatro Verdi

Stagione concertistica 2024/2025

MARCO PIEROBON direttore e tromba

Orchestra della Toscana

Ennio Morricone / La leggenda del pianista sull’oceano

John Kander / New York, New York – Chicago

George Gershwin / Songs – Porgy and Bess Suite

PREZZI

Palazzo delle Esposizioni – Empoli (FI): Intero €15,00 Ridotto €12,00 (soci Unicoop Firenze, Under 26 e Over 65)

Under 18 e Studenti €6,00 Under 6 gratuito. Biglietti in vendita presso Libreria Rinascita (Via Ridolfi 53), Bonistalli Musica (Via F.lli Rosselli 19) e online sulla piattaforma Eventbrite Info: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni tel. 0571 711122 – cel. 373 7899915

Teatro Comunale Garibaldi – Figline (FI):

Platea: Intero €12,00; Ridotto €10,00; Carta Ragionale Studente €8,00

Palco:Intero €10,00; Ridotto €8,00; Carta Ragionale Studente €8,00

Biglietti acquistabili presso la Biglietteria del teatro nei tre giorni precedenti la data dello spettacolo dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e online su www.teatrogaribaldi.org (solo per le tariffe intere + costi di prevendita), presso i punti vendita Boxoffice Toscana (+ costi di prevendita) Info: Biglietteria del Teatro Garibaldi (Piazza Serristori, 12) tel. +39 055 952433 – 9125247 teatrogaribaldi@comunefiv.it

Teatro Moderno – Grosseto:

Intero €15,00 Ridotto €12,00 (Tesserati Conad, Fondazione Grosseto Cultura e Over65)

Studenti under19 €10,00 Biglietti acquistabili online su www.vivaticket.com (previste commissioni aggiuntive)

Per informazioni Agimus Grosseto cel. +39 3397960148 – agimus.grosseto@agimus

Teatro Politeama – Poggibonsi (SI):

Posto unico Intero € 13,00 Ridotto € 10,00 Studenti € 5,00 Biglietti prossimamente in vendita online su politeama.info e alla Biglietteria del Teatro il martedì e mercoledì ore 17:30-19:30 – in orario cinema – i giorni degli spettacoli e dei concerti dalle ore 18:00

Teatro Verdi – Firenze:

Intero €22,00 – Ridotto €18,00 + €2,00 se acquistati in prevendita – Under 30 €10,00 – Studenti €5,00 (under 30 e studenti acquistabile solo presso la biglietteria del Verdi). Biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro Verdi (tel. 055 212320 – da lunedì a venerdì ore 10:00-13:00 e 16:00-19:00 – sabato 16:00 -19:00) e online su Ticketone.it, nei punti vendita del Circuito Ticketone. Per informazioni tel. 055 0681726 – teatro@orchestradellatoscana.it