Torino! Mancano solo 15 giorni al Fringe! Come vivere a pieno il Fringe? Ci sono 15 spettacoli nella prima settimana, da martedì 20 a domenica 25 maggio, e altri 15 nella seconda settimana, da martedì 27 maggio a domenica 1° giugno, per un totale di oltre 154 repliche. Ogni spettacolo va in scena alla stessa ora, ogni sera, dal martedì alla domenica. Puoi goderti fino a 2 spettacoli a sera nello stesso posto, oppure assistere a uno spettacolo nella prima fascia serale (tra le 19:30 e le 20:00) e ad un secondo in un altro luogo, nella seconda fascia serale (tra le 21:00 e le 21:30). Consiglio: controlla la durata del primo spettacolo! Ti serviranno 15–30 minuti per raggiungere il secondo spettacolo in un altro luogo se decidi di spostarti. ACQUISTA TICKET E CARNET SEGUICI SU INSTAGRAM Un’esperienza unica tutta da personalizzare! Con i Carnet scegli tu come vivere il Festival: crea la tua esperienza e goditi il Fringe al 100%! → Scarica l’App o sfoglia il programma online

→ Scegli 3 o 5 spettacoli e le date

→ Componi il tuo abbonamento Come compongo il mio abbonamento online? Scegli tutti gli spettacoli in programma e vivi il Fringe come vuoi tu: acquista il Carnet da 3 spettacoli a 27€ o quello da 5 spettacoli a 40€. → Vai su www.ticket.it → Scegli lo spettacolo da aggiungere al Carnet → Seleziona la data in cui vuoi vederlo → Seleziona +1 nel menù a tendina “Carnet 3 o 5” → Clicca su “Acquista”. Lo spettacolo verrà così aggiunto al carrello → Ripeti questa operazione per ogni spettacolo che sceglierai, fino a completare il tuo Carnet da 3 o 5 spettacoli → Vai al carrello per finalizzare l’acquisto del tuo Carnet ACQUISTA ORA “CARNET 3” ACQUISTA ORA “CARNET 5” Che Fringer sei?

Segui la nostra guida per scegliere gli spettacoli più adatti ai tuoi gusti e preparati al #ToFringe25! Comedy, Stand Up e sorrisi → Milano 70 Allora

→ Borderline

→ Le avventure di Pinocchio

→ Fantasista

→ Li chiamavano Bud e Terence Per riflettere → La tragedia della libertà

→ Arbeit

→ _/CYBERWAR\_

→ Cantanti

→ Capelli

→ Stomaco Politically Un-Correct → Freevola

→ L’Opera da 4 soldi

→ Stomaco

→ Open Mic Farm

→ _/CYBERWAR\_ Performance e Musica → Ultravarietà!

→ A.L.D.E.

→ Feminae

→ Capelli

→ Io sono INVISIBILE

→ Emmipiacevivere

→ Ecologia Capitalista

→ Terra e Polvere

→ Elizabeth I

→ perMani_diarioerotico Per tutta la famiglia → Le avventure di Pinocchio

→ About Storytelling/Prosa → I 4 desideri di Santu Martinu

→ Un tram che si chiama desiderio

→ Super Santos

→ Quell’attimo di beatitudine

→ Quando venne buio

→ perMani_diarioerotico

→ A.S.P. Armata Spaccamattoni

→ Il Funerale di Mia Madre

→ Terra e Polvere Circo contemporaneo → About Non ci piace chiamarle regole.

Diciamo che sono buone norme e consigli per vivere al meglio il tuo Festival. Scarica la nostra APP

La casa digitale del Torino Fringe Festival ospita tutto quello che vi serve sapere sul nostro Festival e sugli eventi: programma, biglietti, calendario, mappe, promozioni e molto, molto di più.

Scaricala ora su app.tofringe.it, sarà la tua bussola. Seguici su Instagram

Troverai anticipazioni, trailer degli eventi e annunci in tempo reale. Esplora il programma online

Consulta l’apposita sezione programma sul nostro sito.

Vario, assurdo, coinvolgente, sorprendente, coraggioso, spassoso, chiassoso… il Fringe ha mille volti: vieni a scoprirli tutti, e scegli quello più adatto a te. Taggaci

Il nostro hashtag #TOFRINGE25 potrebbe condurti in luoghi folli e misteriosi, ma è anche la chiave d’accesso ai segreti più gustosi del Festival. Acquista Online

Acquista i tuoi Ticket e Carnet per tempo.

Disponibilità fino a esaurimento posti: consigliamo vivamente di acquistare i tuoi biglietti in anticipo. Risparmia

Sono disponibili carnet a prezzo scontato e decine di convenzioni. Scoprile tutte, e sicuramente troverai quella che fa per te! Organizzati

Moltissimi eventi hanno una capienza ridotta con posti limitati.Non aspettare l’ultimo momento. Consulta le FAQ su www.tofringe.it/faq

Se hai una domanda su eventi, ticket e carnet, controlla le FAQ

sul sito. SCARICA APP SCARICA IL PROGRAMMA (PDF) PROGRAMMA ONLINE Non perderti l’inaugurazione! Martedì 13 maggio alle 20.30 a Le Roi Music Hall, una serata mozzafiato dal sapore retrò, realizzata in collaborazione con Salone OFF 25 del Salone Internazionale del Libro e Club Silencio, che farà rivivere il fascino delle scene calcate da Isa Bluette, Macario e Wanda Osiris, tra numeri di burlesque, canzoni d’altri tempi e sketch irresistibili. Posti limitati SCOPRI L’EVENTO ACQUISTA TICKET Guarda ora il Teaser ufficiale del #ToFringe25 SCOPRI DI PIÙ