Dal 6 al 18 maggio



Gli Chantiers d’Europe a Firenze

In occasione delle giornate dell’Europa un viaggio tra linguaggi della scena contemporanea nel segno delle partnership internazionali del Teatro della Pergola.

Dal 6 al 18 maggio, in occasione degli Chantiers d’Europe – nome assunto per dare un segno di riferimento forte alla manifestazione sorella del Théâtre de la Ville di Parigi – tutto gli spazi dentro e fuori del Teatro si animeranno in una “città degli interventi artistici” che avrà per protagonisti principali gli attori giovani che si sono diplomati nelle scuole ‘Orazio Costa’ e l’Oltrarno del Teatro della Toscana, riuniti nella Troupe 25, omaggio al primo quarto del secolo nuovo ormai trascorso.

In programma, artisti come Klaus Martini, Vieri Sturlini, Jeton Neziraj, Pierlorenzo Pisano, Paolo Valerio, Jean Audouze, Jean-Claude Carrière, Letizia Fuochi, Serge Maggiani, Marta Pereira da Costa, Duarte, Lina Sastri, Joana Craveiro.

Il programma è l’espressione concreta di una visione condivisa: creare un ponte tra memoria e futuro, dove la storia diventa laboratorio di nuove visioni e incontri culturali, e dove la formazione e la trasmissione sono un elemento fondamentale di questo ponte gettato. Dal teatro di narrazione, alle opere multilingue e agli incontri di letteratura e musica che connettono diverse tradizioni, dal mediterraneo all’Africa.

Il lavoro di formazione è stato avviato ormai oltre due anni fa insieme al Théâtre de la Ville e ha radunato nel lavoro un gruppo di venti attori, tutti provenienti dalle scuole ‘Orazio Costa’ e l’Oltrarno del Teatro della Toscana e ormai avviati sulla strada della professione, che hanno attraversato varie esperienze in Paesi diversi del mondo, in diverse lingue, e ora riconoscibili sotto un’etichetta, quella di Troupe 25, che è un omaggio al primo quarto del secolo nuovo ormai trascorso.

Tutto il complesso delle attività è anche un modo per animare nella loro totalità in una sorta di “città” tutti gli spazi del Teatro della Pergola, consueti o meno: non solo il palcoscenico della Sala, o il Saloncino, ma anche gli spazi museali e il piccolo modello di teatro nel sotterraneo dedicato a Tadeusz Kantor. E, fuori, dalla Pergola, il Chiostro dell’ex Monastero di Santa Maria degli Angeli, fino al Teatro di Rifredi. Al numero 12 di via della Pergola sarà poi inaugurata la Farmacia poetica, nella quale si potranno ricevere Consultazioni a ciclo continuo.

Il programma che va dal 6 al 18 maggio offre una vasta gamma di proposte. Dal teatro di narrazione dedicato al mito sportivo di Ottavio Bottecchia, alle opere che riflettono sui drammi dell’attualità come Negotiating Peace di Jeton Neziraj, alla Pergola in Piazza e agli incontri di letteratura e musica che connettono diverse tradizioni mediterranee come nel doppio concerto Lisbona/Napoli con Marta Pereira Da Costa, Duarte e Lina Sastri, parte di un focus sul Portogallo – con il contributo della Fondazione Calouste Gulbenkian – che prosegue il discorso iniziato con il Pessoa di Bob Wilson e che vedrà all’interno degli Chantiers anche una lettura dal classico femminista degli anni Settanta Le nuove lettere portoghesi, e il Tabucchi di Pirandello è desiderato al telefono con Serge Maggiani.

Grande esito del lavoro di formazione è lo Ionesco Suite in versione itinerante che vedrà attori italiani e francesi dialogare nei diversi spazi della Pergola attorno all’iconico spettacolo, più volte rappresentato a Firenze, che è stato negli ultimi due anni oggetti di un fecondo scambio di trasmissione in lingue e luoghi diversi.

Altro coinvolgimento della Troupe 25 e simbolo del rapporto tra teatro e scienza, che è stato uno dei grandi fronti di impegno della Pergola negli ultimi anni, è Les Dernières Nouvelles du Ciel, con il grande astrofisico Jean Audouze in scena.

Si parte simbolicamente con le Consultazioni poetiche, il progetto che più ha legato teatro, persone e spazi esterni a partire dal fatidico 2020: si inizia a Montedomini, dove più volte sono state offerte a ospiti e personale, e si va poi per medici, infermieri e pazienti a Santa Maria Nuova: due grandi istituzioni della città con le quali più volte il Teatro della Toscana ha lavorato. E si continuerà in Chiostro dell’ex Monastero di Santa Maria degli Angeli e nella Farmacia poetica al 12 di via della Pergola.

Tutto il programma è, dunque, insieme un sunto e un punto di osservazione su un lavoro di cooperazione internazionale che ha sempre avuto l’obiettivo di allargare le prospettive e porsi l’interrogativo del cangiante ruolo del teatro nel tempo che viviamo e vivremo, puntando su quelle forze artistiche che del futuro dovranno essere protagoniste nel contesto di un’idea di cultura fortemente europea, ma pronta a stabilire ponti e relazioni con il mondo.

Calendario

6 maggio, ore 9:30 – 11:30

ASP Firenze Montedomini

Consultazioni poetiche

Il Teatro della Pergola torna per il terzo anno nell’ASP Firenze Montedomini con le Consultazioni poetiche. Significa dare all’espressione teatrale il senso vero di solidarietà e di vicinanza umana nella relazione più piccola ma più significativa che si possa immaginare, quella tra due persone.

Ingresso riservato a ospiti e personale interno

6 > 7 maggio, ore 20:45

Teatro di Rifredi

Orlando non fa suonare il corno: mito e leggenda di Ottavio Bottecchia

Raccontare le vicende dello sport per raccontare le vicende della società. Klaus Martini interpreta Orlando non fa suonare il corno di Riccardo Ventrella, con Vieri Sturlini alla chitarra, dedicato a mito e leggenda di Ottavio Bottecchia. Doppio vincitore del Tour de France nel 1924 e 1925, è la quintessenza del ciclismo eroico.

7 maggio, ore 18:30, presentazione del libro di Giovanni Grossi Virtour capitali. In bici per l’Europa tra città, fiumi e miraggi edito da I libri di Mompracem, a ingresso libero. Interviene Riccardo Ventrella.

Info e biglietti

8 maggio, ore 18

Teatro della Pergola, Via della Pergola n. 12

Apertura Farmacia poetica per le Consultazioni

Un punto dove trovare uno stabile conforto nella forma delle Consultazioni, da anni il momento più alto di incontro tra la parola poetica e le persone negli spazi pubblici.

Ingresso libero, in tutti i giorni di spettacolo, ore 18

8 > 9 maggio, ore 20:45

Teatro della Pergola, Saloncino ‘Paolo Poli’

Negotiating Peace (lingua inglese con sottotitoli)

Dopo The Handke Project, Jeton Neziraj torna con Negotiating Peace, una commedia graffiante e satirica sui processi di pace. Dall’Irlanda del Nord al Medio Oriente, dagli accordi di Dayton a quelli di Oslo, dalle trattative ancora irrisolte tra Kosovo e Serbia fino alle imprevedibili conclusioni del conflitto russo-ucraino: cosa succede dietro le quinte di un negoziato?

Info e biglietti

9 maggio

ore 17

Teatro della Pergola (Sala Spadoni)

Incontro di lavoro dei Partner

La riunione della rete che si riconosce nella Carta 18-XXI e nelle attività sulle piazze: momento di lavoro ristretto in preparazione dell’incontro del giorno successivo (Firenze-Parigi-Lisbona-Prishtina-Sibiu).

Ingresso su invito

ore 19

Chiostro dell’ex monastero di Santa Maria degli Angeli, Via degli Alfani 69r.

Lettura progetto Pilot a cura di Pierlorenzo Pisano

Esito di una residenza che si sarà svolta a partire dal 6 maggio con quattro drammaturghi di quattro diversi Paesi, impegnati a scrivere il “pilota” di una narrazione teatrale seriale, che sarà letta da tre attori della Troupe 25.

Ingresso libero su prenotazione online

9 > 10 maggio, ore 21

Teatro di Rifredi

Il muro trasparente. Delirio di un tennista sentimentale

Paolo Valerio, campione di tennis nella realtà, interpreta il personaggio di Max. La sua lotta interiore è scandita in quasi mille palleggi contro una quarta parete di plexiglass, un muro trasparente che separa il protagonista dagli spettatori, che ascolteranno la sua storia in cuffia.

Info e biglietti

10 maggio

ore 10

Teatro della Pergola, Atrio delle Colonne

Incontro allargato dei Partner

Seconda parte della riunione della rete allargata a ospiti esterni provenienti da Norvegia, Polonia e Ungheria per un ampliamento della riflessione.

Ingresso su invito

ore 15:30

Chiostro dell’ex monastero di Santa Maria degli Angeli, Via degli Alfani 69r.

Piazza dei Teatri

Le attività nello spazio pubblico, fuori dall’edificio teatrale, realizzate nell’ambito della rete delle Piazze. All’interno: Le Secret (lettura di un racconto tradizionale africano – in italiano con tre attori della Troupe 25 e il musicista africano So Kalmery); The Nelken (ballo collettivo – format del Tanztheater di Pina Bausch); Consultazioni poetiche; Teatro e sport; concerto di Letizia Fuochi.

Ingresso libero

ore 19

Chiostro dell’ex monastero di Santa Maria degli Angeli, Via degli Alfani 69r.

Pirandello è desiderato al telefono

Uno dei rari testi teatrali di Antonio Tabucchi interpretato da un attore francese, ma di origine italiana, Serge Maggiani che si muove tra le due lingue e le due tradizioni, e con attori della Troupe 25.

Ingresso libero su prenotazione online (a partire dal 2 maggio)

ore 21

Teatro della Pergola

Les Dernières Nouvelles du Ciel (italiano con inserti in francese con sottotitoli)

Nell’ambito dei progetti “teatro e scienza” e “trasmissione di testi tra culture diverse” uno dei più grandi astrofisici viventi – Jean Audouze – mette in connessione la volta celeste e la poesia in uno spettacolo scritto con Jean-Claude Carrière che passa dalla versione francese a quella italiana grazie al contributo di attori della Troupe 25 e alla partecipazione dello stesso Audouze.

Ingresso libero su prenotazione online

11 maggio

Focus Portogallo – con il contributo della Fondazione Calouste Gulbenkian

ore 16

Teatro della Pergola

Le Nuove Lettere Portoghesi (in italiano)

Brani scelti da uno dei testi simbolo della letteratura femminista anni Settanta, amato da Marguerite Duras e Doris Lessing, proibito dalla censura durante la dittatura in Portogallo, recentemente riscoperto e prossimo all’uscita in una nuova traduzione francese. Con tre attrici della Troupe 25 e l’accompagnamento di Marta Pereira da Costa. In apertura, intervento della professoressa Michela Graziani.

ore 17:30

Teatro della Pergola

Marta Pereira Da Costa e Duarte in concerto

La prima interprete e virtuosa della chitarra portoghese, lo strumento del fado tradizionalmente appannaggio degli uomini, in un concerto che spazia dalla tradizione a composizioni originali, e che si avvale della partecipazione di uno dei più importanti interpreti del genere.

ore 19

Teatro della Pergola

Lina Sastri in concerto

Tra Napoli, Eduardo e Lisbona i mille volti della tradizione musicale nell’interpretazione di una delle più grandi performer del teatro d’oggi.

Ingresso libero su prenotazione (valido per i tre eventi)

ore 21

Teatro della Pergola, Saloncino ‘Paolo Poli’

Intimidades com a Terra (portoghese con sottotitoli)

La performer (e antropologa) Joana Craveiro, fondatrice del Teatro do Vestido, guida lo spettatore in una esperienza sensoriale ispirata alla fragilità del pianeta, e alle molte questioni, a cominciare da quella coloniale, che creano diseguaglianza nel mondo.

Ingresso libero su prenotazione

16 maggio, ore 10 – 13

Ospedale S. Maria Nuova

Consultazioni poetiche

Il progetto coinvolge inizialmente il personale medico e infermieristico, per poi estendersi ai pazienti dell’ospedale. Si inizia con un dialogo libero e si finisce con la lettura di una poesia o una canzone scelta appositamente per ogni persona, somministrata sotto forma di “prescrizione poetica”.

Ingresso riservato a ospiti e personale interno

16 > 18 maggio, orari da definire

Teatro della Pergola, percorso museale

lonesco Suite Frammenti

Primo punto di arrivo del progetto di trasmissione legato alla École Nomade, lo storico spettacolo del Théâtre de la Ville, da oltre vent’anni fulcro distintivo della sua programmazione, dopo numerose versioni miste nelle quali interpreti italiani si sono “insinuati” nel cast originale approda in una proposta “italiana”, suddivisa per scene negli spazi museali del teatro, con il supporto degli interpreti francesi dello spettacolo originale. Con le attrici e gli attori della Troupe 25 e della troupe del Théâtre de la Ville.