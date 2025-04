Diego Basso firma due concerti al Ristori di Verona

Due appuntamenti da non perdere, giovedì 24 e lunedì 28 aprile al Ristori di Verona firmati dal Maestro Diego Basso con le musiche di Disney e di Facchinetti

Si preannunciano due appuntamenti da non perdere, in grado di conquistare sia gli spettatori adulti che quelli più piccoli, quelli che verranno ospitati giovedì 24 e lunedì 28 aprile al Teatro Ristori di Verona.

A cominciare da “The World of Disney in Orchestra” che giovedì 24 aprile vedrà protagonista sul palco della città scaligera il Maestro Diego Basso, insieme agli oltre 70 artisti dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci di Art Voice Academy, impegnati a dar vita alle musiche che hanno reso immortali film di animazione quali Biancaneve, Il Libro della Giungla, Gli Aristogatti, La Bella e la Bestia, Il Re Leone, Hercules, La Sirenetta e Frozen. Grazie ad un lavoro di estrema cura e precisione nell’arrangiamento musicale per la grande orchestra il concerto condurrà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso questi capolavori, universalmente conosciuti e amati, che hanno lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo.

Symphony – Musiche di Roby Facchinetti nella rilettura raffinata e suggestiva di Diego Basso

Lunedì 28 aprile

l’emozione continuerà con “Symphony – Musiche di Roby Facchinetti”, un concerto con il quale Roby Facchinetti, che sarà presente in sala per l’occasione, e il Maestro Diego Basso hanno voluto riportare alla loro purezza i capolavori di Facchinetti, esaltandone la pura melodia e armonia, e trasformandoli in un’autentica sinfonia. Al Teatro Ristori l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta da Maestro Diego Basso e il Coro Lirico Giovanile di A.LI.VE, sotto la direzione di Paolo Facincani, faranno ascoltare in una veste inedita capolavori senza tempo tra i quali Pierre Uomini Soli, Chi fermerà la musica, Pensiero, Parsifal, Respiri e Rinascerò, rinascerai, in una rilettura raffinata e suggestiva, nella quale, grazie ad una profonda conoscenza degli strumenti musicali, ogni brano è spogliato della componente elettrica e percussiva moderna creando una nuova tessitura musicale in cui anche la parte vocale è affidata all’esecuzione orchestrale.

Due concerti emozionanti, che verranno impreziositi ulteriormente dall’utilizzo di un sistema innovativo di ascolto: il d&b Soundscape, un sistema tecnologico di avanguardia che consente all’amplificazione di creare un orizzonte sonoro coerente con la distribuzione dei musicisti in un’esperienza immersiva circondata da voci, note e suoni. In qualsiasi punto del teatro sarà possibile cogliere esattamente la provenienza delle note, siano esse quelle percussioni della batteria, o degli archi, come ci si trovasse fisicamente al centro dei musicisti, posizione solitamente riservata al solo Direttore d’Orchestra.

