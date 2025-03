Teatro della Pergola | Stagione 2024 / 2025

6 aprile

Luca Barbareschi in

NOVEMBER

di David Mamet

con Chiara Noschese, Simone Colombari, Nico Di Crescenzo, Brian Boccuni

regia Chiara Noschese

scene Lele Moreschi

costumi Federica De Bona

luci Francesco Vignati

produzione Cucuncia Entertainment, Teatro Di Roma – Teatro Nazionale Autorizzazione concessa da Stewart Talent, 1430 Broadway, Suite 601, New York, NY 10018, USA. Tutte le richieste relative ai diritti dell'opera devono essere indirizzate a quanto sopra. in accordo con Arcadia & Ricono Ltd per gentile concessione di Stewart Talent Una macchina comica perfetta, con continui cambi di ritmi e ripartenze spiazzanti. Luca Barbareschi è protagonista con Chiara Noschese, anche regista, di November, una partitura incalzante, giocata con umorismo cinico, di cui solo David Mamet è capace. È il novembre dell'anno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti e le possibilità di rielezione del Presidente in carica Charles Smith sembrano scarse: gli indici di gradimento sono in calo, i suoi soldi stanno finendo e la guerra nucleare potrebbe essere imminente. Il Presidente, però, non sembra avere nessuna intenzione di arrendersi. Scritto nel 2007, all’inizio della grande recessione, una delle più grandi crisi economiche, lo spettacolo è uno spaccato ferocemente esilarante di un Paese dove, se è vero che il fine giustifica i mezzi, certamente tutto è possibile quando la sopravvivenza del sogno americano coincide con la propria.

Biglietti

Platea € 37 – Palco € 29 – Galleria € 21

Biglietteria

10 aprile

Enrico Guarneri, Nadia De Luca in

STORIA DI UNA CAPINERA

di Giovanni Verga

adattamento Micaela Miano

regia Guglielmo Ferro

con la partecipazione straordinaria di Emanuela Muni e (in ordine alfabetico) Rosario Marco Amato, Verdiana Barbagallo, Federica Breci,

Alessandra Falci, Elisa Franco, Loredana Marino, Liborio Natali

scene Salvo Manciagli

musiche Massimiliano Pace

costumi Sartoria Pipi

produzione Progetto Teatrando

Un affresco della Sicilia borghese ottocentesca, tra scrittura introspettiva, critica sociale e partecipazione per il destino dei più deboli. Storia di una capinera, il celebre romanzo epistolare di Giovanni Verga, arriva a teatro con Enrico Guarneri e Nadia De Luca, diretti da Guglielmo Ferro. I tormenti interiori della giovane Maria costretta a farsi monaca sono al centro di una passionale narrazione. La messinscena fa emergere il rigido impianto culturale e umano delle famiglie siciliane dell’Ottocento. Perché se Maria è vittima, non lo è dell’amore peccaminoso per Nino che fa vacillare la sua vocazione, ma lo è del vero peccatore “verghiano”: il padre Giuseppe Vizzini. Padre che, rimasto vedovo, manda in convento a soli sette anni la primogenita, condannandola all’infelicità. Un uomo che per amore, paura e rispetto delle convenzioni, causa a Maria la morte del corpo e dello spirito.

13 aprile

Massimo Dapporto, Fabio Troiano in

PIRANDELLO PULP

di Edoardo Erba

regia Gioele Dix

produzione Teatro Franco Parenti

Il metateatro in chiave divertente, intelligente e coinvolgente. Pirandello Pulp di Edoardo Erba, con Massimo Dapporto e Fabio Troiano diretti da Gioele Dix, sembra un semplice gioco di ribaltamento dei ruoli, ma la scoperta di inquietanti verità scuoterà i precari equilibri trovati dai personaggi e farà precipitare la commedia verso un finale inaspettato. Siamo in prova, sul palco dove deve andare in scena Il giuoco delle parti di Luigi Pirandello. Maurizio, il regista dello spettacolo, si aspettava un altro tecnico per il montaggio delle luci, ma si

presenta Carmine, che non sa nulla dello spettacolo e soffre di vertigini. Maurizio è costretto a ripercorrere tutto il testo per farglielo capire e Carmine, pur di non salire sulla scala a piazzare le luci, si mette a discutere ogni dettaglio della regia. Le sue idee vengono da una sessualità vissuta pericolosamente, ma sono innovative, e Maurizio passa dall’irritazione all’entusiasmo, concependo, infine, l’idea di una regia pulp.

15- 16 aprile | Saloncino ‘Paolo Poli’

Paolo Triestino in

GUANTI BIANCHI

di Edoardo Erba

liberamente ispirato a “L’arte spiegata ai truzzi” di Paola Guagliumi

musiche Natalia Paviolo

luci Giuseppe Magagnini

scena Francesco Montanaro costumi TraArt animazioni Valeriano Spirito

tecnico luci Alessandro Nigro

regia Paolo Triestino

produzione Diaghilev Srl

Una guida semplice e sorprendente all’arte antica e contemporanea, che trova in Paolo Triestino l’interprete ideale per dare comicità, spessore e umanità a un personaggio indimenticabile. Scritto da Edoardo Erba, Guanti bianchi è ispirato al libro di Paola Guagliumi L’arte spiegata ai truzzi. Antonio ha passato la vita a trasportare opere d’arte. È un uomo semplice, ingenuo, involontariamente divertente, che ci parla del suo paese, Colleferro, nato intorno a una fabbrica di esplosivi, della sua famiglia di “cassamortari”, e del suo incontro con lo zio Cesare, un movimentatore di opere d’arte che sarà decisivo nella sua vita. Raccontando come le ha trasportate, Antonio ci fa capire le opere d’arte con incredibile profondità, perché in tutta la vita ha avuto tempo di guardarsele e riguardarsele, e di capirle meglio dei professori. Con un linguaggio rozzo, ma intelligente, commenta le immagini dei capolavori che vediamo proiettate. La sua spregiudicatezza e la sua comicità coinvolgono il pubblico, tutto il pubblico, anche quello più restio. E lo guidano in un viaggio che attraversa due millenni di storia

dell’arte, da Pitocrito a Mirò, da Michelangelo a Fontana, da Kessel il Vecchio a Edvar Munch. Ma perché Antonio ha organizzato la serata? Perché sta dando tutto sé stesso su un palco per farci amare l’arte? Ce lo spiega alla fine, con molta semplicità e senza retorica. C’è stato un delitto atroce proprio al suo paese. E lui è convinto che noi tutti, per rimanere umani, abbiamo bisogno di riscoprire cos’è la bellezza.

15 – 17 aprile

Neri Marcorè in

LA BUONA NOVELLA

di Fabrizio De André

con Rosanna Naddeo

musiche Fabrizio De André, Gian Piero Reverberi, Corrado Castellari

voce e chitarra Giua

voce, chitarra, percussioni Barbara Casini

violino e voce Anais Drago

pianoforte Francesco Negri

voce e fisarmonica Alessandra Abbondanza arrangiamenti e direzione musicale Paolo Silvestri

drammaturgia e regia Giorgio Gallione

scene Marcello Chiarenza

costumi Francesca Marsella

luci Aldo Mantovani

produzione Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Carcano, Teatro della Toscana, Marche Teatro e Teatro Stabile di Genova Dopo il successo dello scorso anno, Neri Marcorè torna a Fabrizio De André nello spettacolo di teatro canzone, scritto e diretto da Giorgio Gallione, che fa rivivere in teatro l’album La buona novella. Una sorta di Sacra Rappresentazione contemporanea, che intreccia le canzoni del primo concept album con i brani tratti dai Vangeli apocrifi. Di taglio esplicitamente teatrale, è quasi un’opera da camera che dà voce a molti personaggi: Maria, Giuseppe, Tito il ladrone, il coro delle madri, un falegname, il popolo. Prosa e musica sono montati in una partitura coerente al percorso tracciato nel disco. I brani parlati sottolineano la forza evocativa e il valore delle canzoni originali, svelandone la fonte mitica e letteraria.

La drammaturgia, aggiunta da Gallione e recitata in gran parte da Marcorè, racconta l’antefatto de L’infanzia di Maria, e riempie il vuoto tra l’infanzia di Cristo e la Crocifissione.

24 & 27 aprile

Manuel Agnelli in

LAZARUS

di David Bowie e Enda Walsh

ispirato a “The Man Who Fell to Earth” (“L’uomo che cadde sulla terra”)

di Walter Tevis

uno spettacolo di Valter Malosti con Casadilego, Dario Battaglia, Camilla Nigro e Maurizio Camilli/Mauro Bernardi, Andrea De Luca, Noemi Grasso, Maria Lombardo, Giulia Mazzarino, Isacco Venturini, Carla Vukmirovic la band (in o.a.) Laura Agnusdei, sassofoni Jacopo Battaglia, batteria Francesco Bucci, tromboni Andrea Cauduro, tastiere addizionali Davide Fasulo, piano e tastiere Stefano Pilia, chitarra Giacomo Rossetti, basso Paolo Spaccamonti, chitarra versione italiana del testo Valter Malosti orchestrazioni e arrangiamenti originali Henry Hey

progetto sonoro GUP Alcaro scene Nicolas Bovey costumi Gianluca Sbicca luci Cesare Accetta video Luca Brinchi e Daniele Spanò cura del movimento Marco Angelilli coreografie Michela Lucenti cori e pratiche della voce Bruno De Franceschi maestro collaboratore Andrea Cauduro assistenti alla regia Jacopo Squizzato, Letizia Bosi produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Teatro di Roma – Teatro Nazionale in coproduzione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e LAC Lugano Arte e Cultura L’opera rock definita da “The Independent” «il regalo d'addio di David Bowie al mondo». Valter Malosti dirige Manuel Agnelli e Casadilego in Lazarus, straordinario esempio di teatro musicale, scritto dall’artista poco prima della sua scomparsa insieme al drammaturgo irlandese Enda Walsh. David Bowie, seppur piegato dalla malattia, ha voluto lasciarci il dono di Lazarus che si può considerare, insieme all’album Blackstar, il suo testamento creativo. L’artista britannico ha scelto di riprendere le fila dell’infelice storia del migrante interstellare Newton, già da lui interpretato nel film L’uomo che cadde sulla Terra di Nicolas Roeg. Protagonista in teatro il cantautore e storico frontman degli Afterhours. Al suo fianco, la cantautrice e polistrumentista vincitrice della XIV edizione di X-Factor Italia. Completano l’importante cast performer e 7 musicisti.

29 aprile 4 maggio | Saloncino ‘Paolo Poli’

Geppy Gleijeses, Lorenzo Gleijeses in

LE CINQUE ROSE DI JENNIFER

di Annibale Ruccello

voce della radio Nunzia Schiano

voce di Sonia Gino Curcione

voce di Annunziata Mimmo Mignemi

voce del giornale radio Myriam Lattanzio

scene Paolo Calafiore

costumi Ludovica Pagano Leonetti

light designer Luigi Ascione

colonna sonora a cura di Matteo D’Amico

aiuto regia Roberta Lucca

trucchi Cris Barone

parrucche Francesco Pogoretti

regia Geppy Gleijeses

produzione Dear Friends S.R.L.

Verità e sogni confusi nel racconto lucido di chi non ha più spazio e parole per ‘aspettare’ un arrivo che possa scaldare il cuore. Geppy e Lorenzo Gleijeses portano in scena Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello, il testo più simbolico del drammaturgo napoletano, quello che nel 1980 lo impose all’attenzione di pubblico e critica. Jennifer è un travestito romantico che abita in un quartiere popolare della Napoli degli anni ‘80. Chiuso in casa per aspettare la telefonata di Franco, l’ingegnere di Genova di cui è innamorato, gli dedica continuamente Se perdo te di Patty Pravo alla radio che, intanto, trasmette frequenti aggiornamenti sul serial killer che in quelle ore uccide i travestiti del quartiere.

Teatro della Pergola | Attività collaterali 31 marzo; 4 aprile, ore 10 / 13 e 14 / 18

CORSO DI MODELLISTICA E SARTORIA TEATRALE MASCHILE – LA GIACCA

Corso pratico di sartoria teatrale docente Silvia Salvaggio

Il programma del corso prevede la realizzazione del cartamodello di una giacca maschile di taglio storico, il taglio e la confezione sartoriale in tela. Il percorso è basato sulla progettazione della giacca maschile con un’attenzione particolare alle misure e alla vestibilità oltre all’analisi approfondita degli elementi che la compongono come i colli, le maniche e le tasche. Questo corso costituisce la prima fase di un percorso che include, nelle fasi successive, la confezione del gilet e dei pantaloni da uomo. Massimo 6 allievi Richiesta conoscenza delle tecniche base di modellistica e di cucito a mano e a macchina. Chi desiderasse iscriversi a più di un corso o seguire il percorso completo (La giacca – Il gilet – Il pantalone), potrà usufruire di una scontistica dedicata. Costo € 350 Abbonati Teatro della Toscana nella stagione in corso € 315 Iscritti ad uno o più corsi del Laboratorio d’Arte nella stagione in corso € 298 A conclusione del corso sarà rilasciato agli iscritti un attestato ufficiale di partecipazione personalizzato della Fondazione Teatro della Toscana. Per ricevere l’attestato è necessario raggiungere una frequenza di almeno l’80% delle ore. I manufatti realizzati contestualmente ai corsi rimarranno di proprietà del teatro come elementi di repertorio e potranno avere un utilizzo finalizzato all’esposizione. Informazioni formazione@teatrodellatoscana.it 055.2264370

8 – 16 aprile, ore 14 / 18

CORSO DI TECNICHE DI COSTRUZIONE DI MASCHERE TEATRALI

docente Gisella Butera

Il corso di formazione si concentra su tre tecniche di lavorazione di tre materiali: la cartapesta, il lattice e il worbla. Il corso propone un percorso teorico pratico sulla costruzione della maschera. Utilizzando calchi preesistenti, gli iscritti potranno sperimentare ed imparare tre principali tecniche di costruzione: dalla tradizionale ma intramontabile cartapesta, a tecniche più moderne come il lattice e il worbla. Durante il corso si affronterà la storia della maschera concentrandosi sulla storia dei tre materiali sopracitati, raccontandone le peculiarità e le differenze di lavorazione. L’apprendimento di queste tre tecniche permetterà agli iscritti di acquisire una conoscenza tecnica tale, da poter comprendere ed immaginare le infinite possibilità che l’elemento maschera ha da offrire. Massimo 8 allievi Costo € 340 Abbonati Teatro della Toscana nella stagione in corso € 306 Iscritti ad uno o più corsi del Laboratorio d’Arte nella stagione in corso € 289 A conclusione del corso sarà rilasciato agli iscritti un attestato ufficiale di partecipazione personalizzato della Fondazione Teatro della Toscana. Per ricevere l’attestato è necessario raggiungere una frequenza di almeno l’80% delle ore. I manufatti realizzati contestualmente ai corsi rimarranno di proprietà del teatro come elementi di repertorio e potranno avere un utilizzo finalizzato all’esposizione.

Informazioni

formazione@teatrodellatoscana.it 055.2264370

fino al 13 aprile

(mercoledì, giovedì e venerdì, 15:30 > 18:30; e, per i possessori dei relativi tagliandi di ingresso, in occasione di spettacoli, concerti e visite guidate)

“PARTIRÒ E PORTO LE COSE A CASA”

Il Fondo Eleonora Duse di proprietà della Famiglia Gemmi Una mostra del Centro Studi del Teatro della Pergola a cura di Gabriele Guagni, Francesca Simoncini comitato scientifico Alberto Bentoglio, Maria Ida Biggi, Maria Gabriella Cambiaghi, Livia Cavaglieri, Aurora Fiorentini, Renzo Guardenti, Laura Mariani, Teresa Megale, Donatella Orecchia, Armando Petrini, Mirella Schino progetto grafico e allestimento Daniela Lotti / SocialDesign progetto struttura espositiva Goffredo Serrini e Claudio Zagaglia / SocialDesign realizzazione struttura espositiva ACME04 montaggio mostra Reparto tecnico del Teatro della Pergola restauro abiti e vestizione Opera Laboratori Fiorentini

riproduzioni digitali Corrado D’Agostini per le lettere, gli oggetti e le fotografie Filippo Manzini per il teatro Brendel, i copioni e gli abiti

Una mostra dedicata a Eleonora Duse, in occasione delle celebrazioni per il centenario della sua morte. Il Teatro della Pergola rende omaggio alla Divina esponendo, per la prima volta, oggetti di proprietà della famiglia fiorentina Gemmi, che forniscono diretta testimonianza sia del lavoro sia della vita della Duse. «Appare dunque che Gemmi scriveva (nel costone di una pagina) “Partirò e porto le cose a casa, […] se lei consente”» così si esprime Eleonora Duse, in una lettera non datata, con l’amica Emma Garzes. Le “cose”, a cui accenna la Duse e che Luigi Gemmi, contabile della Banca d’Italia, dal 1911 in relazione di affari con l’attrice, portò nella sua dimora fiorentina, sono ancora in possesso dei suoi eredi. Si tratta di un materiale eterogeneo e consistente – abiti, fotografie, lettere, copioni, gioielli, un pianoforte, un letto, oggetti da lavoro e da viaggio, ecc. – conservato con cura, per più di un secolo, dalla famiglia e finora mai mostrato al pubblico. Eleonora Duse lo teneva presso un teatro dismesso, precedentemente utilizzato dall’Accademia dei Fidenti, situato in via Ghibellina a Firenze. A partire dal 1908 si era servita di quel piccolo teatro, per il quale probabilmente aveva concepito più ambiziosi progetti, per provare il repertorio delle sue ultime

tournées estere, prima di ritirarsi dalle scene, improvvisamente, nel 1909. Aveva ristrutturato e abbellito il teatro e lo aveva ribattezzato Teatro Brendel, in omaggio al personaggio di un dramma di Henrik Ibsen, Rosmersholm, a lei particolarmente caro, così come lo era l’autore. Il fondo comprende “strumenti del mestiere” e accessori della vita di tutti i giorni. Oggetti che, nella loro varietà, permettono oggi di ripercorrere, rendendola tangibile, la materiale quotidianità di una donna che fu anche attrice e capocomica di qualità straordinarie. Questi oggetti, dunque, forniscono diretta testimonianza sia del suo lavoro sia della sua vita. Circa una dozzina sono i copioni con interventi manoscritti di pugno di Eleonora Duse; un’edizione a stampa di Cavalleria rusticana del 1884 – anno del primo allestimento della pièce voluto, con forza e contro il parere del suo capocomico, dall’attrice ancora giovane – reca la dedica autografa di Giovanni Verga; molte sono le fotografie che ritraggono Eleonora Duse in alcune delle sue più famose interpretazioni. Vi sono inoltre alcuni abiti da lei indossati e oggetti di semplice uso quotidiano: gli occhiali, il porta gioie, le spille, un domino da viaggio, portadocumenti in pelle, uno scrittoio portatile su cui, durante i numerosi spostamenti di lavoro e i lunghi viaggi con la compagnia, la capocomica si impegnava a scrivere lettere e a intessere relazioni, con amici e con soci in affari.

Ingresso libero

13 aprile, ore 10 / 11 / 12

IN SUA MOVENZA È FERMO

da un dea di Riccardo Ventrella testi e regia Giovanni Micoli con (in ordine di apparizione) Massimo Manconi / la guida; Andrea Nannelli / Alessandro Lanari, l’impresario; Natalia Strozzi / la soprano Barbieri Nini; Fabio Baronti / Antonio Meucci, l’inventore; Caterina Boschi / la sarta di Eleonora Duse; Marcello Allegrini / Cesare Canovetti, il capo macchinista costumi Micol Joanka Medda luci Samuele Batistoni, Filippo Manzini produzione Teatro della Toscana in collaborazione con La Compagnia delle Seggiole Il viaggio teatrale per antonomasia al Teatro della Pergola. XVIII anno consecutivo, oltre 350 repliche. La magia del Teatro abita non solo sul palcoscenico, ma anche nei suoi spazi più segreti e inaccessibili. In sua movenza è fermo della Compagnia delle Seggiole propone un viaggio nei 350 anni di storia della Pergola, raccogliendo l’eco di tante voci, di attori famosi e oscuri facchini, di inventori, registi, impresari, divine, cantanti, macchinisti, inservienti, mezzani, comparse, nobili, mantenute, borghesi, critici, spettatori molesti. Come un corpo biologico, il teatro vive in ogni momento, anche nei suoi spazi meno inaccessibili: nei laboratori, nei pressi della macchina scenica, nei sotterranei e nei depositi. Là dove ancora risuonano le

storie dei tanti che hanno dedicato la loro vita a questa bruciante passione. Senza apparire sulle locandine, senza lasciar traccia di sé nei libri di storia. Le Seggiole svelano al pubblico i luoghi segreti che furono una volta sede della “Città del Teatro”: un grande opificio autosufficiente nel quale si svolgevano tutti i mestieri della scena. Nel quale si viveva, di giorno e di notte; crocevia, luogo di incontro e civiltà, agorà, ieri come oggi, di Firenze.

Teatro di Rifredi | Stagione 2024 / 2025

4 – 6 aprile

Paolo Triestino, Edy Angelillo, Emanuele Barresi in

QUE SERÀ

di Roberta Skerl

scene Francesco Montanaro

costumi Lucrezia Farinella

luci Alessandro Nigro

regia Paolo Triestino

produzione Diaghilev srl

Un grande racconto di amicizia e, soprattutto, di vita. Paolo Triestino dirige e interpreta con Edy Angelillo ed Emanuele Barresi, Que serà di Roberta Skerl che affronta con ironia, poesia e leggerezza, temi scomodi, ma di forte attualità. Tre amici, da sempre e per sempre. Un tempo giovani compagni di scuola, oggi adulti immersi ciascuno nelle relative esistenze tanto diverse tra loro, ma che non si sono mai allontanati. Una cena d’estate tra profumi e note brasiliane, un giardino ad accogliere le parole, le risate e i pensieri di Filippo, Giovanni e Ninni, durante uno dei loro consueti incontri. Improvvisamente tutto cambia perché qualcosa di molto imprevisto accade. Una notizia tanto inattesa quanto scioccante li travolge e mette a dura prova il loro rapporto. Ma è attraverso questa difficoltà che il testo celebra il valore inestimabile dell’amicizia, di quegli affetti che sono “famiglia”, anche se non si è nati sotto lo stesso tetto. Ci si emoziona e ci si riconosce, si ride e ci si commuove, perché, esattamente come accade nella vita, tutto non è mai solo bianco o nero.

Teatro di Rifredi

Via Vittorio Emanuele II, 303

Tel. 055.4220361/2

rifredi@teatrodellatoscana.it

15 – 16 aprile

Tindaro Granata in

VORREI UNA VOCE

di Tindaro Granata

con le canzoni di Mina ispirato dall’incontro con le detenute-attrici del teatro Piccolo Shakespeare all’interno della Casa Circondariale di Messina nell’ambito del progetto Il Teatro per Sognare di D’aRteventi diretto da Daniela Ursino disegno luci Luigi Biondi costumi Aurora Damanti produzione LAC Lugano Arte e Cultura in collaborazione con Proxima Res Il sogno. Perdere la capacità di sognare significa far morire una parte di sé. Con Vorrei una voce Tindaro Granata ci restituisce il suo “incontro di anime” con le detenute di alta sicurezza della Casa Circondariale di Messina. Attraverso le canzoni di Mina, raccontano l’amore per la vita, quella spinta che ti permette di sopportare tutto, pur di realizzare un sogno. Il monologo nasce grazie al progetto Il Teatro per Sognare, ideato e organizzato da Daniela Ursino, direttrice artistica del teatro nel penitenziario. Le canzoni dell’ultimo concerto live di Mina alla Capannina, che Granata interpreta in playback, diventano la materia dei sogni, appartengono alla memoria collettiva di tutti noi e si sono rivelate essere materiale ideale per lavorare con persone non professioniste. L’attore e autore siciliano dona corpo e voce a un progetto drammaturgico totalmente inedito, con l’idea di entrare nei loro ricordi, in un loro spazio dove tutto sarebbe stato possibile, recuperando una femminilità annullata, la libertà di espressione della propria anima e del proprio corpo. E cercando il senso di tutto quello che avevo fatto fino ad allora.

Teatro di Rifredi

Via Vittorio Emanuele II, 303

Tel. 055.4220361/2

rifredi@teatrodellatoscana.it

6 – 7 maggio

ORLANDO NON FA SUONARE IL CORNO: mito e leggenda di Ottavio Bottecchia scritto e raccontato da Riccardo Ventrella con Klaus Martini Vieri Sturlini alla chitarra e la voce di Jauris Casanova luci e audio Samuele Batistoni scene Tecnici di palcoscenico del Teatro della Toscana la bicicletta è stata ricostruita da Simoncini Telai – Castelfiorentino produzione Teatro della Toscana, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con Théâtre de la Ville – Parigi e la collaborazione di Qendra Multimedia – Prishtina Raccontare le vicende dello sport per raccontare le vicende della società. Klaus Martini interpreta Orlando non fa suonare il corno di Riccardo Ventrella, con Vieri Sturlini alla chitarra, dedicato a mito e leggenda di Ottavio Bottecchia. Doppio vincitore del Tour de France nel 1924 e 1925, è la quintessenza del ciclismo eroico. Veneto di origine e di dimora nella prima parte della sua vita, friulano nella seconda; contadino, carrettiere, bersagliere ciclista decorato nel primo conflitto mondiale e poi corridore. Patriota prima, valoroso soldato in guerra, di ispirazione socialista poi, non fu l’eroe nazionale che il regime fascista immaginava e bramava: questo ha forse a che fare con la sua misteriosa morte avvenuta a seguito di un incidente stradale nel 1927 mentre si allenava sulle strade friulane. Pure, quella fine precoce e mai spiegata lo ha inscritto in un Olimpo che merita di essere cantato coi mezzi mitopoietici del teatro, in questo monologo polifonico che restituisce anche l’affascinante storia di quella temperie, gli anni Venti, che così tanto cambiò il mondo: dalle trincee alle Olimpiadi di Parigi, dai balletti russi alle avanguardie storiche.

Teatro di Rifredi

Via Vittorio Emanuele II, 303

Tel. 055.4220361/2

rifredi@teatrodellatoscana.it

Teatro Era | Stagione 2024 / 2025

5 – 6 aprile

FEDRA

di Jean Racine

traduzione Giovanni Raboni con Catherine Bertoni de Laet, Martino D'Amico, Valentina Elia, Elena Ghiaurov, Riccardo Livermore, Bruna Rossi, Massimo Verdastro scena Franco Raggi, Gregorio Zurla, Federico Tiezzi costumi Giovanna Buzzi luci Gianni Pollini canto Francesca Della Monica movimenti coreografici Cristiana Morganti regia Federico Tiezzi produzione Emilia Romagna Teatro ERT, Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale, Compagnia Lombardi-Tiezzi Colpa e punizione, ordine e disordine, si affrontano nella torbida vicenda di una passione impossibile. Federico Tiezzi dirige la Fedra scritta nel 1677, ispirata a Euripide e Seneca, che lo stesso Jean Racine definì «la migliore delle mie tragedie». Nel palazzo reale di Trezene, in una Grecia mentale e onirica, all’interno di una stanza simile a una camera di tortura, Fedra si dibatte nella morsa di una passione tanto irrefrenabile quanto impossibile: finché, non ricambiata, Fedra calunnia Ippolito di un tentativo di stupro. Ma tutti i personaggi hanno qualcosa da nascondere: Teseo le sue fughe amorose, Ippolito di amare Aricia, che discende da una stirpe nemica e assassina, Enone un intrigo bugiardo e colpevole. Il ritorno di Teseo farà precipitare gli eventi in tragedia.

In una dimensione claustrofobica, dove la ragione scompare sotto la violenza e la tensione del desiderio, affiorano motivi ancestrali, interpretabili solo con l’ausilio della psicanalisi freudiana. I mostri che appaiono nelle parole dei protagonisti sono quelli dell’inconscio.

Teatro Era

Parco J. Grotowski – Via Indipendenza, Pontedera (PI)

Tel. 0587.213988

era@teatrodellatoscana.it

