Andato in scena presso il Teatro della Pergola di Firenze

In cima alla bellissima scalinata monumentale del Teatro della Pergola di Firenze, all’interno del saloncino Paolo Poli, è andato in scena Guanti bianchi, il monologo di Edoardo Erba, ispirato al libro L’arte spiegata ai truzzi di Paola Guagliumi e interpretato da Paolo Triestino, che ne ha curato anche la regia.

Il libro satirico della Guagliumi, guida turistica laureata in Storia dell’Arte, è dedicato ai giovani truzzi di Roma, vale a dire ai rozzi, che si propone di avvicinare alla storia dell’arte attraverso l’uso del gergo che praticano abitualmente; l’iniziativa ha riscosso successo in tutta Italia ed è stata segnalata positivamente addirittura dal Fondo Ambiente Italiano, notoriamente impegnato nella salvaguardia dei beni culturali, ma ha anche scatenato l’ira dei puristi della lingua romana, che non riconoscono nel linguaggio utilizzato dall’autrice alcuna corrispondenza con il dialetto della capitale e denunciano il rischio della diffusione di imitazioni di inflessioni ritenute rozze, appunto, come documenta la rivista Voce Romana.

Ma la lingua è un fenomeno sociale in continuo mutamento e, seppure si tratta di un prezioso patrimonio culturale da tutelare, come esorta ancora l’Accademia della Crusca in questi tempi particolarmente funestati dall’anglomania, già Dante, nel De vulgari eloquentia, si rivolse ai dotti del suo tempo per sottolineare l’importanza della lingua volgare, inaugurando di fatto gli studi di dialettologia moderna e proponendo un volgare sovraregionale come lingua di cultura degna dell’uso letterario.

Del resto, da tempo immemore il teatro utilizza il linguaggio vernacolare, per infrangere le barriere elitarie che relegano l’informazione al pubblico più colto, rendere accessibili i suoi contenuti a tutti, o infondere verosimiglianza alle ambientazioni delle sue trame e anche Erba, il drammaturgo e docente di Scrittura per la Scena presso l’Università di Pavia che ha indagato le potenzialità del dialetto in diverse sue opere, in questa pièce sceglie di portare in scena una forma del parlato laziale, ben aderente al protagonista di estrazione popolare.

Il personaggio di Antonio, nato e cresciuto a Colleferro, ha lasciato gli studi in giovane età per andare a lavorare e ha intrapreso, al seguito dello zio Cesare, la sua esperienza professionale come movimentatore di opere d’arte, specializzandosi in un settore dei trasporti tra i più delicati; l’arte di movimentare l’arte necessita di profonde conoscenze, infatti, necessarie a non danneggiare sculture e quadri di inestimabile valore, presi in carico sempre con i guanti bianchi, che assicurano un contatto protetto, per non lasciare graffi o macchie.

Il movimentatore ha trascorso quarant’anni della sua vita a collezionare straordinarie emozioni, a partire dalla prima occasione di trasporto, in cui rammenta di essere stato colto da una reazione di disorientamento associabile alla Sindrome di Stendhal; nel corso della sua carriera, racconta, ha attraversato l’Europa e ha raggiunto anche l’ America grazie al suo lavoro di profonda responsabilità, divenendo uno dei massimi esperti del settore e godendo del raro privilegio di studiare da vicino la fattura e le caratteristiche di opere immortali di cui commenta il significato, l’importanza innovativa, dando luogo ad una divertente esperienza immersiva nella storia dell’arte, ricca di aneddoti che ripercorrono duemila anni di capolavori, spaziando dall’età ellenistica fino alla street art contemporanea.

Triestino, attore che coltiva da sempre un rapporto emotivo con l’arte e moderno Marcel Marceau dotato di efficacia mimica quanto di parola, è coinvolgente in questo ritratto di homo faber omerico e neorealista che, alla fine della sua esperienza professionale, recupera la funzione narrativa allo scopo di tramandare il valore della bellezza.

L’arte, sin dai tempi antichi, suggestiona chi la osserva, parla agli uomini, trasmette idee e tramandare, movimentare il valore della bellezza è anche il movente pedagogico di Guanti bianchi, che usa registri e toni leggeri per catalizzare insospettabilmente l’attenzione sul tema della violenza, perchè Colleferro è anche stata teatro del tragico omicidio di Willy Monteiro Duarte, un giovane di origine capoverdiana, nel 2020 vittima di omicidio durante una rissa in cui tentò di difendere un amico; il pestaggio del ragazzo, come denuncia Antonio, è durato venti minuti, in totale assenza di soccorso da parte dei testimoni del fatto.

Allora il lavoro di Erba, apparentemente intriso di elementi eccessivamente esemplificativi di stampo populista, che esaltano le virtù e la saggezza popolare come espressioni di una cultura ignorante, ma ben più genuina dell’élite antagonista, vuole essere, in realtà, l’attraente espediente induttore di sensibilizzazione, capace di nobilitare il linguaggio gergale, colorito, attuale e diretto, allo scopo di esercitare l’empatia del pubblico.

Lo spettacolo è da ritenersi dedicato proprio ai truzzi, ai rozzi incapaci di esprimersi con mezzi diversi dalla violenza, agli assassini di Willy, agli spettatori indifferenti alle tragedie dei nostri tempi, ai razzisti, ai tiranni, ai prepotenti, individuati proprio come prime vittime dei contesti di marginalità in cui sono cresciuti e che hanno evidentemente inficiato sulla loro intelligenza emotiva.

Antonio dà voce ai quadri, movimenta l’arte, movimenta la cultura e l’intera esperienza è una movimentazione, grazie alle animazioni grafiche di Valeriano Spirito, che ricompongono e materializzano le opere di Michelangelo, Caravaggio, Rodin, Munch, Fontana, Pollock, mentre sono narrate, svincolate dal tempo e dalla loro immobilità; questa didattica drammatizzata movimenta anche i neuroni specchio e gli animi del pubblico in sala, in un’operazione riuscita, ma non esente dal conformarsi all’infinite scrolling bulimico che caratterizza quest’epoca, dominata dall’approvvigionamento dopaminergico di carrellate di immagini e nozioni in continuo scorrimento, distanti dai canali più profondi della riflessione e dell’analisi necessaria alla comprensione dei fenomeni artistici, sociali, culturali.

L’arte insegna ad osservare la realtà, indipendentemente dal livello di educazione e di istruzione, perché si rivolge a tutti e non ad una piccola cerchia di intenditori, sviluppando sempre conoscenza, ma soprattutto invitando i fruitori all’analisi, ovvero, ad essere veramente conosciuta, oltre che riconosciuta e celebrata.

Guanti bianchi

di

Edoardo Erba

con

Paolo Triestino

liberamente ispirato a

L’arte spiegata ai truzzi di Paola Guagliumi

musiche

Natalia Paviolo

luci

Giuseppe Magagnini

scena

Francesco Montanaro

costumi

TraArt

animazioni

Valeriano Spirito

tecnico luci

Alessandro Nigro

regia

Paolo Triestino

produzione

Diaghilev Srl

Foto

Stefano Sarghini