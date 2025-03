Prossimi appuntamenti con La Compagnia delle Seggiole … CHE NEL MONDO NON SE NE TROVA UNA SIMILE … Sabato 29 marzo 2025: doppio appuntamento con il viaggio teatrale nella Basilica di Santo Spirito a Firenze! Dopo il tutto esaurito del 2024, torna “…CHE NEL MONDO NON SE NE TROVA UNA SIMILE…”, un’esperienza teatrale unica e immersiva che trasforma uno dei gioielli del Rinascimento fiorentino in un palcoscenico straordinario. Due repliche in programma: ore 20.30 e ore 21.30. Definita da Gian Lorenzo Bernini “la più bella mai esistita”, la Basilica di Santo Spirito, progettata da Filippo Brunelleschi, è un capolavoro di architettura e spiritualità. I suoi ambienti, ricchi di capolavori pittorici e scultorei, custodiscono storie, segreti e leggende che rivivono in questo spettacolo affascinante. Sul palco, un cast di attori di talento darà voce a personaggi storici e simbolici, guidati dal testo di Riccardo Ventrella e dalla regia di Sabrina Tinalli. L’atmosfera suggestiva è resa ancora più autentica dai costumi di Giancarlo Mancini e dall’allestimento curato da Silvia Avigo, Daniele Nocciolini e Fiammetta Perugi. Attraverso cappelle, chiostri, refettori e sagrestia, sarai trasportato nel cuore del Rinascimento fiorentino. A condurti in questo viaggio saranno guide d’eccezione: Filippo Brunelleschi, il giovane Michelangelo Buonarroti e Martin Lutero, che sveleranno i retroscena e le leggende di questo luogo straordinario. Ad arricchire la narrazione, la voce di una donna del popolo, con il suo spirito arguto e concreto, intreccerà un dialogo vivace con i grandi protagonisti della storia. Un’occasione imperdibile per vivere Santo Spirito come non l’hai mai visto! Acquista il tuo biglietto su TicketOne oppure visita il nostro sito web per maggiori informazion Il 23 marzo nuovo appuntamento con i “Tè con delitto” Il 23 marzo alle ore 17:00 torna Tè con delitto al Goldoni Spazio Eventi per un nuovo pomeriggio di suspense e teatro. La Compagnia delle Seggiole vi invita ancora una volta a immergervi nell’atmosfera avvincente dei radiogialli di Ellery Queen, gustando una selezione di tè accompagnata da prelibatezze dolci e salate. L’evento, nato da un’idea di Fabio Baronti e organizzato in collaborazione con Goldoni Spazio Eventi, ripropone un’esperienza teatrale unica, che sostituisce la classica cena con delitto con un raffinato pomeriggio all’insegna dell’investigazione e del fascino senza tempo del mistero. Non perdete questa occasione per vivere il teatro in un’atmosfera intima e suggestiva, tra intrighi e colpi di scena. Goldoni Spazio Eventi – Via de’ Serragli 107, Firenze

Domenica 23 marzo 2025 – Ore 17:00 Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del giallo e del buon teatro! Acquista il tuo biglietto su TicketOne oppure visita il nostro sito web per maggiori informazion SPOGLIATI! – Diacceto si veste di teatro Le donne e gli uomini! Due universi? O un universo solo?

Comunicazione o incomunicabilità? Diversità o parità? Rispetto o intolleranza? Quello che vogliamo è raccontare la poesia del quotidiano, l’ironia del sessismo, il gioco delle parti.

Forse non ci sono da spendere troppe parole…

Forse basta guardarsi negli occhi… guardarsi davvero…

Forse il segreto sta nel vivere, amare, conoscersi, sognare, emozionarsi… RIDERE! Spogliati! è uno degli spettacoli più divertenti della Compagnia delle Seggiole, un mix di letture e situazioni radiofoniche che trasportano il pubblico in una riflessione ironica e profonda sulle relazioni umane. Sabato 1 marzo 2025 – Circolo ARCI Diacceto, Ore 21:30 L’evento è organizzato nell’ambito della Winter Edition del Diacetum Festival 2025, un appuntamento che celebra il teatro e la cultura nel cuore della Valdisieve, promosso dall’Associazione Diacetum con il patrocinio del Comune di Pelago. A cura di: Sabrina Tinalli

Effetti musicali: Vanni Cassori

Con: Fabio Baronti, Luca Cartocci, Massimo Manconi, Sabrina Tinalli, Silvia Vettori Biglietti: Solo spettacolo: €10 (ridotto bambini e soci Diacetum: €8) Biglietto + Apericena: €20 (apericena bambini: €5, inizio ore 19:30) Prenotazioni: 351 3083625 (anche via WhatsApp)

Info evento: www.diacetumfestival. com L’evento si svolge all’interno del Diacetum Festival, manifestazione organizzata dall’Associazione Diacetum, che dal 1998 si impegna nella promozione della cultura e nella valorizzazione del territorio del Comune di Pelago, offrendo spettacoli e iniziative di grande qualità per il pubblico. Visita il nostro sito per maggiori informazioni RI – SPOGLIATI!!! – Teatro e musica al Ristorante Retrò Uno spettacolo tra parole e musica per raccontare uomini e donne Le donne e gli uomini! Due universi? O un solo grande universo?

Forse il segreto sta nel vivere, amare, conoscersi, sognare, emozionarsi… RIDERE! RI – Spogliati!!! è lo spettacolo più divertente della Compagnia delle Seggiole, un mix di letture e situazioni radiofoniche, arricchito da canzoni dal vivo, per trasportare il pubblico in una riflessione ironica e profonda sulle relazioni umane. Sabato 8 marzo 2025 – Ristorante Retrò, Ore 20:00 A cura di: Sabrina Tinalli

Effetti musicali: Vanni Cassori

Al pianoforte: Luigi Ragucci

Canzoni interpretate da: Raoul Renzini

Organizzazione e allestimento: Silvia Avigo e Roberto Benvenuti

Con: Fabio Baronti, Luca Cartocci, Massimo Manconi, Sabrina Tinalli, Silvia Vettori Prenotazioni: 350 533 1918

Vivi un’esperienza teatrale unica nel cuore di Firenze! Visita il nostro sito per maggiori informazioni IN SUA MOVENZA E’ FERMO alla scoperta della Pergola La Compagnia delle Seggiole celebra il XIX anno di repliche del suo acclamato viaggio teatrale, In sua movenza è fermo. Un’esperienza unica che vi porterà negli spazi nascosti del Teatro della Pergola di Firenze, accompagnati dalle voci dei grandi protagonisti della sua storia, come l’impresario Lanari e Antonio Meucci. La Compagnia delle Seggiole vi invita a scoprire i segreti del Teatro della Pergola con In sua movenza è fermo, un emozionante viaggio teatrale che, giunto al XIX anno di repliche, ha già affascinato migliaia di spettatori. Un’occasione imperdibile per attraversare gli spazi nascosti e solitamente inaccessibili di uno dei teatri più antichi e prestigiosi d’Italia. Durante questo percorso esclusivo, verrete accolti da personaggi storici che hanno segnato la vita del teatro: l’impresario Lanari, l’inventore Antonio Meucci, la sartina della Duse e altri protagonisti vi guideranno alla scoperta di storie dimenticate e aneddoti curiosi che svelano l’anima del palcoscenico. Gli appuntamenti sono fissati da novembre 2024 ad aprile 2025, con tre partenze per ogni data (ore 10:00, 11:00 e 12:00), per una durata di circa 1 ora e 15 minuti. L’esperienza è un’opportunità unica per vivere il Teatro della Pergola come mai prima d’ora, immergendosi nella sua storia, nelle sue tradizioni e nei misteri che abitano i suoi spazi più intimi. Ecco le date: 10 novembre 2024, 8 dicembre 2024, 15 dicembre 2024, 19 gennaio 2025, 26 gennaio 2025, 9 febbraio 2025, 16 febbraio 2025, 9 marzo 2025, 23 marzo 2025, 13 aprile 2025. Prenotate subito il vostro posto e lasciatevi condurre dal fascino senza tempo del teatro! Acquista il tuo biglietto su ticketone oppure visita il nostro sito per maggiori informazioni sullo spettacolo