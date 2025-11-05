ConcertoFirenze

Toscana Classica tra Grieg e Beethoven

Domenica 9 e lunedì 10 novembre 2025 – ore 21

Toscana Classica tra Grieg e Beethoven
Doppio appuntamento all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, Firenze
Solista Fernando Diaz al pianoforte. Direttore Alessio CasinoviDomenica 9 e lunedì 10 novembre 2025 – ore 21
Auditorium di Santo Stefano al Ponte
Piazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) – Firenze
ORCHESTRA TOSCANA CLASSICA
Direttore ALESSIO CASINOVI
Pianoforte FERNANDO DIAZ
Musiche di E. Grieg, L. v. Beethoven 

Una delle composizioni più amate di Edvard Grieg, intrisa di forza melodica e lirismo nordico. Il “Concerto in la minore per pianoforte e orchestra op. 16” di Edvard Grieg sarà al centro delle due serate che vedranno protagonista l’Orchestra Toscana Classica, domenica 9 e lunedì 10 novembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze. Solista Fernando Diaz al pianoforte, direttore Alessio Casinovi.

Composto nel 1868, è l’unico concerto per pianoforte del compositore norvegese: si apre con un impatto orchestrale travolgente, seguito da un dialogo intenso tra solista e orchestra. Il secondo movimento è una poesia sospesa, mentre il finale esplode in ritmi danzanti ispirati alla tradizione popolare. Un capolavoro romantico che chiama in causa il grande pianismo di Chopin, Schumann e Liszt. Completa il programma la sesta sinfonia “Pastorale” di Ludwig van Beethoven, trasposizione musicale di una visione filosofica della natura che, secondo alcuni musicologi, rimanda a Rousseau e soprattutto a Kant.

Laureato in pianoforte all’Università di Colima e al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, Fernando Diaz unisce rigore accademico e libertà espressiva. La sua carriera lo ha portato su palcoscenici prestigiosi, dove si distingue come solista, direttore e creatore di esperienze musicali coinvolgenti.

Alessio Casinovi ha studiato pianoforte, composizione, clavicembalo e direzione d’orchestra sotto la guida di Alessandro Pinzauti. Ha collaborato con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e l’Orchestra da Camera Fiorentina. Dal 2018 è direttore musicale dell’Ensemble degli Intrigati.

Biglietto 15 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.toscanaclassica.com su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp.

 Programma concerti

E. Grieg            Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, op. 16
L. v. Beethoven        Sinfonia n. 6 in fa maggiore, op. 68 “Pastorale”

Progetto realizzato con contributo di
Fondazione CR Firenze
Ministero della Cultura
Regione Toscana
ChiantiBanca
Unicoop Firenze
Rotary Club Firenze Ovest
Crossmedia Group
Comune di Firenze
Città Metropolitana di Firenze

Con il patrocinio di
Città Metropolitana di Firenze

Prevendite
Nei punti vendita Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)
Online su www.ticketone.it (tel. 892.101)

Informazioni e prenotazioni
Segreteria Toscana Classica, tel. 055.783374 – 340.3944830 – www.toscanaclassica.com

Ufficio stampa
Marco Mannucci, marco@mannuccionline.com

Toscana Classica
Federazione di Associazioni di Produzione Musicale della Toscana
www.toscanaclassica.com – info@orcafi.it

