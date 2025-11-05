Toscana Classica tra Grieg e Beethoven

Doppio appuntamento all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, Firenze

Solista Fernando Diaz al pianoforte. Direttore Alessio Casinovi

ORCHESTRA TOSCANA CLASSICA

Musiche di E. Grieg, L. v. Beethoven

Una delle composizioni più amate di Edvard Grieg, intrisa di forza melodica e lirismo nordico. Il “Concerto in la minore per pianoforte e orchestra op. 16” di Edvard Grieg sarà al centro delle due serate che vedranno protagonista l’Orchestra Toscana Classica, domenica 9 e lunedì 10 novembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze. Solista Fernando Diaz al pianoforte, direttore Alessio Casinovi.

Composto nel 1868, è l’unico concerto per pianoforte del compositore norvegese: si apre con un impatto orchestrale travolgente, seguito da un dialogo intenso tra solista e orchestra. Il secondo movimento è una poesia sospesa, mentre il finale esplode in ritmi danzanti ispirati alla tradizione popolare. Un capolavoro romantico che chiama in causa il grande pianismo di Chopin, Schumann e Liszt. Completa il programma la sesta sinfonia “Pastorale” di Ludwig van Beethoven, trasposizione musicale di una visione filosofica della natura che, secondo alcuni musicologi, rimanda a Rousseau e soprattutto a Kant.

Laureato in pianoforte all’Università di Colima e al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, Fernando Diaz unisce rigore accademico e libertà espressiva. La sua carriera lo ha portato su palcoscenici prestigiosi, dove si distingue come solista, direttore e creatore di esperienze musicali coinvolgenti.

Alessio Casinovi ha studiato pianoforte, composizione, clavicembalo e direzione d’orchestra sotto la guida di Alessandro Pinzauti. Ha collaborato con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e l’Orchestra da Camera Fiorentina. Dal 2018 è direttore musicale dell’Ensemble degli Intrigati.

Biglietto 15 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.toscanaclassica.com su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/ punti-vendita). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp.