Teatro Argentina, Corrado Augias in 1945-2025. Ottanta anni di libertà

Il Teatro di Roma celebra 80 anni di libertà con Corrado Augias con un incontro speciale sulla storia italiana

Il Teatro di Roma onora una ricorrenza di fondamentale importanza per la memoria collettiva del Paese, l’ottantesimo Anniversario della Liberazione d’Italia (25 aprile 1945), un momento storico cruciale che segnò la fine dell’occupazione nazista e del regime fascista, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Italiana.

L’anniversario sarà celebrato domenica 27 aprile (ore 20:00) sul palco del Teatro Argentina con l’evento “1945-2025. Ottanta anni di libertà”, un’occasione unica per riflettere sulle grandi pagine della nostra storia, guidati dall’acuta analisi e dalla narrazione coinvolgente di Corrado Augias, figura di riferimento del panorama intellettuale italiano.

In un approccio originale e stimolante, Corrado Augias aprirà l’incontro con una suggestiva connessione tra passato e presente, in un ideale ponte con la storia, attraverso la proiezione degli ultimi, intensi minuti del film di successo di Paola Cortellesi, C’è ancora domani, per proporre una chiave di lettura emotiva e contemporanea delle tematiche legate alla libertà, all’emancipazione femminile e alla lotta per un futuro migliore, valori strettamente intrecciati con l’eredità della Liberazione.

Giornalista, scrittore e autore televisivo di riconosciuta autorevolezza, Corrado Augias, noto per la sua capacità di illuminare il passato con uno sguardo critico e appassionato, rendendo accessibili al grande pubblico le dinamiche storiche e politiche, in questo appuntamento speciale con la storia, ci accompagnerà nella riflessione sugli ottant’anni trascorsi dalla Liberazione. Partendo dalle immagini del film di Cortellesi, Augias analizzerà il significato di quella svolta epocale e le sue implicazioni sul presente e il futuro del nostro Paese, creando un collegamento tra le battaglie per la libertà di ieri e le sfide per la costruzione di una società più inclusiva oggi.

Introdotto dal Presidente del Teatro di Roma, Francesco Siciliano, l’evento rappresenta un momento collettivo e aperto per riflettere sui valori fondanti della nostra democrazia, nata dalla Resistenza e dalla lotta per la libertà. Sarà un’opportunità preziosa per promuovere un dibattito costruttivo sui modelli di impegno politico e sociale nella complessa realtà contemporanea, stimolando anche una discussione sul ruolo dei cittadini e delle istituzioni nel contesto della nostra attualità. La scelta di iniziare con un frammento di un’opera cinematografica così significativa sottolinea la volontà di rendere la riflessione sull’anniversario della Liberazione accessibile e coinvolgente per un pubblico ampio e diversificato.

L’evento, parte integrante della programmazione del Teatro di Roma – Teatro Nazionale, testimonia l’impegno del teatro nel promuovere la memoria storica e nel porsi come spazio privilegiato per la riflessione collettiva e il confronto democratico, utilizzando anche il linguaggio del cinema per stimolare la coscienza civile.

