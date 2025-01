Domenica 26 gennaio alle ore 17.30

Al via la rassegna di teatro dialettale al Teatro Camillo De Nardis di Orsogna nell’ambito della stagione di prosa per la direzione artistica di Zenone Benedetto in collaborazione con il Comune di Orsogna. Domenica 26 gennaio alle ore 17.30 la Compagnia Teatrale Atriana ci presenterà “Curnute e Mazziate”, una brillante, divertente e spassosa commedia in due atti scritta e diretta da Giancarlo Verdecchia. La storia narra di una famiglia abruzzese segnata da una tragedia personale in quanto Osvaldo, capofamiglia e marito di Margherita, in seguito ad un incidente stradale, è ricoverato da circa vent’anni in ospedale, in stato comatoso e a detta dei medici irreversibile. Nella stessa abitazione di Margherita vivono anche Benito e Clementina, fratello e suocera di Osvaldo, i quali, dopo l’incidente si sono trasferiti nella casa della nuora per aiutarla e starle vicino e non sono più andati via. Dal matrimonio tra Osvaldo e Margherita sono nati due figli, Germano e Fiorella, che sono rimasti con la madre in quanto la grave situazione del padre e la sua possibile morte da un momento all’altro avevano impedito qualsiasi progetto futuro di farsi una vita o sposarsi. Ma con il passare del tempo si fa forte la consapevolezza che Osvaldo non tornerà più a casa e quindi tutti riprendono a condurre una esistenza normale. Margherita decide di rifarsi una vita dopo aver rivisto Rocco, suo vecchio spasimante di quando era ragazza e a malincuore la famiglia accetta questa nuova situazione. Ma la vita è imprevedibile e piena di sorprese…. A Orsogna un altro successone della Compagnia Teatrale Atriana che opera nell’ambito del teatro

dialettale da circa quaranta anni. Nata ufficialmente nel 2009 ha debuttato con la commedia brillante di Giancarlo Verdecchia “Che scè benedette sti badante” e in tutti questi anni ha effettuato tantissime esibizioni in numerose piazze abruzzesi, ha recitato nei più blasonati teatri regionali e nazionali, ha vinto molti premi e riconoscimenti riscuotendo successo e consensi ovunque. Nel 2021 è stata selezionata a rappresentare l’Abruzzo al Gran Galà del Teatro Amatoriale che si è svolto a Catania classificandosi tra le prime dodici Compagnie in Italia.

Vi aspettiamo numerosi……

BIGLIETTI SINGOLI:

PLATEA INTERO € 12.00

PLATEA RIDOTTO UNDER 12 € 10.00

GALLERIA POSTO UNICO € 10.00

Per info e prenotazioni (si può prenotare anche via whatsapp) cell. 3346652279

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Comunale di Orsogna e on line sul

circuito ciaotickets www.ciaotickets.com.

ORARI BIGLIETTERIA:

Da lunedì a venerdì 10.00 – 12.00

Mercoledì 16.00 – 18.00

E da 1H prima dello spettacolo