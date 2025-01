Teatrosei 2025: domenica 26 gennaio

26sima edizione della rassegna organizzata da Fita Vicenza con il patrocinio del Comune di Vicenza e la direzione artistica delle compagnie La Ringhiera e Lo Scrigno

al Teatro San Giuseppe “I due gemelli veneziani”, nella messinscena

della Compagnia Stabile del Leonardo

Il nuovo anno teatrale promosso da Fita Vicenza inizia all’insegna del buonumore e del teatro di qualità con Teatrosei – una delle manifestazioni annuali insieme a Teatro Popolare Veneto, Teatro in Giardino e Invito a Teatro, organizzate dal comitato provinciale di FITA: si parte domenica 26 gennaio ore 16:30 al Teatro San Giuseppe, con la commedia di Carlo Goldoni “I due gemelli veneziani”, nella messinscena della Compagnia Stabile del Leonardo per la regia di Alberto Moscatelli e Alessandro Pietropoli. Commedia di intreccio e di situazione, basata fortemente su ritmo e colpi di scena, “I due gemelli veneziani” racconta di Tonino e Zanetto, fratelli separati sin dall’infanzia e molto diversi tra loro: il primo vive a Venezia ed è contraddistinto da una non comune scaltrezza oltre che dalla capacità di

affascinare le dame sue concittadine; l’altro invece ha raggiunto una solida agiatezza economica nella campagna bergamasca ma è goffo, sgraziato e poco avvezzo alle relazioni amorose. Il destino li conduce, l’uno all’insaputa dell’altro, nella medesima città, Verona. Si ingenera così una sequenza inarrestabile di comici equivoci e divertenti disavventure che, tra scambi di persona, gelosie, intrighi, duelli e rivelazioni, pilotano la trama verso un finale scoppiettante e, al tempo stesso, commovente. La rassegna, realizzata con il patrocinio del Comune di Vicenza e in collaborazione con le parrocchie di San Giuseppe e San Lazzaro, si avvale della direzione artistica delle compagnie vicentine La Ringhiera e Lo Scrigno, le quali hanno ideato un calendario di sei eventi suddivisi tra il Teatro San Giuseppe in via Mercato Nuovo 41 e il Teatro San Lazzaro in via da Palestrina 82.

“Il comitato provinciale esprime un sentito ringraziamento all'amministrazione comunale, all’assessore alla Partecipazione Matteo Tosetto, alle Compagnie Teatrali La Ringhiera e Lo Scrigno come anche al pubblico, per il prezioso supporto che ha reso possibile, anche quest’anno, la realizzazione di Teatrosei”, spiega la consigliera di FITA Vicenza delegata al progetto, Silvia Ada Filippi. “Anche questa rassegna si conferma un appuntamento molto atteso per la qualità degli spettacoli proposti – evidenzia Renato Poli, presidente FITA Vicenza – e continua a riscuotere grande apprezzamento da un pubblico eterogeneo, arricchendo così l’offerta culturale della città grazie all’importante contributo dell’amatoriale. Nel Veneto e a Vicenza in particolare, la scena amatoriale sta dimostrando da decenni come, per creatività, talento e coraggio nelle scelte artistiche, spesso non abbia nulla da invidiare a molte realtà professionali. In aggiunta, vantiamo

dalla nostra quell’inestinguibile amore per il territorio, che intendiamo vivacizzare attraverso la nostra passione per il palcoscenico, una missione appagante che dona tanti momenti lieti alle centinaia e centinaia di persone che vengono a vederci”. La programmazione proseguirà alternandosi nei due teatri con “Sarto per signora” di Georges Feydeau della compagnia Amici del Teatro D. Marchesin (domenica 2 febbraio), “Killer” di Aldo Nicolaj del Teatro di Sabbia (domenica 9 febbraio), “La finta ammalata” di Carlo Goldoni della Compagnia Sottosopra (domenica 16 febbraio), “Baciami, Alfredo!” di Carlo Terron de La Ringhiera (sabato 22 e domenica 23 febbraio) e “Le pillole di Ercole” di C.M. Hennequin e P. Bilhaud del Teatro delle Lune (domenica 2 marzo).

Ingresso a 7 euro.

Informazioni e prenotazioni al numero di telefono 327 9339863, dal venerdì precedente ciascun spettacolo (dalle ore 15 alle 20)