Sabato 17 maggio 2025 alle 21.30

Teatro Comunale Regina Margherita

Marcialla – (Barberino Tavarnelle – Firenze)

stagione teatrale 2024/2025 – PROSA MUSICA TEATRO RAGAZZI JAZZ & WINE TEATRO POPOLARE TOSCANO

Teatro a Km 0

Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle – Firenze)

Via Amelindo Mori 20

Sabato 17 maggio 2025 alle 21.30

Compagnia Nuovo Teatro Tempesta presenta

“Il Colloquio”

Una commedia crudele sui giochi di potere nascosti dietro il lavoro dei tuoi sogni

Regia di Marco Bartolini

Una commedia crudele sui giochi di potere nascosti dietro il lavoro dei propri sogni. In scena lo spettacolo teatrale ‘Il Colloquio’, sabato 17 maggio 2025 alle 21,30 per la rassegna del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle – Firenze). In Via Amelindo Mori, 20. A cura della Compagnia Nuovo Teatro Tempesta di Firenze. Regia di Marco Bartolini. La data fa parte della sezione teatro a km 0, con artisti provenienti dal territorio. Interpreti, Gabriele Bagnoli, Marco Bartolini, Virginia Bellini, Mattia Ciardi, Andrea Corti, Andrea Fantini, Giulia De Giorgio, Matteo Mazza.

Lo spettacolo “Il Colloquio” apre un dialogo, invitando il pubblico a riflettere sulla “mentalità capitalistica” che spinge a vendere aria e produrre stress, che utilizza il concetto di lavoro da sogno come facciata per i suoi giochi di potere. Come siamo arrivati qui? C’è una via d’uscita? E dobbiamo cercarla davvero, o questo è il modo migliore di viversi la vita?

Sei candidati stanno per competere per il lavoro dei loro sogni in una “stress interview”. Dovranno mostrarsi nella miglior luce possibile e risolvere una serie di prove. Ma quanto saranno disposti a sacrificare per realizzare il loro desiderio? Questa commedia crudele usa l’umorismo per parlare di problemi che siamo abituati a ignorare sul posto di lavoro: la disuguaglianza e la fake advertising, le molestie sessuali, la manipolazione e i giochi di potere. Ogni personaggio ha il proprio bagaglio di sogni e insicurezze, e fa del suo meglio per essere a posto con se stesso. Ma niente è come sembra. Qui nessuno è felice e tutti si cimentano in un gioco disperato, senza capirne le regole. Scelgono diverse strategie per vincere, da quelle classiche e “buone” all’imbroglio e alla violenza, solo per capire che nulla li avvicina davvero alla felicità perché, fin dall’inizio, la felicità non era neanche contemplata.

La compagnia Nuovo Teatro Tempesta è stata fondata a Firenze nel 2024, per mettere in scena delle storie, che cambiano chi le ascolta, partendo da autori contemporanei ed emergenti. Una compagnia teatrale indipendente che cerca di immergere il pubblico nelle storie più profonde.

Informazioni: Il Teatro comunale Regina Margherita è in Via Amelindo Mori 20 • 50021 Marcialla (Firenze), Telefono e Fax 055 8074348. Web: www.teatromargherita.org – e-mail: info@teatromargherita.org. Tutto il programma in dettaglio nel sito web www.teatromargherita.org.

Prevendita biglietti: Bazar Norma a Marcialla (da martedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 / Lunedì dalle 16.30 alle 19.30) telefono 055 8074027. Teatro Regina Margherita 055 8074348 solo nel giorno degli spettacoli. Prezzo dei biglietti: varia da 8 a 12 euro, in base al tipo di spettacolo.

La direzione artistica della Stagione è affidata a Italo Pecoretti, coadiuvato da Ornella Detti e Laura Masini, Damiano Masini, che si dividono teatro ragazzi e teatro contemporaneo, musica, jazz & wine, teatro popolare toscano e altri eventi. La sezione Km 0 è a cura di Filippo Giachini, Licia Buracchi e Valentina Paoletti. La parte formazione è curata da Teatro Riflesso.

Organizzazione generale dell’Associazione Culturale Marcialla, con il contributo e la collaborazione del Comune di Barberino Tavarnelle, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unicoop Firenze, Music Pool, Teatro Riflesso, Il Teatro delle Dodici Lune, Falegnameria Virdi, Carbon Dream, Volentieri Pellenc.