Dietro le Quinte Teatro celebra i suoi vent’anni con L’attesa

Lo spettacolo sarà in scena venerdì 12 e sabato 13 dicembre al Cinema Castello

In occasione del ventesimo anniversario dalla sua nascita, Dietro le Quinte Teatro presenta L’attesa, in scena venerdì 12 e sabato 13 dicembre 2025 alle ore 21.15 presso il Cinema Castello (in via Reginaldo Giuliani, 374 a Firenze).

Lo spettacolo si inserisce nel programma delle celebrazioni dedicate ai 100 anni della casa del popolo di Castello, a cui la compagnia è legata da un profondo legame fin dalla sua nascita.

La trama dello spettacolo prende il via quando sei viaggiatori, costretti a scendere dal treno a causa di un guasto, vengono trasportati su un autobus fino a una piccola stazione isolata, in attesa di un nuovo convoglio.

Quella che nasce come una breve convivenza coatta tra sei sconosciuti si rivela essere l’inizio di un cambiamento profondo per ciascuno di loro. La sosta forzata si trasforma in un viaggio introspettivo inatteso, dove il destino li conduce verso una meta inaspettata. E mentre il loro passato riaffiora ed episodi inconsueti li mettono alla prova, fa il suo ingresso in scena un settimo personaggio, che forse sa qualcosa che gli altri non sanno…

Con L’attesa, Dietro le Quinte Teatro porta sul palcoscenico l’essenza più autentica del teatro: quella magia che nasce dall’incontro vivo e irripetibile tra attori e pubblico, in un continuo scambio di emozioni ed energia.

L’attesa

Con Tommaso Capecchi, Fabio Cinelli, Antonino Palumbo, Greta Pierotti, Alberto Putignano, Elena Seminara, Alessandra Targi

Regia: Sara Cugnetto, Jacopo del Sole

Regia Video: Gabriele Benedetti

Cinema Castello – Via Reginaldo Giuliani 374, Firenze

Venerdì 12 e sabato 13 dicembre 2025 ore 21.15

Biglietti: 7 €

Info e prenotazioni biglietti 328 1615599

dietrolequinteteatro@gmail.com

La prenotazione è consigliata.