Accademia di Santa Cecilia, Joshua Bell e Daniel Harding

Joshua Bell e Daniel Harding

sono i protagonisti della settimana dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.

Prosegue la stagione concertistica dell’artista in residenza di Santa Cecilia Joshua Bell con un nuovo appuntamento, previsto lunedì 17 marzo alle ore 20.30 in Sala Sinopoli, che lo vedrà esibirsi, per una serata di grande musica da camera, accanto ai Solisti dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, tra cui alcune prime parti dell’Orchestra ceciliana: Alessandro Carbonare, Andrea Obiso, Alberto Mina, David Romano, Simone Briatore, David Bursack, Luigi Piovano e Diego Romano. Il concerto avrà luogo della Sala Sinopoli (Auditorium Parco della Musica), e vedrà sul palcoscenico l’alternarsi di due formazioni cameristiche, un quintetto per Brahms e un ottetto per Mendelssohn.

In quanto artista in residenza per questa stagione, Bell sarà coinvolto ampiamente nella vita dell’istituzione musicale ospitante, stringendo con Santa Cecilia un rapporto durevole e multiforme, articolato attraverso una serie di concerti e progetti. Il violinista sarà infatti presente in più occasioni. Commentando il suo rapporto con l’istituzione, Bell ha ricordato come la sua storia con Santa Cecilia vada avanti da molto tempo: «Era la metà degli anni ’80, io ero diciottenne o poco più. Sono tornato molte volte, diretto spesso da Antonio Pappano, e via via vedevo che l’orchestra diventava sempre più giovane». Bell da sempre si impegna nel portare la musica a un pubblico sempre più vasto, e negli ultimi anni ha trovato nelle nuove tecnologie un’ottima risorsa, esibendosi nel primo concerto in realtà virtuale, a 360°, di musica classica. Il risultato è che, con il solo ausilio di un apposito visore VR, gli spettatori potranno assistere virtualmente a un concerto che Bell ha precedentemente video-registrato: «Quando la Sony mi ha proposto questo progetto, non mi son lasciato sfuggire l’occasione. Anche perché, se non l’avessi fatto io – e se magari nessun altro musicista classico avesse accettato – avremmo perso un ulteriore spazio. È importante tenere la musica classica viva, deve restare parte della cultura popolare e la tecnologia è oggi uno spazio da conquistare».

La serata lo vedrà esibirsi con Alessandro Carbonare nel Quintetto per clarinetto e archi op. 115, mentre la seconda parte del concerto sarà dedicata all’Ottetto di Mendelssohn, una composizione che spicca per il virtuosismo degli archi e dei fiati e per una scrittura per molti versi quasi sinfonica. Non a caso, lo stesso compositore scrive sulla partitura: «Questo ottetto va suonato da tutti gli strumenti nello stile di un’orchestra sinfonica». Il prossimo appuntamento di Bell, previsto nel mese di aprile, vedrà il violinista sul palco con il direttore Daniel Harding, per il Concerto per violino di Dvořák.

Dopo il successo del Requiem, diretto a ottobre nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura, il direttore musicale di Santa Cecilia Daniel Harding torna a confrontarsi con la musica di Giuseppe Verdi, scegliendo questa volta un programma che esplora il tema del sacro in musica, in ogni sua sfaccettatura. Giovedì 20 marzo alle ore 19.30 (con repliche venerdì 21 ore 20.30 e sabato 22 ore 18), Harding dirigerà due lavori tra loro tanto diversi quanto suggestivi: i Pezzi sacri di Verdi, e la Sinfonia n. 2 “Asrael” di Josef Suk, opera in prima esecuzione a Santa Cecilia. A completare l’esecuzione, accanto all’Orchestra e Coro di Santa Cecilia vi sarà il soprano Roberta Mantegna, protagonista dei ruoli solistici dei Pezzi Sacri di Verdi.

Il crescente interesse per la musica sacra che Verdi manifesta nell’ultimo periodo della sua vita culmina nella realizzazione dei Pezzi Sacri, che finiscono con il diventare un importante banco di prova per l’artista ormai maturo. Si tratta – ad eccezione del Te Deum – di preghiere rivolte alla Vergine, a cui il compositore aggiungerà in seguito un’Ave Maria intonato su quella che musicalmente è nota come ‘scala enigmatica’. Ma l’enigma è evidentemente presente anche in Verdi stesso, il quale un percorso di ricerca artistica e spirituale spesso minato da dubbi e incertezze. Con l’avanzare dell’età, Verdi si pone infatti interrogativi circa il tema del sacro, che si traducono anche nella sua musica.

La seconda parte della serata sarà per molti versi ‘speculare’: sarà infatti dedicata alla prima esecuzione cecilia di un compositore di indubbia bravura, sebbene a lungo dimenticato, Josef Suk. A seguito della scomparsa dell’amata suocera e del suo maestro Antonín Dvořák, Suk si interroga a sua volta sull’enigma della vita, della morte e della resurrezione, dando origine alla Sinfonia n. 2 “Asrael”. Presente nell’Antico Testamento, Asrael è una figura dal duplice volto: non è solo l’angelo della morte, ma è anche colui che guida le anime verso la rinascita. Caratterizzata da una ricca orchestrazione e profondità emotiva, la scrittura di questa sinfonia è stata per il compositore il tentativo di superare il dolore e la crisi esistenziale causata dalla perdita di una persona amata.

La direzione di Daniel Harding accompagnerà il pubblico in un programma che, dagli enigmi e dalle riflessioni sulla vita e sulla spiritualità di Verdi, fino alla drammaticità unita a speranza di Suk, offre una riflessione universale sul tema del sacro.

