MACERATA UN WEEKEND DI MUSICA E SERATE DIVERTENTI TRA VILLA POTENZA E MONTECASSIANO

FESTA DELL’UOMO, FESTA DELLA DONNA, BUON CIBO, PASSANDO PER TRIBUTI ROCK E ATMOSFERE BLUES

Macerata si prepara a un weekend all’insegna della musica dal vivo e serate. Dalla festa dell’uomo a quella della donna, passando per tributi rock e atmosfere blues, ecco gli appuntamenti imperdibili della settimana.

Il 7 marzo, Festa dell’Uomo al Bar Teatro di Villa Potenza. Dunque si parte giovedì marzo con una serata tutta al maschile. Il locale propone una “Festa dell’uomo” con una cena ricca e sostanziosa a base di lasagne, costatine, salsicce, patate arrosto, vino dolce e caffè. Immancabile sottofondo musicale. A rendere ancora più particolare la serata, il servizio esclusivo di cameriere sexy per un evento che promette di essere sopra le righe.

L’8 marzo per la festa della donna: doppio appuntamento tra Villa Potenza e Barlume: si festeggia la donna con due eventi imperdibili. Al Bar Teatro di Villa Potenza, la serata si apre con una cena accompagnata dal sottofondo musicale di Ciuffo80dj, per poi proseguire con il live dei LitfibHard, la band tributo ai mitici Litfiba. I Litfibhard nascono nel 2010 ad Ancona, con la voglia di omaggiare uno dei gruppi che più ha influenzato il panorama rock italiano. L’obiettivo della band è quello di riprodurre la musica e la coreografia della famosa band fiorentina, portando in giro da più di dieci anni, in locali, feste o piazze, lo spirito che è proprio della popolare band italiana della premiata ditta Pelù-Renzulli. Un’occasione perfetta per rivivere le sonorità graffianti di una delle formazioni più amate del rock italiano. La line up è formata da Giorgio ‘Joe’ Faro (il fondatore) alla voce, Lorenzo Mauj Claroni al basso, Lorenzo Zeta Zandri alla chitarra e Massimo ‘Drummer’ Bargili alla batteria.

Per chi cerca un’atmosfera più eclettica, il Barlume offre una serata con gli EL 34 (since 1990) Blob Music Band, guidati dal carismatico Mauro Ciarpella. Il gruppo, composto da Francesco Caporaletti al basso e cori, Leonardo Sabbatini alla batteria e cori, e Giuseppe Principi al sax, proporrà un repertorio musicale a 360 gradi, dagli anni ’60 ai ’90. Una vera festa per tutti i gusti musicali!

Sabato 9 marzo serata rock con i Playground al Bar Teatro di Villa Potenza, per una serata dal sound raffinato e coinvolgente. I Playground, una delle migliori rock band della scena locale, saliranno sul palco con un repertorio che spazia dal soft rock al blues, passando per il southern e il funk. Un’occasione imperdibile per gli amanti della buona musica dal vivo.