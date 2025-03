IL 19 APRILE IN CONCERTO AL BLUE NOTE DI MILANO

Il 19 aprile la pianista, cantante e compositrice cubana JANY McPHERSON si esibirà per la prima volta in un doppio set, alle ore 20.30 e alle ore 23.00, al Blue Note di Milano (via Pietro Borsieri, 37).

L’artista cubana suonerà dal vivo i brani del suo nuovo album “A Long Way“ (Glider Media Group Ltd. – https://bfan.link/a-long-way), oltre a pezzi tratti dal precedente “Solo Piano!“ (Glider Media Group Ltd.), nominato al Cubadisco International 2024 e proporrà alcune rivisitazioni personali di grandi standard internazionali. Ad accompagnarla sul palco, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. Biglietti disponibili sul sito ufficiale del Blue Note (Set delle ore 20.30: www.bluenotemilano.com/evento/concerto-jany-mcpherson-trio-19-aprile-2025-milano/; Set delle ore 23.00: www.bluenotemilano.com/evento/concerto-jany-mcpherson-trio-19-aprile-2025-milano-2-set/).

Jany McPherson si sta rapidamente imponendo sulla scena jazz internazionale, al punto da collaborare con artisti del calibro di John McLaughlin che, nell’estate del 2022 l’ha invitata come “Special Guest” in alcune prestigiose manifestazioni come Festival come North Sea Jazz e Montreux Jazz. Colpito dal suo talento, McLaughlin l’ha poi voluta in pianta stabile nel John McLaughlin Quintet, come pianista e cantante, per tutti i concerti del suo “The Liberation Tour” (https://www.youtube.com/watch?v=y29ZarFamfM), e ha suonato in “Tú y yo”, una traccia dell’ultimo album dell’artista cubana.

L’innato senso ritmico derivato dalla sua terra natia, la profonda e toccante intensità interpretativa delle sue ballad, l’aspetto melodico sempre in primo piano, la capacità di rendere ogni brano facilmente memorabile, gli inaspettati cambi di atmosfera e le travolgenti progressioni armoniche e melodiche della sua musica, ricca di sfumature e di una gamma cromatica unica, insieme all’originalità del fraseggio e del linguaggio improvvisativo, definiscono l’unicità e la riconoscibilità del suo stile pianistico e compositivo, capace di catturare l’essenza delle sue origini senza mai cadere in cliché o stereotipi.

«Sono estremamente felice ed emozionata di suonare al Blue Note, un luogo così iconico nel panorama musicale – afferma Jany McPherson – Per la prima volta avrò il piacere di suonare a Milano dal vivo il mio ultimo album, “A Long Way“, e non c’è nulla di più speciale che condividere con il pubblico il frutto di un lungo e profondo lavoro creativo. Il Blue Note rappresenta un punto di riferimento, un palco dove la musica vive in tutta la sua forza, e poter presentare il mio lavoro in un contesto del genere è un’opportunità incredibile per connettermi con il pubblico e far sentire la mia musica in un ambiente che celebra la qualità e l’autenticità del jazz».

Jany McPherson è nata a Guantánamo (Cuba). Dopo una carriera costruita nella sua terra natia, dove ha ricevuto il prestigioso premio “Adolfo Guzmán” e ha collaborato con artisti come Omara Portuondo e Buena Vista Social Club, l’Orchestra Anacaona, Alain Pérez e molti altri, l’artista si è trasferita in Francia. Show woman e performer sul palco, ha collaborato con John McLaughlin, Mino Cinelu, Andy Narell, André Ceccarelli, Didier Lockwood, Orlando “Maraca” Valle, Pierre Bertrand, Nicolas Folmer, per citarne solo alcuni. È stata ospite di molti festival internazionali come Trinidad & Tobago Jazz Festival, Kathmandu Jazz in Nepal, Montreux Jazz Festival, Grenoble Métropole Jazz Festival, North Sea, L’Atrium Scène Nationale/Martinica, Auditorium P-E Decimus/Guadeloupe, Cotton Club Tokyo, Nice Jazz Festival, Jazz en Baie, Annecy Jazz Festival, Sant’Elpidio Jazz, Nora Jazz, Real Teatro Santa Cecilia e Palazzo Steri a Palermo (Palermo Classica), Auditorium Parco della Musica di Roma, Palazzo Reale di Monza, Naturalmente Pianoforte, Montalcino Jazz Festival (Castello Banfi), Colosseo Jazz Festival (Parco del Celio Roma), Polignano Jazz Festival, Kroton Jazz Fest, Nisville Jazz Festival at Nîs Fortress (Serbia), Pernik Jazz at Krakra Fortress (Bulgaria), Taormina (TaoArte), Sanremo Uno Jazz& Blues Festival (Auditorium Casinò), Prerov Jazz (Repubblica Ceca). Inoltre ha suonato a Messina (Auditorium Antonello da Messina – Filarmonica Laudamo), Roma (Casa del Jazz), Bayerischer Hof (Monaco di Baviera) e presso il Cortile dell’Ateneo di Bari. Nel 2020 pubblica “Solo Piano!” (Glider Media Group Ltd), ampiamente apprezzato dalla critica e da Chucho Valdés, uno dei più importanti pianisti cubani di sempre e nel 2023 “A Long Way” (Glider Media Group Ltd).