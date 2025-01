Tornano le serate a tema Anni ‘20 “Hot Swing Club”organizzate da Tuballoswing a Firenze: in programma sabato 1 febbraio 2025 il secondo appuntamento a Villa Braggiotti e il 12 aprile alla Palazzina Reale alla Stazione di Santa Maria Novella.

“Con il secondo appuntamento della stagione 2024/25 accederemo ad un’altra ala riservata della villa dal carattere misterioso proprio come ai tempi del proibizionismo, giocando tra parole d’ordine, bische, sigari e traffico di distillati. Le storiche serate ambientate in stile ‘Swing Era’ a Firenze dal 2011 – spiega l’organizzatore Antonio Del Villano – si svolgono in sedi prestigiose o location particolari e quest’anno si terranno a Villa Braggiotti, un gioiello dello stile toscano quattrocentesco, nascosto tra le colline di Montughi: una dimora storica generalmente preclusa al pubblico e le nostre serate sono una rara opportunità da non perdere. Sarà il luogo ideale per una notte con tuffo nel passato per una festa con dress code rigorosamente elegante anni 20-50 con i balli in voga dell’epoca:Lindy Hop, Charleston, Boogie Woogie, Solo Jazz. Una serata unica per ballerini e non, una vera esperienza che ci riporta nelle atmosfere di altri tempi, adatta a curiosi e amanti dell’eleganza”.

Villa Braggiotti fu costruita nel XIV secolo dalla famiglia patrizia Davanzati. Nel XX secolo, la tenuta è appartenuta ai Braggiotti, una famiglia di due cantanti lirici con otto figli. Durante gli anni ’20, i Braggiotti Trasformarono la Villa in un salotto intellettuale permanente,ospitando membri di spicco del movimento futurista e critici d’arte,e successivamente in una scuola di danza. La sala da ballo è un maestoso salone arricchito nel ‘900 da stucchi classicheggianti e un lucernario in stile Liberty.

“Tuballoswing è un’associazione culturale e scuola di ballo nata nel 2010 con lo scopo di diffondere la musica e i balli della swing era a Firenze, e tutto in queste serate – afferma la direttrice artistica Giulia Fantini – richiamerà una serata di gala americana dell’inizio del Novecento con red carpet ad accogliere i partecipanti, set fotografico con veicoli d’epoca, degustazione whisky e polibibite futuriste, Live band internazionali, outfit contest: dress code rigorosamente elegante anni ’20-’50. E’ lo stile e la cura nei dettagli che caratterizza gli anni della Swing Era ed è l’eleganza che contraddistingue un Hot Swing Club”.

Il programma della serata prevede ingresso a partire dalle ore 21.30, musica dal vivocon Hot Gravel Eskimos band e selezione musicale con DjZeta, personaggi d’epoca, premiazione del miglior abbigliamento vintage a fine serata. ‍

Evento riservato ai soci Tuballoswing/CSI.

Prenotazione obbligatoria, tesseramento incluso nella registrazione, al seguente link http://facebook.com/events/ 1047290170204151/ 1047291130204055