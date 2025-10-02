Con il Beato Angelico Accademia di Belle Arti e Accademia delle Arti del Disegno inaugurano un ciclo di incontri dedicato al rapporto tra pittura e filosofia

Con il Beato Angelico Accademia di Belle Arti e Accademia delle Arti del Disegno inaugurano un ciclo di incontri dedicato al rapporto tra pittura e filosofia

Dal 2 ottobre al 27 marzo Accademia di Belle Arti di Firenze e Accademia delle Arti del Disegno presentano il ciclo di incontri“PITTURA & FILOSOFIA. Confronti tra dimensione artistica e dimensione filosofica” a cura di Luca Farulli e Gaspare Polizzi.

Dal medioevo alla contemporaneità, dieci gli incontri proposti attraverso i quali storici dell’arte e filosofi – scelti fra i massimi esperti provenienti da tutte le Università italiane – esploreranno il punto di convergenza tra pittura e filosofia. Un focus sarà riservato all’epoca contemporanea, ponendo come centrale la domanda: che cosa significa essere e fare gli artisti oggi?

Fin dalle origini la filosofia si è interrogata sulla pittura e sulle arti figurative – spiegano i curatori – basti pensare alle riflessioni svolte nell’antichità da Platone e Aristotele. Ma è in epoca rinascimentale che inizia a svilupparsi una crescente consapevolezza teorica intorno alla pittura, fino a giungere all’epoca contemporanea in cui si assiste per la prima volta alla scomparsa graduale dell’oggetto rappresentato, fatto che innesca un processo di convergenza dialettico tra pittura e filosofia. Basti pensare alla svolta dell’informale, all’action painting, all’arte concettuale.

Il primo incontro è dedicato al Beato Angelico e al suo universo di pensiero di riferimento.

Appuntamento giovedì 2 ottobre, ore 17.30, Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti (via Ricasoli, 66).

Interverranno

Gerardo de Simone: Ut pictura theologia. Beato Angelico pittore tomista

Anna Rodolfi Angeli: Beati, profeti. Aspetti della teologia domenicana al tempo di Beato Angelico

L’incontro sarà preceduto dai saluti istituzionali di Cristina Acidini, Presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno e Gaia Bindi, Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. Interverranno anche i curatori.

Tutte le conferenze del ciclo PITTURA & FILOSOFIA. Confronti tra dimensione artistica e dimensione filosofica sono a ingresso libero e gratuito.