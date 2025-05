Spazio Estivo GIARDINO DELLE ROSE

Via Giuseppe Poggi, 2 – Firenze

Orario di aperura: 9-20.30 tutti i giorni

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2025 ore 18

danza: Saphir di e con Manuela Rapi; al violino Martselina Davitaya

Venerdì 30 maggio ore 18 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: musica dal vivo con Funplugged (Laura Vicini: voce e chitarra; Paolo Amulfi: chitarra; Leopoldo Amulfi: cajon). Interpretano e riarrangiano in versione acustica brani del repertorio pop, rock, blues e country dagli anni Settanta fino a oggi. Le caratteristiche vocali di Laura, dotata di un timbro caldo e potente, e il modo di suonare di Paolo, pieno e percussivo, rendono particolarmente brillanti i loro concerti riuscendo a coinvolgere il pubblico di qualsiasi età, grazie anche alla versatilità del loro repertorio.

Sabato 31 maggio ore 18 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: International Songs con Riccardo Mori live. Riccardo Mori, chitarrista e cantante, attivo sulla scena musicale dai primi anni ’90, ha iniziato spaziando dal cantautorato al rock, alla sonorizzazione di installazioni artistiche e all’accompagnamento di reading poetici. Nel 2001 ha inciso con la scrittrice Erica Jong il CD Blood & Honey, Miele e Sangue edito da Bompiani con l’omonimo libro di poesie. Dal 2004 al 2006 ha fatto parte della band di Vasco Rossi come chitarrista acustico e corista. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo album solista Tracce Fantasma. Di recente ha collaborato con Ginevra Di Marco e con la cantante franco-indonesiana Anngun. Dal 2005 è docente di chitarra moderna presso l’Accademia Musicale di Firenze e la Scuola di Musica di Scandicci.

GIUGNO 2025 AL GIARDINO DELLE ROSE

Domenica 1 giugno ore 17 massaggi – rieducazione motoria – autodifesa a cura di Matteo Bruno. Massaggiatore professionale, esperto di Judoka, Matteo Bruno alternerà sessioni di massaggi gratuiti a dimostrazioni e piccole lezioni di autodifesa con approccio al movimento per tutti.

Alle 18.30 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: Mileo Rimolo Duo in concerto. Enzo Mileo: chitarra e voce; Pasquale Rimolo: fisarmonica. Musiche popolari che invitano a lascarsi trasportare. I ritmi sono quelli della pizzica, della taranta o delle canzoni ispirate ai temi delle lotte per la libertà. Anche ballando. O cantando. Enzo Mileo cresce con le musiche tradizionali del sud e impara sin da piccolo a suonare la chitarra, dalle pizziche salentine alle note della tradizione lucana passando dalle tarantelle campane. Negli anni, dopo essersi trasferito a Firenze, ha iniziato un lavoro di ricerca sulla musica del meridione italiano dal 1200 ad oggi. È fondatore di varie band, fra quelle storiche, ricordiamo i Two Pisces in Altomare, con Mario Soldato. Attualmente si esibisce in diverse formazioni privilegiando sempre la ricerca sulle tradizioni popolari e la musica etnica senza confini e frontiere di nessun tipo. Pasquale Rimolo Si avvicina al mondo della musica all’età di 7 anni, iniziando a suonare l’organetto, attratto dalle melodie tradizionali che il piccolo strumento a mantice è in grado di generare. Ha suonato in tantissime formazioni, dai Medilatina ai Two Pisces, ai Bassamusica, continuando a formarsi con musicisti come Richard Galliano, fisarmonicista di fama internazionale, che lo stimola a “seguire la musica delle sue origini”. Collabora con il folk-singer calabrese Peppe Voltarelli, con l’artista brasiliana Bia Goes, che con l’album “Todo Mundo Quer Dancar Baiao” è stata consacrata come una delle rivelazioni più interessanti della musica popolare brasiliana. Partecipa alla serie TV “Killing Eve”, prodotta da BBC America. Collabora con l’attrice performer Maria Cassi nello spettacolo “Concerto Grande”, con cui suona al Teatro Verdi di Firenze, per la “Notte dei Bambini” della fondazione Meyer. Compagni di viaggio musicali Marco Poggiolesi ( chitarra), I Rabarbari. In teatro collabora con la Compagnia Catalyst e la compagnia Interazioni Elementari. Come strumentista partecipa a numerosi festival/rassegne.

Lunedì 2 giugno ore 18 Attività per le famiglie Bepsi Pepsi. Guida Sylvia Zanotto. Benessere psicofisico e poesia. Vivere la poesia in armonia con l’ambiente circostante e il proprio corpo. Il tutto per ritrovare un proprio equilibrio interiore. Il benessere si trova ora improvvisamente in un giardino così bello che in un gioco di specchi, riflessi e rimandi introduce bellezza nei luoghi più segreti del nostro io. Del nostro incontro. Con gli altri. Con le rose. Con le parole. Prenotazione presso il bar o messaggio su Whattsapp 3667874404.

Martedì 3 giugno ore 18 Tavola Rotonda Ballate di rose II Un programma di microeventi interdisciplinari tra botanica, arte contemporanea, canto, poesia e musica dedicato al paradigma inesorabile delle rose ideato e curato da Elisabeth Vermeer. “Ballate di rose”, un progetto dinamico tra scienza e arte, si sviluppa in una passeggiata nel Giardino delle Rose, per creare un itinerario culturale sensoriale capitolato in varie tappe. (3, 4, 5 giugno). Le rose non protette. La condizione femminile di una società dove le donne non fanno parte delle specie protette. La cultura come antidoto contro la violenza. Con Elisabeth Vermeer

Mercoledì 4 giugno ore 18 Storia dell’arte – Reading poetico – Musica

Ballate di rose II Un programma di microeventi interdisciplinari tra botanica, arte contemporanea, canto, poesia e musica dedicato al paradigma inesorabile delle rose ideato e curato da Elisabeth Vermeer. “Ballate di rose”, un progetto dinamico tra scienza e arte, si sviluppa in una passeggiata nel Giardino delle Rose, per creare un itinerario culturale sensoriale capitolato in varie tappe. (3, 4, 5 giugno). L’immaginario della rosa nella storia dell’arte. Una narrazione trasversale di Elisabeth Vermer. In compagnia di Eric Nicholson: reading poetico bilingue; Rossana Damianelli e Paolo Fabbroni: canto a cappella; Debora Ferruzzi Caruso: acquarelli

Giovedì 5 giugno ore 18 Botanica – Arte – Musica – Cuisine

Ballate di rose II Un programma di microeventi interdisciplinari tra botanica, arte contemporanea, canto, poesia e musica dedicato al paradigma inesorabile delle rose ideato e curato da Elisabeth Vermeer. Un progetto dinamico tra scienza e arte, si sviluppa in una passeggiata nel Giardino delle Rose, per creare un itinerario culturale sensoriale capitolato in varie tappe. (3, 4, 5 giugno). Dalle specie antiche alle rose. Una narrazione trasversale di Elisabeth Vermer. In compagnia di Bijan Saadat: profumi di rosa dalla Persia; Donatella Cheri: flauto traverso; Angela Raveggi: creazioni con petali di rose; Debora Ferruzzi Caruso e Zhanna Chaban: acquarelli

Venerdì 6 giugno ore 18.30 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: musica dal vivo con SOS Bluegrass Nicola Ronchi, Leonardo Campatelli e Cristian Vegni formano un trio acustico che ripropone i classici della musica country rock dagli anni ‘50 agli anni ‘70. Atmosfere folk, rock, country tipiche della tradizione americana (e non solo) accompagnate da armonie vocali sono il biglietto da visita degli SOS Bluegrass. Con le sonorità d’oltreoceano, vi accompagneranno in un viaggio che percorre oltre sessant’anni di ottima musica con hit senza tempo che hanno segnato il panorama musicale mondiale.

Sabato 7 giugno ore 18.30 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: musica dal vivo con Teresa Rossi e percussioni. Teresa Rossi: voce e chitarra; Elena Collina: percussioni. Teresa Rossi inizia a suonare con I Rooms by the Sea a Firenze nel 2016, il gruppo viene fondato con Lapo Querci e Mattia Papi. Il progetto nasce dall’incontro di influenze e idee diverse, guidate dall’obiettivo di trovare una propria dimensione sonora. I generi di riferimento spaziano dall’Indie-Rock al Folk al Pop, con testi in inglese intimi e malinconici. Teresa scrive con i Rooms by the Sea dall’esordio e parallelamente, nell’ultimo anno, porta avanti un progetto proprio riprendendo suoni e influenze con sfumature nuove. Propone inediti e cover in una versione minimale, alternando dimensioni acustiche ed elettriche.

Domenica 8 giugno ore 17 massaggi – rieducazione motoria – autodifesa a cura di Matteo Bruno. Massaggiatore professionale, esperto di Judoka, Matteo Bruno alternerà sessioni di massaggi gratuiti a dimostrazioni e piccole lezioni di autodifesa con approccio al movimento per tutti.

ore 18.30 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: musica dal vivo con Davide Zappia. Davide Zappia è un pianista professionista di 26 anni, di formazione classica e jazz, diplomato al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Ha fatto parte dell’orchestra jazz del Conservatorio di Firenze nell’ambito dei progetti attivati dal Conservatorio, esibendosi al Teatro Romano di Fiesole; ha inoltre condiviso il palco con musicisti del calibro di Rita Marcotulli. Ha curato l’arrangiamento ed eseguito brani musicali per spettacoli teatrali di successo come “Il mio Nome è Spadaro”, di Gianmaria Vassallo e Riccardo Giannini, andato in scena al Teatro Puccini di Firenze. Al Giardino delle Rose presenterà arrangiamenti personali (piano e voce) di composizioni standard internazionali appartenenti al repertorio jazz e pop e brani originali del proprio repertorio.

Lunedì 9 giugno ore 18 Attività per le famiglie Bepsi Pepsi. Guida Sylvia Zanotto. Benessere psicofisico e poesia. Vivere la poesia in armonia con l’ambiente circostante e il proprio corpo. Il tutto per ritrovare un proprio equilibrio interiore. Il benessere si trova ora improvvisamente in un giardino così bello che in un gioco di specchi, riflessi e rimandi introduce bellezza nei luoghi più segreti del nostro io. Del nostro incontro. Con gli altri. Con le rose. Con le parole. Prenotazione presso il bar o messaggio su Whattsapp 3667874404.

Martedì 10 giugno ore 18 Paesaggiando, attività per le famiglie A cura della Società Toscana dell’Orticultura. “Paesaggiando” è un percorso fisico e culturale nella storia del verde urbano e storico del Giardino delle Rose. Si scoprono alcune caratteristiche botaniche e paesaggistiche del luogo che lo hanno caratterizzato nella storia rendendolo unico non solo da un punto di vista estetico ma anche per la presenza di innumerevoli specie e varietà botaniche di rilievo. Il percorso si costruirà su varie tappe e permetterà al pubblico di conoscere alcuni aspetti inediti della storia del giardino, approfondendone l’importanza storica e di carattere paesaggistico. Il laboratorio è pensato per un pubblico di adulti.

Mercoledì 11 giugno ore 17.30 Laboratorio artistico, attività per le famiglie a cura della Società Toscana dell’Orticultura. Il laboratorio è pensato per un pubblico di bambini (6+), ragazzi (14+) e adulti. Fra le istituzioni del settore agricolo che sono nate ed hanno sede in Firenze, la Società Toscana di Orticultura è, dopo l’Accademia dei Georgofili (sorta nel 1753), la più antica essendo stata fondata nel 1854. È un’associazione di promozione sociale che promuove la cultura nel settore del verde e del paesaggio, in particolare nel settore dell’orticoltura, della frutticoltura, della floricoltura e del giardinaggio.

Giovedì 12 giugno ore 18.30 presentazione libro & poesia danza: Controcanto di e con Sylvia Zanotto (Edizioni Il Foglio, 2025). Dialoga con l’autrice la scrittrice Nicoletta Manetti. Poesia danza: Sylvia Zanotto; Butoh: Clara Burgio. Controcanto narra di una grande ingiustizia. Morire in guerra a poco più di vent’anni. Il dolore e il lutto per la perdita della figlia morta a 26 anni sotto una bomba nel conflitto siriano e la perdita del padre anziano a 89 anni si sono intrecciati in un unico canto dove le lacrime contengono il sale (quello di Glissant) e dove la terra rigenera senso nelle sue nuove radici; radici che il nostro io disorientato stenta a riconoscere, così fragile e senza appigli, in un mondo incatenato da false e misere ideologie. Nel terzo millennio, come nell’antica Cartagine le guerre dividono ancora gli uomini. Portano lo scettro del potere con la stessa ignoranza di tutti i tempi e di tutte le guerre. Io che non so nulla, so che le guerre sono frutto dell’ignoranza. Il vero sapere costruisce amore, pace, condivisione.

Venerdì 13 giugno ore 18.30 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: musica dal vivo con Catapano Boni Duo. Marilena Catapano: voce e percussioni; Gianfilippo Boni: voce e pianoforte. Il Duo ripropone il meglio della musica d’autore Italiana (Dalla, De Gregori, De Andrè, Fossati, Conte, Capossela, Daniele, Gaetano, Battisti, Caputo, Concato e tanti altri, non tralasciando i brani più significativi del Cantautorato internazionale femminile (Tracy Chapman, Cindy Lauper, Suzanne Vega etc), riproponendoli in versioni ritmiche riarrangiate e liberamente reinterpretate, dando sempre libero spazio all’improvvisazione e all’emozione del momento.

Sabato 14 giugno ore 17 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta l’incontro “Orme Feline” + aperitivo a sostegno di Orme Libere odv Maria Scacchetti, Consulente della Relazione Felina e volontaria di Orme Libere odv presenterà le attività dell’associazione risponderà alle curiosità più diffuse sui gatti. Seguirà aperitivo per raccogliere fondi a favore degli animali in cerca di adozione di Orme Libere odv. Alle ore 18 Orme Libere in musica con SOS Bluegrass. Nicola Ronchi, Leonardo Campatelli e Cristian Vegni formano un trio acustico che ripropone i classici della musica country rock dagli anni ‘50 agli anni ‘70. Atmosfere folk, rock, country tipiche della tradizione americana (e non solo) accompagnate da armonie vocali sono il biglietto da visita degli SOS Bluegrass. Con le sonorità d’oltreoceano, vi accompagneranno in un viaggio che percorre oltre sessant’anni di ottima musica con hit senza tempo che hanno segnato il panorama musicale mondiale.

Domenica 15 giugno ore 17 massaggi – rieducazione motoria – autodifesa a cura di Matteo Bruno. Massaggiatore professionale, esperto di Judoka, Matteo Bruno alternerà sessioni di massaggi gratuiti a dimostrazioni e piccole lezioni di autodifesa con approccio al movimento per tutti.

ore 18.30 Musica dal vivo con UI. Julia Wakabayashi: voce e chitarra acustica; Cosimo Ravenni: voce e chitarra acustica. Il duo nasce dall’incontro di due personalità eclettiche unite dalla passione per la musica e l’arte. Il duo affronta un repertorio variegato che rievoca le armonie vocali vintage di Simon & Garfunkel ma anche di Joni Mitchell e artisti Giapponesi come Oda Kazumasa.

Lunedì 16 giugno ore 18.30 Gruppo di lettura Quello che so di te di Nadia Terranova (Guanda Edizioni, 2025). Il gruppo di lettura della Biblioteca delle Donne si ritrova per condividere impressioni, emozioni, riflessioni scaturite dalla lettura del romanzo finalista al Premio Strega. Gruppo aperto.

Martedì 17 giugno ore 18 Performance Zan Zendegi Azadi. Danza, canto e letture: Giulia Marchetti; musica e letture: Sara Sayad Nik; letture: Monica Guerrieri. Musica, poesia, letteratura e danza in onore alle lotte delle donne iraniane. Un’idea di Giulia Marchetti e Vladimiro Pelliciardi. Un velo indossato male può essere una condanna a morte se sei una donna in Iran. Dall’assassinio di Mahsa Amini, punita per un ciuffo sconveniente, i capelli delle donne sono diventati un simbolo della lotta per la libertà in un paese dove la teocrazia ha istituzionalizzato l’apartheid di genere considerando una donna come una cittadina di “seconda classe”, oltre alla repressione, le violazioni dei diritti umani, gli arresti arbitrari, le torture, gli stupri, le sparizioni e le condanne a morte che segnano profondamente la vita della popolazione.

Questo spettacolo vuole mandare un gesto d’amore e di sostegno al movimento di lotta iraniano delle donne e dei tanti uomini che da 40 anni protestano contro il potere cieco e violento degli ayatollah chiedendo libertà civili, politiche e il riconoscimento della dignità umana. Si ascoltano poesie e testi in lingua italiana e farsi (persiano), canti, danza e musiche. Donna, Vita, Libertà è lo slogan delle tante voci femminili che rompono il silenzio, forti e determinate, che affermano, che rivendicano, che si fanno gesto come tagliarsi un ciuffo di capelli, che cantano il brano “Baraye” l’inno delle proteste, slogan gesto ed inno emblemi della lotta di liberazione delle donne dalle costrizioni della teocrazia degli ayatollah. (Testo di Vladimiro Pelliciardi)

Mercoledì 18 giugno ore 17.30 Ortolandia, attività per le famiglie a cura della Società Toscana dell’Orticultura. Ortolandia indica come approcciarsi ad una produzione più rispettosa dell’ambente secondo i principi dell’agro ecologia, con l’ausilio dei nostri esperti operatori. Ogni incontro sarà all’insegna della stagionalità e incentrato sulla sana coltivazione di ortaggi e relazioni, all’interno degli spazi della Società Toscana di Orticultura e delle aiuole dedicate e inclusive. Il laboratorio è pensato per un pubblico di bambini (6+), ragazzi (14+) e adulti

Giovedì 19 giugno ore 18 presentazioni libri e collane: Stranieri a Firenze sulle sue colline tra Ottocento e Novecento nella collana di Angelo Pontecorboli Editore; modera Nicoletta Manetti. Saranno presenti gli autori. Firenze non è stata solo tappa di grand tour, ma approdo, da cui attingere ispirazione letterati, artisti o scienziati stranieri tra fine Ottocento e primi Novecento. Nella nostra città hanno soggiornato, talvolta a lungo, “forestieri” straordinari, dando alla luce grandi opere.

La collana “Stranieri a Firenze” di Angelo Pontecorboli Editore ha lo scopo di “raccontare” i soggiorni dei personaggi più noti e di altri, meno conosciuti, ma non meno importanti, tutti da scoprire. Capostipite è Gli anglo-fiorentini nell’Ottocento a Firenze: luoghi passioni e segreti di Paola Maresca che ci porta nei salotti dei Browning, dei Trollope, ci racconta di medium e negromanti, di Miss Uragano, dei fantasmi di Henry James e tanto altro. Su questa scia, la stessa autrice ha raccontato l’“incontro di anime” di Edoardo Shuré e Margherita Albana Mignaty a Firenze. Valerio Cantafio Casamaggi con Il marchese de Sade a Firenze nel 1775, narra i tre mesi di libertà vissuti dal protagonista in questa città “mille volte felice”. Le tre principesse a Firenze di Roberto Mosi ci racconta delle sorelle Bonaparte: la mitica Paolina e Carolina qui sono morte e quest’ultima vi è sepolta. La loro omonima, Marie Laetitia Bonaparte Rattazzi, descritta con raffinatezza da Caterina Perrone, porta invece una ventata di scandalo nei salotti di Firenze Capitale. Dalla penna di Alba Avarello esce Anatole France a Firenze, che qui ha scritto Il giglio rosso. In Einstein a Firenze di Valeria Rondoni e Paolo Bulletti, vediamo il grande Albert suonare il suo violino sul sasso del Monastero di San Francesco a Fiesole. Non mancano i tedeschi: il poeta R. M. Rilke, con Diario fiorentino – R. M. Rilke e Lou Salomè di Roberto Mosi, e Gisella Selden Goth e Trudy a Firenze, madre e figlia, musicologa e danzatrice, che tanto hanno contribuito alla cultura musicale fiorentina del Novecento, di Maria Dina Tozzi.

Nicoletta Manetti ha indagato la permanenza di tre coppie: Anja e Dostoevskij a Firenze, otto mesi quando la città era capitale, tra attacchi epilettici e miseria, ma anche stupore e la nuova gravidanza di lei; D.H. Lawrence e Frieda a Firenze, L’Amante di Lady Chatterley: il poeta che, nel suo inquieto peregrinare, trova nella Flowery Tuscany l’armonia vagheggiata e l’ispirazione per il suo più famoso romanzo; Gertrude Stein e Alice B. Toklas a Firenze, in cui la “Signora del Novecento” dichiara il suo amore ad Alice su per la collina di Settignano.

Venerdì 20 giugno ore 18.30 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: musica dal vivo con Davide Zappia. Davide Zappia è un pianista professionista di 26 anni, di formazione classica e jazz, diplomato al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Ha fatto parte dell’orchestra jazz del Conservatorio di Firenze nell’ambito dei progetti attivati dal Conservatorio, esibendosi al Teatro Romano di Fiesole; ha inoltre condiviso il palco con musicisti del calibro di Rita Marcotulli. Ha curato l’arrangiamento ed eseguito brani musicali per spettacoli teatrali di successo come “Il mio Nome è Spadaro”, di Gianmaria Vassallo e Riccardo Giannini, andato in scena al Teatro Puccini di Firenze. Al Giardino delle Rose presenterà arrangiamenti personali (piano e voce) di composizioni standard internazionali appartenenti al repertorio jazz e pop e brani originali del proprio repertorio.

Sabato 21 giugno ore 18.30 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: musica dal vivo con Keruak Trio. I Keruak uniscono i suoni e la forza del pop-rock al groove del funk. Raccontandosi sia in italiano che in inglese, la loro musica è un invito a non prendersi troppo sul serio. Questa domenica suoneranno in duo acustico, per farvi divertire e scoprire una versione più intima dei loro brani originali e cover.

Domenica 22 giugno ore 17 massaggi – rieducazione motoria – autodifesa a cura di Matteo Bruno. Massaggiatore professionale, esperto di Judoka, Matteo Bruno alternerà sessioni di massaggi gratuiti a dimostrazioni e piccole lezioni di autodifesa con approccio al movimento per tutti. Ore 18.30 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: musica dal vivo con SOS Bluegrass. Nicola Ronchi, Leonardo Campatelli e Cristian Vegni formano un trio acustico che ripropone i classici della musica country rock dagli anni ‘50 agli anni ‘70. Atmosfere folk, rock, country tipiche della tradizione americana (e non solo) accompagnate da armonie vocali sono il biglietto da visita degli SOS Bluegrass. Con le sonorità d’oltreoceano, vi accompagneranno in un viaggio che percorre oltre sessant’anni di ottima musica con hit senza tempo che hanno segnato il panorama musicale mondiale.

Lunedì 23 giugno

ore 18 Performance di danza Gaia Scuderi presenta: Mosaico arabo. In una atmosfera di bellezza e tranquillità, immersi nella natura, magari sorseggiando un cocktail potrete assistere allo spettacolo di danza espressiva araba con Gaia Scuderi. Verranno presentate molteplici danze, ognuna racchiuderà in sé un piccolo mondo, piccole isole di felicità e sogno.

Gaia Scuderi. Danzatrice e coreografa. Inizia lo studio della danza nel 1981 seguendo corsi di danza classica, contemporanea e Graham presso la scuola Daria Collins. Parallelamente completa la sua formazione artistica studiando canto lirico, pianoforte e solfeggio presso la Scuola “Vito Frazzi”.

Dal 1990 con il “Teatro dell’Arcano” di Kassim Bayathly e Roberta Bongini si occupa di danza araba e continua parallelamente a perfezionarsi in classico, moderno e flamenco, con Angela Mugnai, Daniel Tinazzi, Rosanna Brocanello, Claudio Iavarone, creando un suo stile personalizzato. Dal 1994 si esibisce nei migliori Teatri in Italia (Teatro Studio di Scandicci, Teatro Puccini di Firenze, Limonaia di Villa Strozzi , Teatro di Rifredi, Teatro Verdi di Firenze Teatro Stabile di Potenza, Teatro Rossetti di Vasto,teatro Dams Bologna, Stabile di Reggio Emilia teatro stabile di Urbino). All’ estero (Spagna festival internazionale di Tortosa, Germania mostra di arte contemporanea presso municipio di Heildeberg, Lussemburgo mostra d’arte contemporanea, Belgio associazione culturale araba, Damasco festival mondiale del teatro presso teatro dell’Opera, Marakesch festival internazionale teatrale presso teatro Royal.Ospite d’onore al festival di teatro nazionale in Libia. Partecipa a svariati festival di livello internazionale Festival “Castel Dei Mondi” di Andria (in collaborazione con il Teatro Tascabile di Bergamo), Festival “Emmas” di Olbia (collaborazione con Peter Gabriel), “Carovane” con il Comune di Piacenza, “Fabbrica Europa” di Firenze, Roscigno Danza, Festival Pompeiano all’arena di Pompei. Collabora attivamente con musicisti di affermato valore artistico quali: Jamal Ouassini, direttore dell’Orchestra di Tangeri, Stefano Maurizi raffinato pianista e compositore, e con Kassim Bayatly noto regista Irakeno direttore del dipartimento di teatro dell’università libica di Tripoli. Nel 2007 ha scritto con Roberta Bongini il manuale di danza “La danza del ventre” Edizioni Gremese (con annesso dvd delle sue danze), edito in Italia e Francia.

Viene considerata dalla critica una delle migliori soliste in Europa.

Martedì 24 giugno FUOCHI DI SAN GIOVANNI. Chiusura del giardino per motivi di sicurezza

Mercoledì 25 giugno ore 18.30 Presentazione libro Florence Dark Side – La città e il suo doppio oscuro, antologia a cura di Nicola Ronchi e Mirko Tondi (I libri di Mompracem, 2025); saranno presenti curatori e autori. Firenze è una città strana. Sotto un’aura patinata e turistica, nasconde un sottobosco oscuro, teatro ideale per storie “nere”. Niente di più facile, quindi, che riunire un gruppo di amici, accomunati dalla passione per la cosiddetta “letteratura di genere”, e lasciarli liberi di sbizzarrirsi con l’unico vincolo dell’ambientazione. Ognuno col suo stile, facilmente riconoscibile per i compagni di avventura e per chi abbia avuto modo di leggere altri loro scritti. Ognuno col suo amore per una città fatta per il mondo ma pronta a far credere che, del mondo, può benissimo fare a meno.

Nicola Ronchi. Classe ’71, è musicista e scrittore per passione. Suona in tre band diverse che spaziano dal country al rock e ha all’attivo più di dieci romanzi pubblicati, principalmente di genere “thriller psicologico”, oltre a decine di racconti editi in varie antologie.

Mirko Tondi. Nato a Firenze nel 1977. Insegnante e formatore, come autore ha pubblicato racconti in riviste (Con.tempo, StreetBook, Salmace) e volumi antologici (fra questi, i Gialli Mondadori nel 2010; Ambulance Songs 2 per Arcana Edizioni, 2021), saggi (compreso il manuale Brandelli di uno scrittore precario per Edizioni Il Foglio, 2022) e romanzi (tra cui La traiettoria della mosca, Ilfilorosso, 2023). Il suo ultimo libro è la raccolta di racconti a carattere musicale Tom Waits è del sagittario (LeMus Edizioni, 2023). Svolge attività di editing ed è docente di corsi e laboratori di scrittura, per adulti e bambini.

Giovedì 26 giugno ore 18.30 Presentazione libro & Poesia danza: Il mercato delle nuvole, di e con Vanessa Fazzolari (Book Tribu Edizioni, 2025); dialoga con l’autrice Sylvia Zanotto; seguirà una performance di poesia danza. Il mercato delle nuvole è un viaggio poetico attraverso le stagioni dell’anima, diviso in due sezioni che raccontano la crescita e la convivenza di due mondi: quello dell’infanzia e quello dell’età adulta. Nella prima parte, Tra la fantasia e l’impegno di diventare grandi , si ascolta la voce limpida del bambino: la fantasia, l’immensità del cielo, la meraviglia davanti all’incanto delle piccole cose. Sono poesie che guardano con occhi spalancati, capaci di vedere l’invisibile e sfidare l’impossibile. La seconda parte, Le nuvole del cambiamento, ci accompagna nel mondo adulto, dove il cielo non è più solo sogno, ma anche riflessione e consapevolezza. È la parte di noi che ha imparato a rallentare, a guardarsi dentro, a costruire significato nei silenzi. Ma, anche qui, il bambino non è sparito: vive dentro l’adulto, come una voce sommessa che non ha mai smesso di credere. “Il mercato delle nuvole” è la dimostrazione poetica che crescere non significa perdere l’incanto, ma imparare a portarlo con sé – ogni giorno, sotto ogni cielo.

Venerdì 27 giugno ore 18.30 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: musica dal vivo con Semicircles. Andrea Toscani: voce e chitarra; Simone JC: voce e chitarra. I SecmiCircles nascono dalle ceneri del grunge anni 90, quindi propongono un repertorio di cover in chiave acustica che riporta alle atmosfere tipiche del sound di Seattle, aggiungendo però qualche brano che confina con quel periodo, ma che si apre alle sonorità dei primi 2000, quindi versioni acustiche di brani nu-metal e qualche brano originale che resta sempre ancorato alle solite radici.

Sabato 28 giugno ore 18.30 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: musica dal vivo con Mediterranean Quartet. Paolo Casu: percussioni; Luca Imperatore: chitarra classica; Alessandro Piccini: chitarra classica e voce; Enzo Mileo: chitarra e voce. Il gruppo si esibirà in musiche e canzoni popolari cubane, con ritmi di rumba, bolero, beguine, bossa nova. Inoltre con il contributo di Enzo Mileo la musica si sposterà sulle tradizioni del Sud Italia invitando tutti a lascarsi trasportare dai ritmi della pizzica, della taranta o di qualche struggente canzone d’amore. Anche ballando.

Paolo Casu è uno dei percussionisti più ricercati nella word music, ha alle spalle numerose collaborazioni e ha inciso dischi con i Fuentes, I Griot Metropolitaine, Bandaitaliana di R. Tesi e altri. Di origine sarda vive e lavora da numerosi anni a Firenze.

Luca Imperatore, diplomato in chitarra classica al conservatorio di Verona, allievo di Nuccio D’Angelo, si è discostato dalla musica classica per intraprendere nuove strade, collabora con vari gruppi di musica etnica e di flamenco, nato a Lanciano vive e insegna da molti anni a Firenze.

Alessandro Piccini ha alle spalle numerose esperienze musicali, ha suonato per tanti anni con il grande sassofonista di jazz Fulvio Sisti, con Titta Nesti, Stefano “Cocco” Cantini, Leonardo Pieri, Ettore Bonafè e tanti altri musicisti, fra cui Massimo Moroni noto musicista romano, con cui ha lavorato per un lungo periodo in Germania.

Enzo Mileo cresce con le musiche tradizionali del sud e impara sin da piccolo a suonare la chitarra, dalle pizziche salentine alle note della tradizione lucana passando dalle tarantelle campane. Negli anni, dopo essersi trasferito a Firenze, ha iniziato un lavoro di ricerca sulla musica del meridione italiano dal 1200 ad oggi. È fondatore di varie band, fra quelle storiche, ricordiamo i Two Pisces in Altomare, con Mario Soldato. Attualmente si esibisce in diverse formazioni privilegiando sempre la ricerca sulle tradizioni popolari e la musica etnica senza confini e frontiere di nessun tipo.

Domenica 29 giugno ore 17 massaggi – rieducazione motoria – autodifesa a cura di Matteo Bruno. Massaggiatore professionale, esperto di Judoka, Matteo Bruno alternerà sessioni di massaggi gratuiti a dimostrazioni e piccole lezioni di autodifesa con approccio al movimento per tutti. Alle ore 18.30 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: International Songs – Riccardo Mori Live. Riccardo Mori: voce e chitarra. Riccardo Mori, chitarrista e cantante, attivo sulla scena musicale dai primi anni ’90, ha iniziato spaziando dal cantautorato al rock, alla sonorizzazione di installazioni artistiche e all’accompagnamento di reading poetici. Nel 2001 ha inciso con la scrittrice Erica Jong il CD “Blood & Honey, Miele e Sangue” edito da Bompiani con l’omonimo libro di poesie. Dal 2004 al 2006 ha fatto parte della band di Vasco Rossi in qualità di chitarrista acustico e corista. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo album solista “Tracce Fantasma”. Di recente ha collaborato con Ginevra Di Marco e con la cantante franco-indonesiana Anngun. Dal 2005 è docente di chitarra moderna presso l’Accademia Musicale di Firenze e la Scuola di Musica di Scandicci.

Lunedì 30 giugno ore 18 Reading La poesia di Stefano Busolin e le parole nel cassetto. Saranno presenti i membri della giuria. Letture a cura di Sylvia Zanotto e Evelyne Arrighi; sonorizzazioni di Maurizio Speciale. Interviene Paolo Ciampi, Presidente della Giuria del premio letterario “le parole nel Cassetto”. In memoria di Stefano Busolin, poeta fiorentino e ideatore del concorso letterario “Le Parole nel Cassetto” saranno lette sue poesie tratte da “La città di pietra” (Passigli Editore, 2014) e “Fibrillazioni” (Nardino Editore, 2019) e sarà lanciata la ventesima edizione di “Le Parole nel Cassetto”.