Allo Stabile di Catania arriva “Crisi di nervi.

Tre Atti Unici” di Anton Čechov con la regia del Maestro Peter Stein

Catania, 28 marzo – Dopo il grande successo, che è valso a Peter Stein il Premio Le Maschere 2024 per la “Migliore Regia”, lo spettacolo “Crisi di nervi. Tre Atti Unici” di Anton Čechov sarà sul palco della Sala Verga del Teatro Stabile di Catania da martedì 1 a domenica 6 aprile.

Il regista tedesco, Maestro indiscusso del teatro mondiale, dirige una straordinaria compagnia mettendo in scena una pièce di uno dei suoi autori di riferimento. Stein ha scelto L’orso, I danni del tabacco, La domanda di matrimonio, per l’interpretazione Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Sergio Basile, Gianluigi Fogacci, Alessandro Sampaoli, Emilia Scatigno che si alterneranno sul palco.

Giovedì 3 aprile alle 17.00 al Ridotto della Sala Verga è in programma l’incontro del cast artistico con il pubblico, che sarà moderato da Simona Scattina, docente dell’Università di Catania.

Gli atti unici del grande autore russo sono stati rappresentati in tutto il mondo. Scritti tra il 1884 e il 1891, questi atti unici si ispirano alla commedia francese e al vaudeville, generi molto in voga in Francia all’epoca di Čechov. Nel corso del tempo, hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo e sono diventati una preziosa fonte di ispirazione per attori, scrittori e registi, oltre che un irresistibile divertimento per intere

generazioni di spettatori.

“Dopo l’insuccesso delle sue prime due opere – scrive Peter Stein nelle sue note di regia – il giovane Cechov giurò di non scrivere mai più per il teatro drammatico e decise di dedicarsi esclusivamente ai vaudeville. Questa circostanza ci ha regalato una serie di atti unici, pieni di sarcasmo, di comicità paradossale, di stravagante assurdità e di folle crudeltà, e che a loro volta sono diventati il terreno fertile per l’esperienza e la preparazione delle grandi opere della maturità dell’autore. Nelle tre opere i personaggi di volta in volta si fanno prendere da crisi di nervi, si ammalano, sono preda di attacchi isterici o litigano in continuazione fra loro. Ne ‘L’orso’, con Maddalena Crippa, Sergio Basile e Alessandro Sampaoli, il protagonista quasi muore dalla rabbia, per un debito che non gli viene rimborsato da parte di una donna, che lui arriva a sfidare a duello, per finire in ginocchio a chiederle di diventare sua moglie. Ne ‘I danni del tabacco’, unico interprete Gianluigi Fogacci, un presunto oratore deve tenere una conferenza sugli effetti negativi del tabacco, ma, tra starnuti e attacchi d’asma, confessa in realtà di voler mettere fine alla vita disastrosa che conduce come marito della propria moglie. Ne ‘La domanda di matrimonio’, con Alessandro Averone, Sergio Basile, Emilia Scatigno, il futuro sposo, per timidezza e altre difficoltà fisiche, non riesce a porre alla futura sposa la fatidica domanda e, anzi, si mette a litigare con lei, che a sua volta gli ribatte a muso duro ed è preda di un attacco isterico quando lui cade svenuto per ipocondria”.

Un viaggio nell’opera di Čechov, resa viva dal genio di Stein e dal talento del cast, che ha incantato e divertito il pubblico dei più importanti teatri italiani.

Dall’ 1 al 6 aprile | Sala Verga

Crisi Di Nervi. Tre atti unici

di Anton Čechov

adattamento di Peter Stein e Carlo Bellamio

regia Peter Stein

L’Orso con Maddalena Crippa, Alessandro Sampaoli, Sergio Basile

I Danni del Tabacco con Gianluigi Fogacci

La Domanda di Matrimonio con Alessandro Averone, Sergio Basile, Emilia Scatigno

Assistente alla regia Carlo Bellamio

Scene Ferdinand Woegerbauer

Costumi Anna Maria Heinreich

Luci Andrea Violato

Produzione Tieffe Teatro / Quirino Srl

durata 90’

Calendario rappresentazioni

martedì 1 aprile 2025 ore 20:45

mercoledì 2 aprile 2025 ore 17:30

giovedì 3 aprile 2025 ore 20:45

venerdì 4 aprile 2025 ore 17:30

sabato 5 aprile 2025 ore 20:45

domenica 6 aprile 2025 ore 17:30

Prezzi biglietti Sala Verga

prime, sabato sera, domenica, festivi:

intero 25 euro

ridotto 20 euro

repliche:

intero 20 euro

ridotto 18 euro

under 30 e universitari:

12 euro

Botteghino Teatro Verga

Orari:

lunedì dalle 15.00 alle 19.00 dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00 domenica e festivi chiuso.

tel. +39 095 7310856

abbonati@teatrostabilecatania.it

http://www.teatrostabilecatania.it/